TBMM Genel Kurulu... Ak Partili Sarıeroğlu: "Bu Bütçe, Milletimizin İhtiyaçlarına Odaklanan Sosyal Bir Bütçedir"

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İletişim Başkanlığı'na yönelik eleştirilere "Yalan makinesi haline dönüşen odaklarla bizim dezenformasyonla mücadele birimlerimizdir. 'Suriye anlatıldığı gibi değil' diyerek konserlerden, barlardan günlerce video içeriklerini sosyal medyadan servis ettiler. İşte o içerikler servis edilirken vahşet tarihi Suriye'de yeniden yazılmaktaydı" dedi. AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise "Bu bütçe milletimizin ihtiyaçlarına odaklanan, insan odaklı, sosyal adaleti esas alan, bireyi, aileyi koruyan sosyal bir bütçedir. 2025 bütçemiz bir atılım bütçesidir" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. AK Parti grubu adına söz alan Erzurum Milletvekili Selami Altınok, şunları söyledi:

"Ülkemiz aynı anda mücadele eden yegane NATO ülkesidir"

"2024 yılında ülkelerin güvenlik kaygılarını arttıran uluslararası gelişmelere meydana gelmiştir. Yakın coğrafyamıza baktığımızda ülkemiz Suriye'ye ilişkin terörden arındırılmış, kendisi ve komşularına tehdit üretmeyen, toprak bütünlüğünü muhafaza eden bir idari yapının oluşacağı, azınlıkların ve tüm vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyan, sığınmacıların geri döndüğü, ülkenin ekonomik ve altyapısal ihtiyaçlarının tamamlandığı bir politika benimsemektedir. Şam'daki yeni yönetim bu prensipler dahilinde hareket ettiği sürece uluslararası toplum da desteklerini sürdürecektir.

Ülkemiz PKK, YPG, FETÖ ve aşırı sol terör örgütleri gibi farklı ideolojilere sahip örgütlerle aynı anda mücadele eden yegane NATO ülkesidir. MİT, ülkemizin karşı karşıya olduğu tüm bu tehditlere karşı sahip olduğu insan istihbaratı ve teknik istihbarat yetenekleri ile topyekun bir mücadele vermektedir. MİT, salt bilgi toplama çalışmalarının ötesine geçerek milli çıkarlarımız doğrultusunda sahada faaliyet yürütmektedir."

"Onların anlayacağı birbirlerinin arkasından haysiyet cellatlığı yapmaktır"

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise şu ifadelere yer verdi:

"İletişim Başkanlığımız çöken insanlığı ve vicdanları harekete geçirmek için çok yoğun çaba harcıyor. İletişim Başkanımız Fahrettin Altun ve ekibi uluslararası hakikat mücadelemizi devletimizin kurumsal birikimine dayandırıyor. Yalan makinesi haline dönüşen odaklarla bizim dezenformasyonla mücadele birimlerimizdir. 'Suriye anlatıldığı gibi değil' diyerek konserlerden, barlardan günlerce video içeriklerini sosyal medyadan servis ettiler. İşte o içerikler servis edilirken vahşet tarihi Suriye'de yeniden yazılmaktaydı.

Birilerinin İletişim Başkalığımızı hedef tahtasına oturtmaya çalışmasının sebeplerini de biliyoruz. Ülkemizi geriye götüren malum partinin Türkiye'nin uluslararası alanda görünür olmasından rahatsız olmasına artık şaşırmıyoruz. Bu ana muhalefet zihniyetinin büyük vizyonla çalışan güzide kurumumuzun kapasitesine vakıf olamamasını da önemsemiyoruz. Onların anlayacağı Mor ve Ötesi'ni büyük bir cambazlıkla vurgun ve ötesine çevirmektir. Onların anlayacağı Cumhurbaşkanlığı için yanıp tutuşan eş başkanlarına milletin bütçesiyle kampanya kumbarası oluşturmaktır. Ana muhalefet partisi ne Suriye'den anlar ne de pr çalışmalarından. Onların anlayacağı belediye kaynaklarıyla sosyal medyadan birbirlerinin arkasından haysiyet cellatlığı yapmaktır."

"Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili olumsuz haberlerin büyük kısmı eksik bilgiden kaynaklanmakta"

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın konuşmasında öne çıkanlar ise şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığı milli tarihimizin en köklü kurumlarındandır. İnsanımızın manevi ihtiyaçlarının karşılanması için, milletin bekası ve geleceği açısından dinin önemini ortaya koyar ve bunun gereğini icra eder. İnsan ve toplum için mutlak bir olgu olan dinin doğru bilgi çerçevesinde anlatılması, istismarının önlenmesi son derece önemlidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili olumsuz haberlerin büyük kısmı eksik ve yanlış bilgiden kaynaklanmaktadır. Bütçe konusu da bunlardan biridir. Başkanlığa ayrılan bütçenin yüzde 95'i personel giderleridir. Bütçenin kalan yüzde 5'i ile de 90 bin caminin, 57 bin derslikli 25 bin Kuran kursunun, bin 270 gençlik hizmet mekanının, bin müftülüğün, 78 yurt dışı temsilciliğinin giderleri karşılanmaya çalışılmaktadır. Yine de Diyanet İşleri Başkanlığı tasarruf için kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması hususunda azami titizlik göstermektedir."

"Bu tabloyu taş üstüne taş koymayanların anlaması mümkün değil"

AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise şunları söyledi:

"Uluslararası arenada önemli kırılmaların yaşandığı, bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Dünya ekonomisinde ise pandemi sonrası iktisadi ayrışmanın yaygınlaştığı, küresel enflasyonist ortamda korumacı ticari politikaların uygulandığı bir dönem yaşanıyor. Bu konjonktürde yaşadığımız ağır deprem felaketine rağmen kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda yoluna emin şekilde devam etmiştir. Bugün ekonomimiz 17 çeyrektir üst üste büyüme performansı sergilemiştir. Enflasyonda gerileme süreci başlamış, işsizlik oranımız düşüş eğilimine girmiştir. Bu tablo istikrar ve güven ikliminin bir sonucudur. Bu tablo hedef odaklı kararlı bir çalışmanın sonucudur. Bu tabloyu taş üstüne taş koymayanların, konser bütçesi, heykel bütçesi yapan, trafik artacak diye yol yapmamayla övünen, mazgalları dahi temizlemeyi beceremeyenlerin anlaması mümkün değil.

Bu bütçe milletimizin ihtiyaçlarına odaklanan, insan odaklı, sosyal adaleti esas alan, bireyi, aileyi koruyan sosyal bir bütçedir. Bölgesel ve küresel güç olma hedefimizi destekleyecek bir yükseliş bütçesidir. Yapısal dönüşümlerimize devam edeceğiz. İnşallah 2025 bütçemiz bir atılım bütçesidir."