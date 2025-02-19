09.30 - 10.30 - 12.00 - TBMM'de Yeni Yol, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve milletvekilleri, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında Ankara Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacak ve basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
10.00 - Afet İşleri Dairesi Başkanlığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı'nın açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
10.30 - DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve milletvekilleri, TBMM Başkanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Genel Meclis üyeleri ile buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT'nin 200 Yeni Özel Halk Otobüsü Hizmete Alım Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
12.00 - Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına ilişkin verilen karar hakkında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
13.00- DEM PartiEş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Güven Park'ta "kayyım gaspına karşı" basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)
13.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Silivri Marmara Cezaevi ziyaretlerinin ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)
13.30- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek ve CHP İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ OSMANİYE)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › TBMM'de Önemli Toplantılar ve Açıklamalar Yapılacak - Son Dakika
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