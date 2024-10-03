TBMM\'den İsrail Saldırıları İçin Toplantı Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te İsrail'in saldırılarıyla ilgili bir görüşme yapılabileceğini belirterek, "Meclis'te grubu bulunan partilerimizle müzakere ederiz ve uygun görülürse, uygun bir zamanlamayla partilerimizin katılımıyla ilgili bakan arkadaşlarımız gelirler ve İsrail'in bölgedeki yayılmacı, saldırgan politikaları ve Türkiye'nin buna karşı geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturumda bu görüşme yapılır." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile Meclis'te bir araya geldi.

Kurtulmuş ve Gaşi, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, baş başa ve heyetler arası verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi'nin, göreve geldikten sonra ilk olarak Türkiye'yi ziyaret etmesini, Türkiye'ye gösterdiği değer bakımından önemli bulduklarını ifade eden Kurtulmuş, gelecek dönemde de iki ülke arasındaki ilişkileri artırarak sürdürme temennisinde bulundu.

Türkiye ve Makedonya'nın tarihi ve kültürel benzerlikleriyle işbirliklerine dikkati çeken Kurtulmuş, Türkiye'de Kuzey Makedonya asıllı vatandaşların, Kuzey Makedonya'da da Türk asıllı vatandaşların bulunmasının, iki ülke arasındaki kuvvetli işbirliğini artıracak sağlam bir köprü olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın bölgesel ve küresel meselelerde müşterek bazı görüşlere sahip olduğunu da ifade etti.

Gelecek dönemin, dünya siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcını teşkil ettiğini, her alanda dünyanın birçok bölgesinde çatışmaların ve gerilimlerin sürdüğünü gördüklerini kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Özellikle Türkiye'nin çevresindeki bölgelerin hemen tamamında önemli gerilimlerin yaşanmakta olduğunu, maalesef güneyimizde, Orta Doğu'da olduğu gibi çatışmaların ve birtakım saldırıların olduğunu da görüyoruz. Bu çerçevede özellikle Türkiye olarak çok kültürlü, çok etnik yapılı, çok dinli bir yapıya sahip olan Balkan milletleri arasında dayanışmanın, işbirliğinin artırılması, Balkanlar'da istikrarın ve barışın temin edilmesi, Balkan ülkeleriyle ilişkilerimizin odak noktasıdır. Özellikle bu saydığım özeliklere sahip önemli bir ülke olan Kuzey Makedonya'nın da ümit ediyorum ki bu çok kültürlü yapısı korunarak Balkanlar'da bir istikrar adası olması mümkün olacaktır. Türkiye ve Kuzey Makedonya olarak gelecek dönemde de var olan bu ilişkilerimizi her alanda artırarak stratejik ortak seviyesine çıkarmayı ümit ediyoruz. İnşallah bu kadar çok problemin, gerilimin ve çatışmanın yaşandığı bu coğrafyada hep pozitif gündemle toplanabilmeyi ümit ediyorum."

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ise TBMM'de olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, kendisine ve heyetine yaptığı ev sahipliği dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Türkiye'nin Kuzey Makedonya için büyük bir dost olduğunu belirten Gaşi, Türkiye ile ikili ilişkilerin yüksek bir seviyede seyrettiğini, her iki parlamento arasındaki ilişkilerin çeşitli platformlarda da sürmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ekonomi, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliklerini artırmak ve bu alanlardaki işbirliklerini bütün alanlara yaymak arzusunda olduklarını aktaran Gaşi, ziyaretlerin önemine işaret ederek TBMM Başkanı Kurtulmuş'u da Kuzey Makedonya'ya davet etti.

Kurtulmuş ve Gaşi, konuşmalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Partilerimizin hassasiyetlerini daha da artırmaları için önemli bir toplantı olur kanaatindeyim"

İsrail'in saldırılarına karşın, TBMM Genel Kurulunda, Bakanların bilgilendirme yapmasını gerektiren özel oturumun yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren Kurtulmuş, bu kriz başladığı andan itibaren İsrail hükümetinin, Netanyahu ve çetesinin kural tanımaz, hiçbir uluslararası kuruluşun kararına ve tavsiyesine itibar etmez, insan haklarına hiçbir şekilde uymaz ve bölge ülkelerinin de egemenliklerine saygı göstermez tavrını gördükçe uyarılar gerçekleştirdiklerini anımsattı.

İsrail hükümetinin, bölge ülkelerini bu kadar parçalanmış bulmuşken, ABD ve bazı müttefikleri bütün askeri güçlerini bölgeye yığmışken, kendileri açısından mesiyanik bir dini ideolojinin üzerine oturan Arz-ı Mev'ud'u kurabilmek için siyonizm açısından son adım olan gelişmeyi gerçekleştirmek istediğini söyleyen Kurtulmuş, bir yıldır süren bu saldırıların, İsrail'in hedefinin sadece Filistinliler değil, bölgedeki bütün ülkelerin halkları olduğunu gösterdiğini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, bir akıl tutulmasıdır. BM'yi kabul etmeyen, Adalet Divanının ortaya koyduğu tedbirlere hiçbir şekilde kulak asmayan, hiçbir şekilde kendisine dünyanın dört bir tarafından yükselen toplumsal tepkileri kabul etmeyen, hatta kendi halkı içerisinde bazı çevrelerin ortaya koyduğu bazı sözlere asla kulak asmayan bu saldırgan tavrı bir kere daha açıkça lanetliyorum. İşledikleri insanlık suçları her gün biraz daha artıyor. Bütün insanlığın, İsrail'in bu saldırganlığını durdurabilmek için elinden ne geliyorsa onu ortaya koyması lazım.

Sorun, sadece bir bölgesel sorun ya da sadece bir halkın sorunu olmanın çok ötesine geçmiştir. Hiç şüphesiz Nil'den Fırat'a ideolojisinin temel hedeflerinden birisi de Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye olarak bizim başından beri, on yıllardır uyardığımız, özellikle Gazze saldırılarından sonra çok net şekilde uyarılarımızı artırdığımız şekliyle Türkiye'nin, Türk milletinin fevkalade uyanık olması ve buna karşı tedbirlerini alması da bizim mili birliğimiz ve bekamız bakımından zaruridir.

Bu çerçevede, Türkiye'de demokrasinin kalesi olan TBMM de bu konuyla ilgili bir toplantı yapabilir. Meclis'te grubu bulunan partilerle bu konuyu müzakere ederiz ve burada eğer uygun görülürse, uygun bir zamanlamayla partilerimizin katılımıyla Meclis'te; ilgili bakan arkadaşlarımız daha evvel örneklerinde olduğu gibi gelirler ve İsrail'in bölgedeki yayılmacı, saldırgan politikaları ve Türkiye'nin buna karşı geliştirebileceği tedbirler konusunda kapalı oturumda bu görüşme yapılır. Bu sadece bir görüşme yapmak için değil gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve milletvekillerimizin de partilerimizin de bu konuda hassasiyetlerini daha da artırmaları için önemli bir toplantı olur kanaatindeyim."

İsrail'in yayılmacı politikasına karşı ne tür önlemler aldıklarına ilişkin bir soruya yanıt veren Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi, kendileri için önemli olan konunun barış olduğunu, Orta Doğu'da barışın hükmetmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Genel Kurulu ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ortak basın toplantısının ardından Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi ile FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombalanan alana karanfil bıraktı. Kurtulmuş ve Gaşi, daha sonra, çalışmalarına devam eden TBMM Genel Kurul salonunu ziyaret ederek milletvekillerini selamladı.