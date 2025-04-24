TBMM Genel Kurulu... Gökhan Günaydın: "Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğundan Bu Yana Yakılan 50 Milyar Dolara 1 Milyon Evin Yenilenmesi Mümkündü" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Genel Kurulu... Gökhan Günaydın: "Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğundan Bu Yana Yakılan 50 Milyar Dolara 1 Milyon Evin Yenilenmesi Mümkündü"

Geniş Video İzle

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "1994’ten 2019’a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) aralıksız 25 yıl yöneteceksin, sonra diyeceksin ki, ‘Bu mesele siyaset üstüdür. Dolayısıyla bu işe siyaset karıştırmayalım.’ 2019’dan sonraki yerel yönetimin hesabını bize soracaksınız ama önceki hesabını da yurttaşa vereceksiniz. Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğundan bu yana bu memleketin 50 milyar dolarlık yedek akçesini yaktınız. 50 milyar dolara 1 milyon evin yenilenmesi mümkündür. Yani sizin için Ekrem İmamoğlu’nun içeride kalması mı, yoksa 1 milyon evin yenilenmesi mi diye sorulduğunda siz, ‘Yeter ki Ekrem İmamoğlu içeride kalsın, vatandaş çok da uygun olmayan evlerde otursa da olur’ diyorsunuz" açıklamasını yaptı.

24.04.2025 17:07  Güncelleme: 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "1994'ten 2019'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) aralıksız 25 yıl yöneteceksin, sonra diyeceksin ki, 'Bu mesele siyaset üstüdür. Dolayısıyla bu işe siyaset karıştırmayalım.' 2019'dan sonraki yerel yönetimin hesabını bize soracaksınız ama önceki hesabını da yurttaşa vereceksiniz. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğundan bu yana bu memleketin 50 milyar dolarlık yedek akçesini yaktınız. 50 milyar dolara 1 milyon evin yenilenmesi mümkündür. Yani sizin için Ekrem İmamoğlu'nun içeride kalması mı, yoksa 1 milyon evin yenilenmesi mi diye sorulduğunda siz, 'Yeter ki Ekrem İmamoğlu içeride kalsın, vatandaş çok da uygun olmayan evlerde otursa da olur' diyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Günaydın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 23 yıllık AK Parti iktidarı ve 1994-2019 arasındaki İBB yönetimine eleştirilerde bulundu.

Günaydın'ın açıklamaları şöyle:

"Yaklaşan deprem gerçeğinden daha da büyüğünün geleceği gerçeğinden kendimizi uzak tutamayız. Bu çerçevede siyaset dünyasından gelen açıklamalara bakıyorum. 'Deprem meselesi siyaset üzeridir' diyorlar. Bu memlekette kim, herhangi bir konuda sorumluluktan kaçmak istiyor ise 'O konuyu siyaset üzeri yapalım' demektedir. Oysa dönem itibarıyla bu işte sorumlu olanlar, demokrasinin en temel kuralı gereği dönüp vatandaşa hesap vermek zorundadırlar. 1994'ten 2019'a kadar İBB'yi aralıksız 25 yıl yöneteceksin, sonra diyeceksin ki, 'Bu mesele siyaset üstüdür. Dolayısıyla bu işe siyaset karıştırmayalım.' 2019'dan sonra da biz yönettik. 2019'dan sonraki yerel yönetimin hesabını bize soracaksınız ama önceki hesabını da yurttaşa vereceksiniz. Ayrıca 2002'den bu yana 23 yıldır memleketi herhangi bir kesinti olmadan yöneteceksiniz, sonra deprem konusundaki bütün eksiklikleri bir başkasına atma gibi gerçekten yüz kızartıcı bir suçu açıkça işlemeye gayret edeceksiniz. İstanbul'da son seçimde 1 milyon fark yemiş dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı diyor ki '1,5 milyon acil yenilenmesi gereken ev vardır ve bunun yüzde 30'u da acilin acilidir.' Peki ne yaptın? Merkezi hükümette ve yerel yönetimde ne yaptın?

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğundan bu yana bu memleketin 50 milyar dolarlık yedek akçesini yaktınız. 50 milyar dolara 1 milyon evin yenilenmesi mümkündür. Yani sizin için Ekrem İmamoğlu'nun içeride kalması mı, yoksa 1 milyon evin yenilenmesi mi diye sorulduğunda siz, 'Yeter ki Ekrem İmamoğlu içeride kalsın, vatandaş çok da uygun olmayan evlerde otursa da olur' diyorsunuz. Yine yüzünüz kızarmadan hukukun araçsallaştırılmasından bahsetmiyorsunuz. Ekrem İmamoğlu tutuklu, avukatını gözaltına aldınız, bu sabah da avukatının avukatını gözaltına aldınız. Hala burada konuşabiliyorsunuz, insanda biraz haya olmaz mı?"

Nourtani'nin ölümüne ilişkin davada verilen hükme eleştiri

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen de İstanbul'daki depremin ardından, unutulmaya yüz tutan deprem gerçeğinin bir kez daha kendini hatırlattığını belirtti. Ekmen, Türkiye'nin ikbal meselesi olan konunun "yerel" ve "merkezi hükümet" çekişmesinden çıkartılarak Mecliste genel görüşme ve araştırma komisyonunda ele alınması gerektiğini söyledi.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında kaçak olarak çalıştırılan Vezir Mohammad Nourtani'nin ölümüne ilişkin davada verilen hükme değinen Ekmen, şunları söyledi:

"Vezir Mohammad Nourtani yaralandı. Yaralandıktan sonra kaçak olarak çalıştırıldığı madende -kendisi de kaçak bir işçiydi- canlı canlı yakılarak öldürüldü, olay ortaya çıkar endişesiyle. Savcı bir iddianame yazdı. Ses kayıtları, itirafçılar var ama bu arkadaşın katilleri geçen hafta yapılan yargılamayla taksirle adam öldürmekten ceza aldı. Canlı bir insanı hastaneye götürmek yerine yakarak öldüren bir vakada taksirle adam öldürmek... Yargı, çocuklarla, gençlerle uğraşmayı bıraksın. Yargı, sosyal medyada görüş bildirimi yapanlarla uğraşmayı bıraksın. Yargı, bu vahşetle, kadına, çocuğa karşı şiddetle ilgilensin. Yoksulsanız, savunmasızsanız, zor durumdaysanız, arkanızı kollayacak birisi yoksa canlı canlı yakılırsınız ve cenazeniz orta yerde kalır."

"Bunu o şehidin ailesini söyleyin bakayım"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Orada bir drone atıyorlar, bizim Mehmetçiğimize çarptı ve sonra hastaneye götürdük ama kurtaramadık, şehit oldu" sözlerine Genel Kurul'da şöyle tepki gösterdi:

" Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerimiz, Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day şehit oldu. 23 yaşındaydı. Milli Savunma Bakanı, 'Bir tane drone atılmış ve Mehmetçiğe çarpmış. Hastaneye götürdük ve kurtulamadı.' Atılan şey, gözetleme drone'u falan değil, bildiğiniz silah drone'u. Belki bir süreç yürütüyorsunuz. O süreç uğruna böyle afilli cümleler kuruyorsunuz. Bunu o şehidin ailesine söyleyin bakayım. Atılan bildiğiniz silah."

"İnsanlar bir toplanma alanından mahrumdular"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de deprem riskine ve Kanal İstanbul projesinin rafa kalkmasının gerekliliğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bilime inanmak, bilimi dinlemek gerekiyor, bilimin yol göstericiliğinde kentleri yeniden inşa etmek gerekiyor. Oysa biz, kentsel haklar ve bilim ışığında değil, kentsel rantlar üzerinden kentleri inşa ediyoruz. İnşa ettikçe riskleri artırıyoruz. Dün de gördük ki bu rantçı anlayış sonucunda insanların toplanacağı alan yoktu. İnsanlar nereye koşturacaklarını şaşırdılar. O sırada panikle yaşanan görüntüler, hepimiz açısından ders niteliğindeydi. İnsanlar bir toplanma alanından mahrumdular, insanlar deprem eğitiminden de yoksundular, o anda meseleyi yönetecek olan kamu kurumları yetersiz kaldı. Defalarca bakanlık bize AFAD'ı anlatıyor. Dünyanın bütçesini biz bu kuruma aktarıyoruz, sonuçtaki sahne dünkü İstanbul sahnesidir. Nereye gidiyor bu kaynak?

Bu kadar riskli bir coğrafyada böyle bir kanal projesi zaten kabul edilebilir bir şey değil. Hem ekokırım anlamında hem de deprem meselesi nedeniyle Kanal İstanbul projesini gerçek anlamda rafa kaldırmalıyız. Dolayısıyla bu projenin yaratacağı ekolojik felaket ve deprem fay hatları üzerindeki etkisi defalarca dile getirildi."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tbmm Genel Kurulu, Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, İnsan Hakları, İstanbul, Güvenlik, Politika, Siyaset, Ekonomi, Güncel, Deprem, Çevre, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu... Gökhan Günaydın: 'Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğundan Bu Yana Yakılan 50 Milyar Dolara 1 Milyon Evin Yenilenmesi Mümkündü' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı
Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir
Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı
İstanbul’daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi İstanbul'daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi
11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
Bahçeli’den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul’un bir numaralı gündemdir Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir
Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı
İstanbul’daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu’nun konserini dinledi Dikkat çeken hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun konserini dinledi! Dikkat çeken hediye
İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

17:53 İstanbul’da korkutan bir deprem daha İstanbul'da korkutan bir deprem daha
17:15 Ahmet Ercan 6.2’den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan 6.2'den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi
15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
11:30 Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
00:12 Kartal’da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü Kartal'da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü
23:54 ’’Büyük deprem bekleniyor’’ manipülasyonuna suç duyurusu ''Büyük deprem bekleniyor'' manipülasyonuna suç duyurusu
23:26 İstanbul’da 6.2’nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı
23:20 Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü
23:15 Rusya’da Elbruz Dağı’nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti Rusya'da Elbruz Dağı'nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti
23:13 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar
23:06 2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 18:56:50. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu... Gökhan Günaydın: "Ekrem İmamoğlu'nun Tutukluluğundan Bu Yana Yakılan 50 Milyar Dolara 1 Milyon Evin Yenilenmesi Mümkündü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.