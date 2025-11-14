TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... CHP'li Vekillerden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a Kartalkaya Tepkisi

Haber: Mehmet OFLAZ - Berfin BAYIR

(TBMM) - CHP'li milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde, Bolu Kartalkaya'daki otelde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin bakanlık yetkililerinin yargılanmamasına ve cezalandırılmamasına tepki gösterdi. CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, "Kartalkaya ibretlik bir vaka. İtfaiye eri ceza alıyor, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ceza alıyor, İtfaiye Başkan Yardımcısı ceza alıyor, otelin sahipleri ceza alıyor ama içinde bu işi yönetmekten sorumlu Kültür Bakanlığı'ndan bir tane ceza alan yok bir tane istifa yok" dedi. Bazı milletvekilleri, Bakan Mehmet Nuri Ersoy el sıkışmak için muhalefet sıralarını dolaşırken elini sıkmayarak arkasını döndü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, açıklamalarda bulundu.

CHP'li milletvekilleri; Soma, Bartın ve İliç maden facialarını, Pamukova, Çorlu ve Ankara'daki tren kazalarını, Aladağ'daki öğrenci yurdu yangınını, İğneada'daki seli, Kartalkaya otel yangınını ve Dilovası'ndaki faciayı hatırlatarak "İhmalden öldü, istifa sayısı: 0" yazılı döviz ile Kartalkaya otel yangınında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını masaya koydu.

Veli Ağbaba, şöyle konuştu:

"Bu hafta kanlı bir hafta. Biliyorsunuz, Çalışma Bakanlığı'nın bütçesi bu haftaydı. 6 kişi cayır cayır yanarak öldü; büyük bir denetimsizlik ve sorumsuzluk var. Maalesef Çalışma Bakanlığı'nda bir kişi bile gözaltına alınmadı, herhangi bir bedel ödetilemedi. Türkiye, toplu ölümlerin, katliamların yaşandığı ve ölenin ölmesiyle kaldığı bir ülke haline geldi. Kartalkaya Otel'de de 78 kişi cayır cayır yanarak hayatını kaybetti. İnsanlar ölmüş ama bir tane sorumlu yok. Hele hele Kartalkaya ibretlik bir vaka. Bakın arkadaşlar; itfaiye eri ceza alıyor, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ceza alıyor, İtfaiye Başkan Yardımcısı ceza alıyor. Bolu Belediyesi'nden üç kişi cezalandırılıyor. Otel sahibi ceza alıyor. Ama bu işin yönetiminden sorumlu Kültür Bakanlığı'ndan bir tane bile ceza alan yok. Ceza alan olmadığı gibi bir tane istifa da yok. Maalesef burada utanma da yok. Bu bütçe kanlı bir bütçe, utanmaz bir bütçe ve yüzsüz bir bütçe.

Burada 36 çocuğun ismi var. 36 çocuk… Aileler yok olmuş durumda. Ama ceza alan bir tek kimse yok. Ne oluyor? Sorumlular istifa etmediği, ceza almadığı sürece bu katliamlar son bulmuyor; devam ediyor. Böyle bir sorumsuzluk, utanmazlık ve arsızlık olduğu sürece bu durum sürmeye devam edecek. Dolayısıyla biz bu bütçenin 'kanlı bir bütçe' olduğunu söylüyoruz. Bu hafta kanlı bir hafta… Sorumluların ceza alması için uğraşmaya, mücadele etmeye devam ediyoruz."

"Bakan Ersoy'u kınıyoruz"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Kartalkaya'daki yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak olayın ihmaller zincirinin sonucu olduğunu söyledi. Yangından sorumlu olması gereken Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kendi hakkında soruşturma izni vermeyerek büyük bir sorumsuzluk gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

"En büyük ayıplardan biri de budur. Otelleri denetlemesi gereken bakanlık, bütün suçu başka bakanlıklara ve idarelere atarak aradan sıyrılmaya çalıştı. Soruşturma izni vermedi; ancak Danıştay kararıyla soruşturma izni verilmesi kararlaştırıldı. Bu da en az olay kadar üzüntü verici bir durumdur. Burada bakan büyük bir ayıp yapmıştır. Gerçekten kaybedilen canlar adına üzüntülüyüz. Böyle bir olaya duyarsız kalan bir bakanın bütçesini bugün burada görüşeceğiz. Esas sorumlu olan bu bakan, kendini bu işin içinden sıyırmaya çalışmış ve soruşturma izni dahi vermeyerek en büyük ayıbı işlemiştir. Kendisini de buradan kınıyoruz."

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Kartalkaya'daki yangınını hatırlatarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm Teşvik Kanunu gereği can ve mal güvenliğinden sorumlu olmasına rağmen hiçbir sorumluluk üstlenmediğini söyledi. Bakanın, yangında payı olduğu iddia edilen bakanlık yetkilileri hakkında soruşturma izni vermeyerek "utanç verici bir suça ortak olduğunu" belirtti.

"78 kişinin ölümünden sorumlu olarak yargılanacak olan bir bakan"

Özlale, şöyle konuştu:

"Eğer hayatını kaybeden kişilerden birileri Danıştay Daire Başkanı'nın yakını olmasaydı hala soruşturmaya izin verilmeyecekti. Bu konuda hem Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Kültür ve Turizm Bakanı ayak diremektedir. Bakın, öyle karakter yoksunluğu taşıyan bir bakandan bahsediyoruz ki Kartalkaya yangınında bu komisyona gelip hesap vermesi, açıklama yapması gerekirken gelmedi. Ne zaman geldi? Turizmde çalışanların 10 gün boyunca aralıksız çalışıp sadece 1 gün izin yapmalarına imkan veren yasa görüşülürken geldi. Tamamıyla kendi çıkarlarının, kendi sermayesinin peşinde; ne ülkeyle ilgili bir sorumluluk taşıyan ne de kendi bakanlığının sorumluluğunu hisseden ve günün sonunda o 78 kişinin ölümünden sorumlu olarak yargılanacak olan bir bakanın işgal ettiği bir bakanlığın bütçesini konuşuyoruz. Buradan da söylüyorum: Sadece şu anda hapis cezası alanlar değil, herkes yargılanacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve bu ülkenin vatandaşları, yakınlarını kaybetmiş insanlar olarak bunun peşini bırakmayacağız."

"Siz yangından sorumlusunuz Sayın Bakan"

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Bakan Mehmet Nuri Ersoy el sıkışmak için muhalefet sıralarını dolaşırken elini sıkmayarak arkasını döndü. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da aynı şekilde Bakan Ersoy'u protesto ederek, "Siz yangından sorumlusunuz Sayın Bakan" diye tepki gösterdi.

Bakan Ersoy muhalefet sıralarında el sıkışmaya devam ederken, İYİ Partili Rıdvan Uz da "Sıkmam ben bu adamın elini" diyerek tepki gösterdi.