Tekirdağ'da Su Krizi: Türkmeneli Göleti Kurudu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Su Krizi: Türkmeneli Göleti Kurudu

Tekirdağ\'da Su Krizi: Türkmeneli Göleti Kurudu
29.07.2025 18:19
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Tekirdağ'da Türkmeneli Göleti'ndeki su seviyesi yüzde 5'in altına düşerek ciddi bir kuraklık yaşanıyor.

İklim değişikliğiyle birlikte artan hava sıcaklıkları ve yetersiz yağışların etkisiyle, Tekirdağ'da tarımsal sulama ve Marmaraereğlisi ilçesinde bazı mahallelere içme suyu sağlama amaçlı kullanılan Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına geriledi.

Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü

SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Marmaraereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi yakınındaki göletteki son durum havadan da görüntülendi.

Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü

"GÖLET TAMAMEN ÇAMUR İÇİNDE KALDI, SU KALMADI"

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, su temini konusunda yoğun mücadele verdiklerini, kuyularda da su bulamadıklarını belirtti. Bozkurter, "Türkmenli Barajımız susuzluk nedeniyle maalesef çok sıkıntılı bir durumda. Ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız, kuyular bile boş durumda. Su temini konusunda yoğun bir mücadele veriyoruz ancak özel mülkiyete ait kuyularda dahi su bulunamıyor. Gölet tamamen çamur içinde kaldı, su kalmadı" dedi.

Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter,

"NÜFUS 30 BİNDEN 400 BİNE ÇIKTI"

Marmaraereğlisi'nde yaz aylarında nüfusun büyük ölçüde artmasının da su sıkıntısını derinleştirdiğini vurgulayan Başkan Bozkurter, "Normalde 30 bin nüfuslu olan ilçemiz, yazlıkçı ve tatilcilerin gelmesiyle 400 bine ulaştı. Bu artış su kaynakları üzerinde büyük baskı oluşturdu. Vatandaşlarımız bu durumdan mağdur oldu. Onlarla birlikte hareket ederek bu sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü

"SUYU DİKKATLİ KULLANIN"

Vatandaşlara su tüketiminde hassasiyet çağrısında bulunan Bozkurter, "Bu süreçte vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Lütfen havuzlarımızı doldurmayalım, arabalarımızı yıkamayalım. Suyu keyfi amaçlarla kullanmayalım. Kapımızda ciddi bir kuraklık tehlikesi var. Bu sadece ilçemizin değil, tüm Türkiye'nin sorunu. Dilerim bu sıkıntı en kısa sürede sona erer" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
Kaynak: DHA

Tekirdağ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Su Krizi: Türkmeneli Göleti Kurudu - Son Dakika

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