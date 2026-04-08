TBMM Genel Kurulu... CHP'li Akdoğan: Bu TRT'ye Dur Diyecek Hiç Kimse Yok mu? İnsanların İtibarıyla Oynanıyor

08.04.2026 21:27  Güncelleme: 23:07
(TBMM) - CHP'nin basın ve yayın organlarının adil yargılanma hakkı ve masumiyet karinesinin ihlalinin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi AK Parti ile MHP'nin oylarıyla reddedildi. Önerge üzerine konuşan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Şu elimdeki 2 belgeye rağmen bugün Yeni Şafak manşet atıyor, bu elimdeki belgeye rağmen Takvim gazetesi aynı yalanı ısrar ediyor, bu elimdeki belgeye rağmen Sabah gazetesi '4,5 milyon lira valizden çıktı' diye yalan haber yapmaktan ar etmiyor. Bakın, bu gazeteler bir kağıt parçası olsa anlarım, paçavraya dönmüş durumda. Bu TRT'ye dur diyecek hiç kimse yok mu? İnsanların itibarıyla oynanıyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bugün sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 1. ve 15. maddelerini kapsayan birinci bölüm görüşülecek.

CHP'nin basın ve yayın organları eliyle adil yargılanma hakkı ve masumiyet karinesinin ihlalinin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi AK Parti ile MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesine ilişkin konuşan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, dün İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası basında yer alan haberlere değinerek, "bavulla para çıktı" iddialarının belgelerle yalanlandığını ifade etti. Akdoğan, "Bu iddianın üzerine Üsküdar Belediyesinde bu yalanlandı ve 2 belge ortaya çıktı; bir dekont, bir de tutanak. Üsküdar Belediyemize yapılan operasyonda gözaltına alınan isimlerden birinin nişanlısı kafesini devretmiş, devrettiği kafenin parasının bir bölümünü elden almış. Bu 2 belge ortaya çıktı" dedi.

"Bu gazeteler paçavraya dönmüş durumda"

Eldeki dekont ve tutanaklara rağmen bazı gazetelerin aynı iddiaları sürdürdüğünü belirten Akdoğan, medya kuruluşlarını "paçavra" olarak nitelendirerek, "Şu elimdeki 2 belgeye rağmen bugün Yeni Şafak manşet atıyor, bu elimdeki belgeye rağmen Takvim gazetesi aynı yalanı ısrar ediyor, bu elimdeki belgeye rağmen Sabah gazetesi '4,5 milyon lira valizden çıktı' diye yalan haber yapmaktan ar etmiyor. Bakın, bu gazeteler bir kağıt parçası olsa anlarım, paçavraya dönmüş durumda. Bu TRT'ye dur diyecek hiç kimse yok mu? İnsanların itibarıyla oynanıyor" ifadelerini kullandı.

"Masumiyet karinesi yalnızca muhalefetin değil, iktidarın da sığınağıdır"

Yeni Yol Grubu Ankara Milletvekili İdris Şahin, masumiyet karinesinin tüm kesimler için bir güvence olduğunu belirterek güncel hukuki tartışmaları değerlendirdi. Masumiyet karinesinin sadece muhalefet için değil, iktidar için de hayati bir önem taşıdığını ifade eden Şahin, "Masumiyet karinesi yalnızca muhalefetin değil, iktidarın da sığınağıdır. Bugün alkış tuttuğunuz hukuksuz sızıntılar yarın sizin kapınızı çalacak değerli milletvekilleri ve bir canavara dönüşecek. Bakın, göreceksiniz bunları çünkü hukuk kişiye göre işletildiği anda hukuk olmaktan çıkar, kişiye değil, genele teşmil edilmelidir" diye konuştu.

Adaletin işleyişinin bir cezalandırma aracına dönüşmemesi gerektiğini savunan Şahin, adaletin hak ihlallerine karşı bir koruma kalkanı olması gerektiğini dile getirdi. Şahin, "Adalet, iktidarın kılıcı değil, hakkı ihlal edilenin sığınağı olmak zorundadır. Sözlerimi iktidar sıralarına özellikle şu ikazla tamamlamak istiyorum: Adaletin yerini algı, delilin yerini manşet, mahkemenin yerini stüdyo aldığında kaybeden yalnızca şüpheli ve sanık değil, bütün memleket olur" dedi.

AK Partili Karslı:  Ayıp arayan geçmişe dönüp baksın

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, önerge üzerine yaptığı konuşmada, yargı ve basın özgürlüğü üzerinden muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Geçmişten örnekler vererek 1960 darbesi ve sonrasındaki manşetleri hatırlatan Karslı, "Ayıp arayan geçmişe dönüp baksın, 1960 yıllarında 27 Mayıs darbesi esnasında Ulus gazetesinin darbeyi destekleyen manşetlerinden haberi var mı arkadaşımın? Peki '411 el kaosa kalktı' denilen manşetleri hatırlıyor musunuz? 'Muhtar bile olamazsın' diyen manşetler atıldığında içinde bulunduğunuz siyasi parti nasıl bir tavır almıştı?" dedi.

Sunulan önergenin masumiyet karinesi gibi hukuk ilkelerini bir "kalkan" olarak kullandığını dile getiren Karslı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye demokratik kurumları ve bağımsız yargısıyla dünyada en iyi işleyen demokrasilerden birine sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisinin ya da belli odakların avukatlığı yerine milletin avukatlığını yapmaya soyunun. Önergeyle şikayet edilen, aslında, yargının yanında basının da tartışma konusu haline getirilmesidir. Halkın haber alma hürriyeti en az masumiyet karinesi kadar kutsaldır. Milyarlarca liralık kamu zararından bahsedilirken basının bunu haber yapmasını yargısız infaz olarak nitelendirmek aslında basını susturmak ve gerçekleri halktan gizlemek demektir. Önerge hakikatin ortaya çıkmasına hizmet etmekten öte, devam eden hukuki süreci Meclis zemininde politize ederek mecrasından koparmaya hizmet ediyor. Biz bağımsız yargı sürecini itibarsızlaştırma çabalarına asla geçit veremeyiz."

Karslı'nın konuşmasına muhalefet sıralarından tepki

AK Partili Karslı'nın konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Adalet Komisyonu üyesi herhalde o milletvekili, Şengül Hanım. Sayın milletvekilinin konuşması gerçekten üzüntü verici. Darbe dönemi gazetelerinden örnek verdi. Bugün bir darbe olduğunu kabul ediyorsunuz, öyle mi?" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise, Başarır'ın konuşmasında Şengül Karslı'ya "o milletvekili" şeklinde hitabına tepki göstererek, "Bu şekilde hoş olmayan hitaplarda bulunmak bir Grup Başkan Vekiline yakışmıyor. Bir kadına böyle hitap edilmez, bir milletvekiline böyle hitap edilmez, konuşmasının başında 'sayın' lafını bile kullanmaktan imtina ediyor. Lütfen, saygıya davet ediyoruz. Herkes şu kürsüde düşüncesini söyleyecek. Başka vekiller orada konuşurken muhalefet adına buradan hiç kimse laf atmıyor, bizim vekiller konuşurken car car car konuşuyorsunuz, anlamsız. Demokrasiye saygı göstereceksiniz" ifadelerini kullandı.

"Herhalde bir kadın milletvekiline ya da bir kadına nasıl davranacağımızı en son AKP grubundan öğreniriz" diyerek yanıt veren Başarır, "Diyor ki: 'Temiz bir dil'. 2 kadın milletvekili konuşuyor, 'Car car konuşma' diyor; bu mu temiz dil? Sen bir sanatçısın, bir hukukçusun, herhalde kendini Gırgıriye filminin setinde buldun gibi geliyor bana" dedi."

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan da, Yenişehirlioğlu'nun 'Car car konuşma' sözlerini kabul etmediklerini belirterek, "Bu ülkede yargının bağımsız olmadığını, siyasetin yargıya alet edildiğini; sadece biz değil, dünya bu operasyonları çarşaf çarşaf 'siyasi operasyon' diye verirken, daha tutuklanıp tutuklanmayacağını avukatlar bile bilmezken, gazeteler 'tutuklandı' diye manşet atarken bugün burada bize şeffaf inceleme ve denetlemeden bahsedilemez. Hatibin söylediği gerçek dışı kavramlara tabii ki cevap vereceğiz, tabii ki gerçek hakikati buradan dillendireceğiz" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
