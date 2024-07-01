TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Çin'de Teknoloji Firmalarıyla Temaslarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Çin'de Teknoloji Firmalarıyla Temaslarda Bulundu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Çin\'de Teknoloji Firmalarıyla Temaslarda Bulundu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Çin'in daveti üzerine pek çok teknoloji firmasının yer aldığı Shenzen ve Dongguan'da temaslarda bulundu. Komisyon Başkanı Mustafa Varank, 'Önümüzdeki dönemde Çinli şirketlerin Türkiye'ye daha fazla ilgi göstereceğini göreceğiz' dedi.

01.07.2024 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Çin'in daveti üzerine pek çok teknoloji firmasının yer aldığı Shenzen ve Dongguan'da temaslarda bulundu. Komisyon Başkanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki dönemde Çinli şirketlerin Türkiye'ye daha fazla ilgi göstereceğini göreceğiz" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Başkanvekili Şahin Tin, Komisyon Sözcüsü Cevahir Uzkurt, üyeler Adem Çalkın, Arslan Tatar, Yusuf Ziya Aldatmaz, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Müzeyyen Şevkin, Ednan Arslan, Şeref Arpacı, Ömer Öcalan ve Rıdvan Uz'dan oluşan heyet, Shenzhen ve Dongguan kentlerindeki enerji ve teknoloji tesislerine ziyaret gerçekleştirdi. Komisyon üyeleri, ziyaretin son gününde dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri arasında bulunan Huawei'nin üst düzey yöneticileriyle Shenzhen'deki teknoloji üssünde toplantı yaptı. Toplantıda, Huawei'in küresel teknoloji stratejileri, yeşil enerji, dijital dönüşüm ve 5G teknolojileri çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Milletvekilleri, Huawei'nin geliştirdiği otonom araçları da test etti.

'ONLAR DA TÜRKİYE'YE GELECEK'

Ziyareti değerlendiren Varank, Shenzen'in teknoloji ve üretim anlamında dünyadaki örnek şehirlerden biri olduğunu kaydetti. Mustafa Varank, "Bu bölgeye 'Çin'in Silikon Vadisi' deniyor. Burası hem sanayi üretimi hem de teknoloji geliştirme anlamında dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesi. Burada farklı şirketleri ve farklı alanlarda çalışan firmaları ziyaret ettik. Aynı zamanda Shenzhen bölgesinin yönetimiyle de temaslarımızı sürdürdük. Onlar da Türkiye ile iş birliğini geliştirmek için gerekli adımları atmak üzere ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı.

'YATIRIM İÇİN DAVET EDİYORUZ'

Varank, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine büyük önem verdiklerini kaydederek, "Bir yandan şirketleri doğrudan yatırımlarla Türkiye'ye davet ederken diğer yandan ortak teknoloji geliştirme ve teknoloji transferiyle iş birliği yapmaya çalışıyoruz. Komisyon olarak hükümetimize ve ilgili bakanlıklarımıza burada edindiğimiz tecrübeleri, yaptığımız görüşmeleri aktaracağız" dedi.

Huawei'nin Ar-ge ve üretim tesislerinde otonom sürüş, elektrikli araç, yenilenebilir enerji ve depolama teknolojileri hakkında bilgi aldıklarını kaydeden Varank, "Huawei, Türkiye'de 22 yıldır faaliyet gösteren bir firma. Bin 500 çalışanıyla bin 300'ün üzerinde mühendisiyle, Türkiye'de Türk mühendislerle çözümler geliştirip bu ürünleri dünyaya pazarlayan bir şirket. Burada bizlere, otonom sürüş noktasında geldikleri noktaları tanıtmaya çalıştılar. Otonom sürüş, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve depolama teknolojileri konusunda Türkiye ve Çin'in önümüzdeki dönemde yapabileceği iş birlikleri var. Bunların artırılmasını istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Çinli şirketlerin Türkiye'ye daha fazla ilgi göstereceğini göreceğiz. Komisyonumuzun temaslarının buna önemli katkıları olacağına inanıyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Huawei Global Başkan Yardımcısı ve Huawei Dijital Enerji İş Grubu Yönetim Kurulu Direktörü Mark Xue ise Türkiye'nin kültürel çeşitliliği ve kapsayıcılığının yanı sıra ülkenin stratejik coğrafi konumu nedeniyle küresel üretim, lojistik ve ticaret merkezi haline geldiğini belirtti. Şirketin, Türkiye'de 28 üniversite ile bilişim yeteneklerini geliştirme konusunda iş birliği yaptığını ve bu sayede her yıl 1500'den fazla uzman yetiştirdiklerini söyledi. Xue, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yeşil enerji stratejilerine destek vereceklerini belirterek, Huawei'nin Türkiye ile iş birliğini sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Türkiye, Dış Politika, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Çin'de Teknoloji Firmalarıyla Temaslarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:10:20. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Çin'de Teknoloji Firmalarıyla Temaslarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement