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TBMM Genel Kurulu'nda 'ana dil' tartışması yaşandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda 'ana dil' tartışması yaşandı

TBMM Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın Süryanice konuşmasına İYİ Partili milletvekilleri tepki gösterdi. İYİ Partili katip üye Yasin Öztürk'ün Başkanlık Divanı'nı terk etmesi üzerine Genel Kurul'a ara verildi. Öztürk'ün yerine AKP'li katip üye Havva Sibel Söylemez'in divana gelmesiyle görüşmelere devam edildi.

18.12.2023 - 21:55,
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TBMM Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında "ana dil" tartışması yaşandı. DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın Süryanice konuşmasına İYİ Partili milletvekilleri tepki gösterdi. İYİ Partili katip üye Yasin Öztürk'ün Başkanlık Divanı'nı terk etmesi üzerine Genel Kurul'a ara verildi. Öztürk'ün yerine AK Partili katip üye Havva Sibel Söylemez'in divana gelmesiyle görüşmelere devam edildi.

"EVİNDE GİDİP KONUŞSUN, BURASI TBMM"

TBMM Genel Kurulu'nda, bugün Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın Süryanice Noel kutlaması yapması üzerine "ana dil" tartışması yaşandı. Arslan'ın Süryanice konuşmasına İYİ Partili Lütfü Türkkan ve Ayyüce Türkeş tepki gösterdi. Lütfü Türkkan, "Evinde gidip konuşsun, sokakta tamam ama burası Türkiye Büyük Millet Meclisi" derken; Ayyüce Türkeş, "Herkes Türkçe konuşacak" ifadesini kullandı.

TBMM'de 'ana dil' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması tansiyonu yükseltti

"ANAYASA'YA AYKIRI BİR KONUŞMA BU, KABUL ETMİYORUZ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e tepki göstererek "Anayasaya aykırı bir konuşma yapılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunun amacının da ideolojik olduğu çok ortada. Sayın Başkan sizin tutumunuzla ilgili olarak da burada Kürtçe konuşulmasını ayetle mukayese etmek doğru olmadı" dedi.

TBMM'de 'ana dil' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması tansiyonu yükseltti

"BURADA HEP BERABER TÜRKÇE KONUŞMAK DURUMUNDAYIZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da söz alarak "Dilden maksat anlamak ve anlaşılmaktır. Dünyada binlerce dil var. Her dil saygındır. Muhteremdir... Dilimiz Anayasa'ya göre Türkçedir. Burada hep beraber Türkçe konuşmak durumundayız. Bunun dışında hangi dilden konuşursanız konuşun herkes bu dilleri bilmek durumda değil" dedi.

TBMM'de 'ana dil' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması tansiyonu yükseltti

YASİN ÖZTÜRK MECLİS DİVANINI TERK ETTİ

Tartışmalar sırasında İYİ Partili katip üye Yasin Öztürk, Başkanlık Divanı'ndaki yerini terk etti. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Önder, oturuma ara verdi. Ara sırasında da İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma devam etti. Öztürk'ün yerine Başkanlık Divanı'nda AK Partili katip üye Havva Sibel Söylemez'in gelmesiyle TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelere devam edildi.

TBMM'de 'ana dil' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması tansiyonu yükseltti

"BEN KÜRT İLİNDE DOĞMUŞ KÜRT ANA BABANIN ÇOCUĞUYUM"

Aranın ardından açıklama yapaman Önder, şunları söyledi; "Boynumu vursanız bir insanın rüyasını gördüğünü, ninnisini dinlediği ana diline burada müdahale etmem, haya ederim. Ayet meselesini ayetle tevsir ettim zaten... Ben Kürt ilinde doğmuş Kürt ana babanın çocuğuyum. Siz diyorsunuz ya burada ne diyor bize sövüyor mu acaba? İşte Kürdün evladı birinci sınıfa başladığında sizin Sayın George Aslan'ın konuşmasından ne anladıysanız bir ilkokul çocuğu da okuma evrenine ilk adım attığında sizin anladığınızı anlıyor. Burada küfretme hayasızlığına gerek ki kimse tenezzül etmeye. Bir dili temsil ediyor, bir milleti temsil ediyor, niye küfür etsin. Bir selam, Allah'ın selamına da saygı göstereceğiz eğer o saygı gelmiyorsa, ideal olanı bu, saygı göstermek. Dünyanın hiçbir dili, hiçbir inancı beni rahatsız etmez, eğer o saygı içimizden gelmiyorsa da tahammül edeceğiz."

TBMM Genel Kurulu\'nda \'ana dil\' tartışması yaşandı
Kaynak: ANKA
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