TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... CHP'li Vekillerden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a Kartalkaya Tepkisi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... CHP'li Vekillerden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a Kartalkaya Tepkisi

14.11.2025 11:13
CHP'li milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde, Bolu Kartalkaya'daki otelde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin bakanlık yetkililerinin yargılanmamasına ve cezalandırılmamasına tepki gösterdi. CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, "Kartalkaya ibretlik bir vaka. İtfaiye eri ceza alıyor, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ceza alıyor, İtfaiye Başkan Yardımcısı ceza alıyor, otelin sahipleri ceza alıyor ama içinde bu işi yönetmekten sorumlu Kültür Bakanlığı'ndan bir tane ceza alan yok bir tane istifa yok" dedi. Bazı milletvekilleri, Bakan Mehmet Nuri Ersoy el sıkışmak için muhalefet sıralarını dolaşırken elini sıkmayarak arkasını döndü.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Güncel

10:56
SON DAKİKA: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu... CHP'li Vekillerden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a Kartalkaya Tepkisi - Son Dakika
