TBMM'de Önemli Toplantılar ve Açıklamalar Yapılacak - Son Dakika
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TBMM'de Önemli Toplantılar ve Açıklamalar Yapılacak

Bugün TBMM'de İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları düzenlenecek. Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, AK Parti milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacak. İzmir'de ise Afet Koordinasyon Çalıştayı açılacak.

19.02.2025 09:04  Güncelleme: 11:10
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09.30 - 10.30 - 12.00 - TBMM'de Yeni Yol, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve milletvekilleri, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında Ankara Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacak ve basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Afet İşleri Dairesi Başkanlığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katılımıyla Tarihi Havagazı Fabrikası'nda İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı'nın açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.30 - DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve milletvekilleri, TBMM Başkanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Genel Meclis üyeleri ile buluşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT'nin 200 Yeni Özel Halk Otobüsü Hizmete Alım Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına ilişkin verilen karar hakkında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00- DEM PartiEş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Güven Park'ta "kayyım gaspına karşı" basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

13.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Silivri Marmara Cezaevi ziyaretlerinin ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

13.30- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek ve CHP İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/  OSMANİYE)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Zeliha Aksaz Şahbaz, Milletvekili, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Sağlık, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Önemli Toplantılar ve Açıklamalar Yapılacak - Son Dakika

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