TBMM İftarı ve Ekonomi Toplantıları

6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iftarda milletvekilleriyle bir araya gelecek.

(TBMM/18.49)

2 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, genel merkezde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek, Meclis'teki iftar programına katılacak.

(Ankara/13.30/15.30/18.49)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- ???????Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada Maden Araştırmacıları ve Geliştiricileri Derneği tarafından düzenlenen PDAC 2026 Kongresi'ne katılacak.

(Toronto)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında dördüncü ve son hafta maçları başlayacak. Fethiyespor-Mısırlı.com Fatih Karagümrük, İstanbulspor-Boluspor, RAMS Başakşehir-Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Antalya/20.30)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Malta'yı Pendik Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in etabı üçüncü ve son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Opet eşleşmesinin ikinci maçı oynanacak.

(İstanbul/13.00)

5- Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo müsabakası oynanacak.

(İstanbul/20.00)

***

