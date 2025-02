Teknosa, \'Kadın için Teknoloji\' eğitimlerinin son 3 yılda yarattığı sosyal etkiyi açıkladı

Güncel

TEKNOSA, Habitat Derneği iş birliğiyle 18 yılda 33 bin kadına ulaştığı 'Kadın için Teknoloji' eğitimlerinin son 3 yılda yarattığı sosyal etkiyi açıkladı. Bağımsız bir şirket tarafından Yatırımın Sosyal Getirisi (Social Return on Investment-SROI) yöntemiyle yapılan analize göre, projeye son 3 yıldır yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,16 TL değerinde sosyal fayda sağladı.

Teknosa, kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmak ve teknoloji kullanımında daha aktif hale gelmelerine katkıda bulunmak amacıyla Habitat Derneği ile 2007 yılından bu yana sürdürdüğü 'Kadın için Teknoloji' projesinde sonuçları açıkladı. Şirket, proje kapsamında son 3 yılda 'Mobil Fotoğrafçılık', 'Canva Atölyesi', 'Kariyer Planlama' ve 'Teknoloji Okuryazarlığı' alanlarında verilen eğitimlerin yarattığı sosyal etkiyi tespit etti. Bağımsız bir şirket tarafından Yatırımın Sosyal Getirisi (Social Return on Investment-SROI) yöntemiyle yapılan çalışmaya göre 2022 yılında her 1 TL'lik yatırım 3,73 TL, 2023 yılında 4,27 TL ve 2024 yılında 4,20 TL sosyal fayda sağladı. Projeye son 3 yılda yapılan her 1 TL'lik yatırımın ise 4,16 TL değerinde sosyal fayda yarattığı belirlendi.

KADINLARIN YÜZDE 95'İ SOSYAL MEDYA BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİ

Eğitimlere katılan 9 bin 103 kadınla gerçekleştirilen anket sonuçlarında katılımcıların yüzde 95'i internet ve sosyal medya becerilerini geliştirirken, yüzde 90'ı eğitimde öğrendiklerini günlük yaşamına uyarlamaya başladı. Kadınların yüzde 92'si Canva'yı iş projelerinde kullanma konusunda kendini yeterli hissederken, yüzde 95,8'i daha yaratıcı fotoğraflar çektiğini belirtti. Dijital okuryazarlık alanında da kazanımlar elde eden kadınların yüzde 95,6'sı, dijital medyada ulaştığı bilgileri sağlam kaynaklarla doğrulamayı öğrendi. Ayrıca katılımcıların yüzde 93'ü kariyer planlarını oluştururken bu eğitimlerden faydalandığını ifade etti. Çalışmaya göre kadınlar dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli bir şekilde hareket etmeyi öğrendi, sosyal medyada içerik üretme, fotoğrafçılık ve grafik tasarım becerileriyle daha yaratıcı ve profesyonel projelere imza atmaya başladı, dijital dünyada daha güçlü bir varlık göstererek, iş yaşamlarına daha güçlü katkılar sundu, yenilikçi girişimler ve iş projeleri için gerekli dijital becerileri geliştirdi ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmada önemli bir adım attı.

SEZGİN: 2024 YILINDA 2 BİNİ AŞKIN KADININ HAYATINA DOKUNDUK

Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, Türkiye'nin en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan 'Kadın için Teknoloji' eğitimlerinin sağladığı toplumsal faydayı görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "18 yıldır büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz projemizin kadınların dijital dünyaya adaptasyonundaki işlevini etki analiziyle ortaya koyduk. Son 3 yılda yaptığımız her 1 TL'lik yatırımın 4,16 TL değerinde sosyal fayda yarattığını belirledik. Benzer projelere göre yüksek bir değer yaratmaktan gurur duyuyoruz. Proje kapsamında 2024 yılında 2 bini aşkın kadının hayatına dokunurken, 2025 yılı eğitimlerimize de başladık. Bu yıl hem teknolojinin baş döndürücü ilerlemesi hem eğitimlere katılan kadınlardan aldığımız geri bildirimlerle yapay zekayı da bir modül olarak eğitimlerimize ekledik. Ayrıca proje kapsamında geçen yıl başlattığımız 'İlham Veren Buluşmalar' etkinliğimizi de sürdüreceğiz. Projeye katılan kadınlar ile iş hayatında fark yaratan kadınları bir araya getirdiğimiz ilham buluşmalarını, 4 ayda bir farklı şehirlerde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle 'Kadın için Teknoloji' projesinde 18 yıldır en büyük ilhamımız olan kadınlara ve Habitat başta olmak üzere yanımızda olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İlk günkü heyecanla yaşadığımız topluma değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

CALDU: PROJE SAYESİNDE KADINLAR PROFESYONEL YAŞAMLARINDA DAHA AKTİF ROL ÜSTLENİYOR

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise derneğin teknoloji ve dijital okuryazarlık alanındaki çalışmalarına dair şu değerlendirmede bulundu:

"Dijital dönüşüm sürecinde kimsenin geride kalmaması için yürüttüğümüz projelerle, bireylerin teknolojiye erişimini artırmaya ve onların yetkinliklerini geliştirmeye odaklanıyoruz. Teknosa ile yıllardır sürdürdüğümüz 'Kadın için Teknoloji' projesi de bu misyonun en güçlü örneklerinden biri. Bu proje sayesinde kadınlar, dijital becerilerini geliştirerek hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarında daha aktif rol üstleniyor. 2024 yılı itibarıyla katılımcılarımıza kulak verdik ve eğitim programımızı güncelleyerek yapay zeka gibi yeni nesil teknolojileri de kapsama aldık. Önümüzdeki dönemde bu alandaki çalışmalarımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Son üç yılda yaptığımız yatırımların sosyal etkisini görmek bizi gururlandırıyor. Habitat olarak, bireylerin dijitalleşme sürecinde ihtiyaç duydukları donanımı kazanmaları için çalışmaya devam edeceğiz."