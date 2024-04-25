TDT Dışişleri Komisyonları Ortak Çıkarları Koruma Konusunda Mutabık Kaldı - Son Dakika
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TDT Dışişleri Komisyonları Ortak Çıkarları Koruma Konusunda Mutabık Kaldı

TDT Dışişleri Komisyonları Ortak Çıkarları Koruma Konusunda Mutabık Kaldı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Komisyonları olarak ortak çıkarların korunmasında parlamenter diplomasi alanındaki işbirliğini en üst düzeye çıkarma hususunda mutabık kaldıklarını söyledi. Oktay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki TDT Dışişleri Komisyonları 1. Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

25.04.2024 15:53
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Komisyonları olarak ortak çıkarların korunmasında parlamenter diplomasi alanındaki işbirliğini en üst düzeye çıkarma hususunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Oktay, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki TDT Dışişleri Komisyonları 1. Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Oktay, toplantıda Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını, Kazakistan'daki sel felaketini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin TDT'ye gözlemci üye olmasını konuştuklarını dile getirdi.

Oktay, "TDT üyesi ülkelerin dışişleri komisyonları olarak ortak çıkarlarımızın korunmasında parlamenter diplomasi alanındaki işbirliğimizi en üst düzeye çıkarma hususunda mutabık kaldık." dedi.

TDT üyeleri ve gözlemci devletler arasında siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi ve halklar arasında bağların güçlendirilmesi için parlamenter diplomasinin önemini vurgulayan Oktay, Türk Dünyası 2040 Vizyonu kapsamındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla parlamenter düzeyde ikili ve çok taraflı işbirliği ve istişare mekanizmalarının kurulmasını ve düzenli işlemesi için gerekli adımların atılmasını konuştuklarını belirtti.

Oktay, TDT Dışişleri Komisyonları arasında işbirliğini geliştirecek ve parlamenter diplomasiyi etkin kullanacak çalışmaların başlatılmasına ve bu amaçla 2024 sonbaharında Türkiye'de çalışma toplantısı gerçekleştirmeye karar verdiklerini açıkladı.

"TDT olarak öncelikle bölge barışı ve refahına katkı vermek için bir aradayız"

Türkiye olarak TDT bünyesindeki parlamenter diplomasi kanallarının aktif kullanılması amacıyla kurumsal platform oluşturulmasını üstlenmeye talip olduklarını vurgulayan Oktay, bunun diğer paydaşlar tarafından da olumlu karşılandığını belirtti.

Oktay, dünyadaki kriz ve çatışmalara değinerek, "Biz, TDT olarak öncelikle bölge barışı ve refahına katkı vermek için bir aradayız. Bunun da sonucunu alacağız." şeklinde konuştu.

TDT ülkelerinin doğal kaynaklar ve beşeri sermaye boyutunda son derece zengin olduğunu söyleyen Oktay, "Ekonomik ve nüfus olarak müthiş bir potansiyel var. Biz, bunu harekete geçirdiğimizde sadece bölgesel değil küresel kalkınma, refah ve barışa katkı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Oktay'ın yanı sıra Azerbaycan Milli Meclisi Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komisyonu Başkanı Samet Seyidov, Özbekistan Parlamentosu Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komisyonu Başkanı Dilorom Favziyeva, Kazakistan Parlamentosu Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Aydos Sarım, Kırgızistan Parlamentosu Uluslararası İlişkiler, Savunma, Güvenlik ve Göç Komisyonu Başkan Yardımcısı Leyla Lurova, KKTC Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk ve TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er de katıldı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'a Azerbaycan temaslarında AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu eşlik etti.

Kaynak: AA

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