TBMM\'den Silah ve İç Güvenlik Yasası

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk 24 maddesi kabul edildi. Mülkiye müfettişlerine soruşturma yetkisi veren 3. madde, kanun teklifinden çıkarıldı.

Ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren 46 maddelik Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Mülkiye müfettişlerine soruşturma yetkisini veren 3. madde kanun teklifinden çıkarıldı.

Genel Kurul'da kabul edilen önergeyle teklife yeni bir madde ihdas edildi. Buna göre, Sahil Güvenlik Kanunu'ndaki değişiklikle, ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, affa uğramış veya Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olan veya bu suçlardan haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen ya da kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olan Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki subay ve astsubayların ilişiği İçişleri Bakanı'nın onayıyla kesilecek.

Önergenin gerekçesinde; "2692 sayılı Sahil Güvenlik Kanununun 21 inci maddesinde yapılan değişiklik ile Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay ve astsubayların yüz kızartıcı suçlardan, Devletin şahsiyetine karşı suçlardan veya kasten işledikleri bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmaları halinde ilişiklerinin Bakan onayı ile kesilmesine yönelik düzenleme yapılması amaçlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaymakam adaylarının mesleğe alınmasının usul ve esasları yeniden belirlenecek

Teklifin 2. maddesiyle; kaymakam adaylarının mesleğe alınma ile ilgili hükümlerinin uygulama usul ve esasları, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamına alınacak ve mülki idare amirlerinin İçişleri Bakanlığı bağlı kuruluşları ile diğer kurumlarda geçen hizmet süreleri, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'nda geçen hizmet süresi hesabına dahil edilecek.

Kurusıkı silahlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar ceza

Teklifin 7, 11 ve 12. maddeleriyle, ateşli silahlara ait ana veya balistik önemi haiz parça kapsamına alınarak; bu parçaların yasa dışı yollarla ülkeye sokulması, üretilmesi, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması fiilleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi, kurusıkı silahların gerçek silah haline getirilmesinin önüne geçilmesi ve bunlara ait mermileri veya parçaları satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 21 Kasım 2024 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere TBMM Genel Kurulu'nu kapattı.