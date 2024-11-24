Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Kadın Olmanın Gururu - Son Dakika
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Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Kadın Olmanın Gururu

Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Kadın Olmanın Gururu

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda mücadele eden Mine Ercan ve Sena Söbü, erkek sporcularla birlikte zorlu bir mücadele veriyor. İki kadın oyuncu, engellerine rağmen basketbol aşkıyla sahada yer alıyor ve başarıya giden yolda ilham veriyor.

24.11.2024 15:28  Güncelleme: 15:34
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TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pamukkale Belediye spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda Mine Ercan (37) ve Sena Söbü (24) erkek sporcularla birlikte basketbol oynuyor.

7 yaşında geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle sol bacağını kaybeden Mine Ercan ile 2,5 yaşında traktörden düşen ve omurilik zedelenmesi sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan Sena Söbü, 9 erkek sporcu ile takımlarının başarısı için ter döküyor. Ercan ve Söbü, takımlarının Ankara'da TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile oynadıkları lig maçında salonda 2 kadın oyuncu olarak yer aldı. Milli takımda da forma giyen Mine Ercan, annesinin sayesinde basketbola başladığını anlatarak, "2006 senesinde rahmetli annemin vasıtasıyla İzmir Karşıyaka'da gittiğim bir dernekte kaynaşma, sosyalleşme için spor aktiviteleri yapıyorduk. İlk gittiğim gün beni idmana çıkardılar. Ben basketbola böylelikle annem sayesinde başladım. Yoksa benim haberim yoktu basketboldan. Başladıktan 3-4 ay sonra milli takım seçmelerine davet edildim. Her sahaya, her maça çıktığımda bu spora yeni başlıyormuşum gibi heyecan yaşıyorum. Geçen şampiyonada milli takım kaptanlığını da yaptım. O bayrağı taşımak, Türkiye'yi temsil etmek çok gurur verici bir şey" dedi.

'SEVERSEN YAPABİLİYORSUN'

17 yıldır erkek oyuncuların içinde basketbol oynadığını söyleyen Mine Ercan, "Bu sporu erkekler bir şekilde başarabilir; ama kadın olarak seversen yapabiliyorsun. Ekstra güç harcaman gerekiyor. 10 kişi sahaya giriyorsunuz; 5 rakip, 5 siz. Ama 9 erkeğin içinde tek oynuyorsun. Bunu başarmak çok güzel bir duygu. Yani bu sporu seven kadın gerçekten bu işi başarabiliyor. Maçlardan sonra rakip takımından tebrik alıyorsun, el sıkılıyor. Tanımayanlar daha çok; 'Çok iyisin, erkeklerle bire birsin, mücadelen, hırsın bire bir' diyorlar, tebrik ediyorlar. Bu tabii daha gurur verici oluyor. Sena Söbü de bizim takıma geldiğinde tecrübelerimden yola çıkarak bir şeyleri anlatmaya çalıştım hep. Öğretmeye çalıştım, yol göstermeye çalıştım. Bu sporun zorluklarını ve kolaylıklarını anlattım. Takımda 2 kadın olması aslında bazen de avantaj oluyor" diye konuştu.

'İNSANA YAŞADIĞINI HİSSETTİRİYOR'

Sena Söbü ise "Ben 8 yaşındayken bir rehabilitasyon merkezine rapor almaya gittiğimde koluma bakıp 'Senin kolun çok güçlüymüş' dediler. Babama, 'Çocuğunuzu basketbola mı yollasanız' dediler. Ama Isparta'da böyle bir imkan yoktu. Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenörü Erol Kayhan hocam 2021 yılında sağ olsun, burada beni değerlendirmek istedi. Kendimi geliştirmem için bana bir fırsat tanıdı. Çok da mutluyum burada. İnsan bir şey istedikten sonra arkasından gitmek istiyor. Evet çok zor bir spor; özellikle güç, kuvvet ve cinsiyet farklılıkları yüzünden. Ama seviyorsan çok düşünmüyorsun bunları. Daha fazla çalışmam gerekiyor. Yeni de başladığım için daha da güçlenmem gerekiyor. Buradaki maraton, okul maratonu; bunların hepsi farklı farklı heyecanlar ve insana yaşadığını hissettiriyor. Koşmak, yürümek insana yaşadığını hissettirebilir ama bu tarz aktiviteler daha da hissettiren şeyler. İlla basketbol olmayabilir ama bence herkesin hele de bir engeli varsa bir spora yönelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah bir gün milli takımda da basketbolda çok güzel başarılar için ülkemi temsil ederim. Bunun için çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

Pamukkale, Güncel, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekerlekli Sandalye Basketbolunda Kadın Olmanın Gururu - Son Dakika

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