TEKNOFEST Adana'da Gençlerle Buluşma

Güncel

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, TEKNOFEST Adana'da stantları ziyaret ederek gençlerle buluştu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Komisyon Başkanı Mustafa Varank, Başkanvekili Şahin Tin, Komisyon Sözcüsü Cevahir Uzkurt, üyeler Faruk Aytek, Abdurrahman Başkan, Rıdvan Uz, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyup Özkeçeci ve Arslan Tatar, TEKNOFEST Adana'yı ziyaret etti. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da eşlik ettiği heyet, "Şampiyonlar Ligi Çadırı" olarak da adlandırılan "Teknoloji Şampiyonları"nın geliştirdiği ürünleri inceleyerek projelere ilişkin bilgi aldı.

Heyet burada, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi İstanbul'da görme engelliler için uygulama geliştiren kadın girişimci Zülal Tannur ile sohbet etti.

"2033'te unicorn olmayı hedefliyoruz"

Tannur, yaptığı seyahati engelli yolculara anlatabileceği "From Your Eyes" adlı uygulama ile önce TEKNOFEST'te sonra Take Off İstanbul'da birinci, bu yıl da Microsoft Imagine Cup Yarışması'nda dünya şampiyonu olduklarını söyledi.

Biyolojik görmeyi taklit eden yapay görme sistemleri yaptıklarını anlatan Tannur, şunları kaydetti:

"Önce Türkiye'de şirketimizi kurduk. Yaptığımız yapay zeka modeli dünyada bir ilk. Yüzde 98 doğruluk oranıyla çalışıyor. Dünyada ilk kez görüntü işlemeyi 1 yıl önce yapabilmiş ve kullanıcılara ulaştırmıştık. Şu anda da otonom araçlarda ve geleneksel araçlarda kullanıcı deneyimine odaklanıyoruz. Sürüşü erişilebilir yapıyoruz. Şu anda ürünümüz satılıyor, 50'den fazla ülkede kullanılıyor. Microsoft bizim hem partnerimiz hem müşterimiz. Aynı zamanda da TOFAŞ ve Renault ile görüşüyoruz. Ekibimiz 4 kişilik. Ben Microsoft'ta yetiştirildim. 2020'de teknoloji lideri seçildim. Sonra Türkiye'nin ve dünyanın ilk görme engelli teknoloji elçisi oldum. Microsoft'un bir partner şirketinde 60 ülkeyi yönettim, o sırada Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimime devam ediyordum. Türkiye'den sonra ABD'de de şirket kurup buradakini oranın bileşeni haline getirdik. Şu anda Silikon Vadisi'nde birçok partnerimiz var. 2033'te unicorn olmayı hedefliyoruz."

Yatırım turuna destek

Tannur'un yatırım turuna çıkmaya hazırlandıklarını belirtmesi üzerine Mustafa Varank, "Selçuk Bey yatırım yapar mı?" diye sordu. Bunun üzerine Selçuk Bayraktar, "Yaparız inşallah." cevabını verdi.

Toplamda 1 milyon dolarlık yatırım aradıklarını bildiren Tannur, "Sizi, isterseniz o tura davet edebiliriz." dedi.

Aynı zamanda Denizlili sanayici ve iş insanı Şahin Tin de Tannur'a yatırım yapabileceklerini söyledi.

Tannur, Adana'ya Selçuk Bayraktar'ı görmek için geldiğini belirterek, "Bütün ABD planımı iptal ettim, 'TEKNOFEST'e katılacağım' dedim. Selçuk Bey'e söz verdiğim için okula ağırlık verdim, Arizona Üniversitesi'nden kabul aldım. Ülkemi bırakmadan yoluma devam edeceğim." dedi.

"Teknoloji ateşini yakmaya devam edeceğiz"

Stant gezilerinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Varank, "Güzel bir etkinlik oluyor. Ben bu sene komisyondaki arkadaşlarımla geldim. Onlar da stantları gezerek vatandaşlarımızla görüşüyor. Bu teknoloji ateşini yakmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi kendi teknolojisini geliştiren, üreten ve dünyada tam bağımsız bir ülke haline gelene kadar da bu gayretimizi sürdüreceğiz. Çok güzel bir atmosfer var. Vatandaşlarımız, gençlerimiz memnun. Tüm Türkiye'yi TEKNOFEST Adana'ya bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonun MHP'li üyesi Abdurrahman Başkan ise TEKNOFEST neslinin önemine işaret ederek, "Gelecekte Türkiye teknoloji alanında bölgesinden çok hızlı ayrışarak Silikon Vadisi ile yarışacak duruma gelecek. 20 yıl sonra da bizim Bilişim Vadimiz dünyanın en önemli teknoloji bölgesinden biri haline gelir." diye konuştu.