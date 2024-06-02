TCDD'de Kadın Yol Bakım Çavuşu: Tren Seferlerinin Güvenliği İçin Çalışıyor - Son Dakika
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TCDD'de Kadın Yol Bakım Çavuşu: Tren Seferlerinin Güvenliği İçin Çalışıyor

TCDD\'de Kadın Yol Bakım Çavuşu: Tren Seferlerinin Güvenliği İçin Çalışıyor

Ankara'da görev yapan Banu Demirci, TCDD'de kadın yol bakım çavuşu olarak çalışmaktadır. Her gün tren raylarını kontrol edip arızaları tespit ederek, tren seferlerinin güvenli yapılmasını sağlamaktadır. Demirci, demir yollarının ataerkil yapısına rağmen kadınların da bu işi yapabileceğini göstermektedir. Hedefi ise ilerleyerek demiryolu bakım müdürlüğüne kadar yükselmektir. Öncelikleri güvenli bir ulaşım sağlamaktır ve bunun için koruyucu, önleyici ve acil durum müdahaleleri yapmaktadırlar. Demirci, demir yolu çalışanı olmanın bir kültür olduğunu ve bu meşalenin neferi olmaktan gurur duyduğunu belirtmektedir.

02.06.2024 14:06
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ANKARA,'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) kadın yol bakım çavuşu olarak görev yapan Banu Demirci (35), her gün tren raylarını kontrol edip arızaları tespit ederek, tren seferlerinin güvenli yapılmasını sağlıyor.

Ankara'da evli ve bir çocuk annesi Banu Demirci (35), 2022 yılında TCDD Ankara Marşandiz Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde göreve başladı. Ankara'daki tek kadın yol bakım çavuşu olan Demirci, kendi sorumluluk alanında rayları her gün kontrol ederek, arızaları tespit edip, bakım yaptırıyor. Ekibinde yer alan erkek işçilerle birlikte tren seferlerinin güvenli yapılmasını sağlayan Demirci, 7/24 esasına göre çalıştıklarını ve yaz-kış, gece-gündüz demeden mesai arkadaşları ile birlikte güvenliği sağladıklarını söyledi.

'HEDEFİM MÜDÜRLÜK'

Demir yollarının ataerkil bir yapıya sahip olduğunu ve işe ilk başladığında bazı zorluklar yaşadığını söyleyen Demirci, "Biz işe ilk başladığımızda tabii ki ister istemez deneyimli demir yolu ustaları, 'Bu kız çocuklarının sahada ne işleri var?' gibi ithamlarda bulunuyorlardı. Tabii ki biz onların bu önyargılarını da anlıyoruz. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorlar. Biz onlara kadınların da bu işi yapabileceğini hatta daha da iyi yapabileceğini göstermiş olduk. Şu anda da birlik, beraberlik içerisinde takım olarak çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de ilerlemek istiyorum. İlk hedefim sürveyanlık, daha sonraki hedefim kısım şefliği ve son hedefim ise demiryolu bakım müdürlüğü" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ GÜVENLİ ULAŞIM'

Önceliklerinin 'güvenli bir ulaşım' olduğunu vurgulayan Demirci, "Biz şu an operatörlerimizle birlikte 8 kişilik bir ekipten oluşuyoruz. Marşandiz bir manevra sahası ve bu yüzden Ankara'ya gelen bütün trenler Marşandiz'e girer ve burada bakımları yapılır. O nedenle oldukça yoğun bir yer. Bakım çalışmaları da fazlasıyla yoğun. Biz, demir yolunun mutfağındaki kısımız. Bizim önceliğimiz güvenli ulaşım. Güvenli ulaşımın sağlanabilmesi adına da koruyucu, önleyici ve acil durum dediğimiz müdahalelerimiz var ve elbette acil durum yaşanmadan önce koruyucu ve önleyici bakımlarımızla bunların önüne geçmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'BU MEŞALENİN NEFERİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM'

Demir yolu çalışanı olmanın bir kültür olduğunu dile getiren Demirci, "Demir yolu çalışanı olmak bir gönül işi, sevmeden yapamazsınız. Ailemde hiç demir yolu çalışanı bulunmuyor. Daha önce bana 'demiryolcu olmak' deyimini sorsaydınız bunun anlamını bilemezdim. Fakat sistemin içerisine girince bunun bir kültür olduğunu öğrendim ve ister istemez bu işe kalben de bağlanıyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 'Demir yolları bir ülkeyi uygarlık ve refah ışıkları ile aydınlatan kutsal bir meşaledir.' Ben de bu meşalenin neferi olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Demirci, 'yol bakım çavuşu' isiminin nereden geldiğini ilişkin de, "TCDD'nin ilk genel müdürü Behiç Erkin, askeri kökenli olduğu için bu gibi jargonların hakim olduğu bir yapı vardı. 'Çavuşluk' kavramı da buradan geliyor. Bizler yol birimi olarak ustalarımız ve işçilerimizle birlikte sahada yol bakımını yaparken yolların genel güvenliği ve genel kontrolünden sorumlu olduğumuz için tıpkı askeriyedeki çavuşlarla benzer bir nitelik taşıdığı için bu ismi almış fakat yeni literatürdeki ismi 'hat bakım onarım memuru' oldu" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ali Eren İğde-Mikail Karaman/ANKARA,

Kaynak: DHA

Ankara, Tcdd, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TCDD'de Kadın Yol Bakım Çavuşu: Tren Seferlerinin Güvenliği İçin Çalışıyor - Son Dakika

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