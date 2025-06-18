TBMM'de Talat Paşa Anıtı Tartışması: 'Kahraman Değil Katildir' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TBMM'de Talat Paşa Anıtı Tartışması: 'Kahraman Değil Katildir'

18.06.2025 21:46  Güncelleme: 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, TBMM Genel Kurulunda Talat Paşa'nın anıtına karşı çıkarak, 'Bir halk için kahraman olan kişiler, başka halklar için katildir' dedi. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, somut delillerle ithamda bulunulması gerektiğini vurguladı. İYİ Parti milletvekilleri ise Aslan'ın sözlerine tepki gösterdi.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın, Talat Paşa'nın anıt heykelinin yaptırılmasına ilişkin, "1915'de öldürülen, sürgüne gönderilen ve malları gasp edilen on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm emrini veren biri için anıt verilmesini kabul etmiyoruz. Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil birer katildir" sözleri üzerine Başkanlık Divanında da gerilim yaşandı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl  birleşime ara verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Teklifte söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan şunları söyledi:

"Bazı kişiler kahraman olabilir ama bu insanlar kahraman değil birer katildir"

"1915'de Osmanlı nüfusu 13 milyonken bu nüfusun yaklaşık üç milyonu Hristiyan halklar yani Ermeni, Rum ve Süryanilerden oluşuyordu. Bugün 2025 yılındayız aradan tam 110 yıl geçti. Türkiye'nin nüfusu 86 milyonken normal koşullarda Hristiyan halkların nüfusunun da milyonlara ulaşması gerekirken neden on binlerle ifade edilmektedir? Bu insanların başına ne geldi? Sorduğum bu soruya tabi hiçbir cevap gelmedi. Biz 1915'de Hristiyan halklara yönelik yaşanan soykırıma yönelik samimi bir yüzleşme beklerken aksine faillerin isimleri kamusal alanlara, sokaklara, parklara, okullara verilmekte ve anıtları dikilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ ilçesinde Talat Paşa için bir anıt yapıldı. 1915'de öldürülen, sürgüne gönderilen ve malları gasp edilen on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm emrini veren biri için anıt verilmesini kabul etmiyoruz. Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil birer katildir."

Tekin Bingöl: Soyut kavramlarla burada insanları itham etme hakkınız yok

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, "Sayın Aslan ithamda bulunurken somut, ayakları yere basan, ciddi bir şekilde ithamlarda bulunmalısınız. Soyut kavramlarla burada insanları itham etme hakkınız yok. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının diktiği anıt 'Gar katliamı'na yönelik dikilmiştir. Bunun ötesi yoktur, lütfen araştırarak konuşun" dedi.

Sunat'tan DEM Parti'ye: Buara özgüven kazandınız gibi geliyor

Aslan'ın sözleri İYİ Parti milletvekilleri tarafından sıkça kesilerek kullanılan ifadelere tepki gösterildi. Aslan'ın ardından söz alan İYİ Parti Manisa Milletvekil Şenol Sunat ise şunları söyledi:

"Maalesef görüyoruz ki bu kürsüye çıkan bazı partilerin mensupları tarihi saptırarak ve yüce Türk milletine iftira atarak ve burada hainleri kutsayarak konuşma yapmamalıdır. O yüzden buraya çıkan kişiyi lanetliyorum. Aslında sizlere söyleyecek çok söz var ama bu ara özgüven kazandınız gibi geliyor. Ama şunu bilin ki Türk milleti olarak ne Talat Paşa'ya ne sözde Ermeni soykırımı denilen ve yabancı kaynakların emperyal güçlerin sizlerin beyinlerine soktukları bu iftiraları asla Türk milleti kabul edilemez" dedi.

Divan üyesi Öztürk divanı terk etti, birleşime ara verildi

Sunat'ın konuşmasının kesilmesinin ardından, "Bir müsaade edin siz de konuşacaksınız, kesmeyin" diyen Tekin Bingöl, "Ama bakın Sayın Sunat 'lanetliyoruz' kelimesi çok ağır bir kelime. Böyle bir kelime kullanamazsınız" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Yasin Öztürk ise Bingöl'ün masasına vurdu ardından, "Siz de tarafsız olun. Olmaz öyle. Ermeni soykırımı denmez" diyerek ayağa kalktı. Bingöl ise, "Divanda bağırma, çık" yanıtı verdi ve birleşime ara verdi.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, İnsan Hakları, Tekin Bingöl, George Aslan, Milletvekili, Talat Paşa, İYİ Parti, DEM Parti, Politika, Güncel, Bingöl, Mardin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Talat Paşa Anıtı Tartışması: 'Kahraman Değil Katildir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sözün bittiği yer Ağabeyinin cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu Sözün bittiği yer! Ağabeyinin cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hastaneye kaldırıldı ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hastaneye kaldırıldı
İsrail-İran savaşında 6. gün Trump’ın tehdidine Hamaney’den olay yanıt İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı
“Sevenler“ suç örgütüne operasyon Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı "Sevenler" suç örgütüne operasyon! Elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı
Yıllar sonra aynı karede Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin’den sürpriz buluşma Yıllar sonra aynı karede! Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'den sürpriz buluşma
Deprem profesörü villasına kaçak kat çıkmış Önce yıktı, sonra ilçeyi terk etti Deprem profesörü villasına kaçak kat çıkmış! Önce yıktı, sonra ilçeyi terk etti
İran’ın vurduğu kentte kriz İsrailliler birbirine girdi İran'ın vurduğu kentte kriz! İsrailliler birbirine girdi
Araç alım-satımında yeni dönem Tümü için zorunlu hale geldi Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi
Farları yanmayan araç yarış yapan motosikletlere çarptı Farları yanmayan araç yarış yapan motosikletlere çarptı
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor

20:24
İran ilk kez bunu yaptı İsrail’i “hürremşehr“ füzeleri ile vurdular
İran ilk kez bunu yaptı! İsrail'i "hürremşehr" füzeleri ile vurdular
20:06
Marmaris’ten mide bulandıran görüntüler
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler
18:47
Öz evladına merdivenlerde tekme atan sözde baba gözaltına alındı
Öz evladına merdivenlerde tekme atan sözde baba gözaltına alındı
10:01
Göztepe taraftarının öldüğü cinayet gibi kazada alkollü sürücüye verilen ceza az bulundu
Göztepe taraftarının öldüğü cinayet gibi kazada alkollü sürücüye verilen ceza az bulundu
09:51
Masaj salonu kılıfıyla suç çetesi Neler yapmışlar neler
Masaj salonu kılıfıyla suç çetesi! Neler yapmışlar neler
09:39
Gümüşlük ayakta CHP’li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti
09:34
26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi Zafer Parti’nin yükselişi dikkat çekici
26 ilde yapılan ankette Ümit Özdağ sürprizi! Zafer Parti'nin yükselişi dikkat çekici
09:33
ABD’li yetkili açıkladı: İsrail’in füze stoğu tükenme noktasına ulaştı
ABD'li yetkili açıkladı: İsrail'in füze stoğu tükenme noktasına ulaştı
09:26
Saldırgan köpekleri almaya giden muhtarı bahçeye kilitlediler
Saldırgan köpekleri almaya giden muhtarı bahçeye kilitlediler
09:19
İsrailli 2 bakan birbirine girdi
İsrailli 2 bakan birbirine girdi
09:17
Yeni adresi belli oldu Alvaro Morata için sürpriz iddia
Yeni adresi belli oldu! Alvaro Morata için sürpriz iddia
09:14
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor Mahkemeden karar çıktı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkemeden karar çıktı
09:06
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor
09:05
Araç alım-satımında yeni dönem Tümü için zorunlu hale geldi
Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2025 00:21:00. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM'de Talat Paşa Anıtı Tartışması: 'Kahraman Değil Katildir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.