Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu

Geniş Video İzle

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın ''PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi'' açıklamasından kısa bir süre sonra PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. Açıklamada, ''Tarihi öneme sahip kararlar aldık'' ifadeleri yer aldı.

09.05.2025 13:02  Güncelleme: 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıdan sonra örgütün silah bırakma ve fesih kararını ne zaman alacağı merak konusu olmuştu. PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, tarihi duyuruyu yaptı.

"TARİHİ ÖNEME SAHİP KARARLAR ALINDI"

PKK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "PKK 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında başarıyla yapıldı. Kongre, bütün çalışma alanlarını temsil eden delegelerle iki farklı alanda birbirine paralel olarak gerçekleştirildi. PKK 12. Kongresi, Abdullah Öcalan'ın kongreye sunduğu perspektif ve önerileri okuyup değerlendirdi. Ayrıca PKK Merkez Komitesi'nin kısa raporu da kongrede okunup tartışıldı. Bu çerçevede PKK 12. kongresi Apo'nun çağrısı temelinde PKK çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar aldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER ANILDI

PKK 12. Kongresi, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan Sırı Süreyya Önder'i de saygı ve minnetle andı. 12 yıldır Apo'ya yoldaşlık yapan bu değerli insanın barış ve demokratik toplum amaçlarını başarıya ulaştırmak için herkesi elbirliğiyle çalışmaya çağırdı.

"SONUÇLAR ÇOK YAKIN ZAMANDA KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK"

PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis'e ait olsun" ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı.

Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu.

Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs\'ta topladığını duyurdu

Ayşegül Doğan, DEM Parti, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Kayra D723:
    Bu barışı istemeyen sadece İstanbul'u Ankara'yı ve ilçe balediyeleri dem parti sayesinde kazan CHP nin troleridir onların derdi vatan bayrak değil onalrin derdi biz sefim kazanamayiz daha dilune kadar kent uzlsamasi yapan kazan CHP liler ozaman vatan bayrak sevgisi yoktu şimdi ne olduda vatan bayrak sevdası oluştu tek derdi secimlerde dem parti olmazsa CHP hicbiryeri kazanamaz oyu belli yüzde 25 50 76 Yanıtla
  • 008294:
    kahru perişan olsunlar İnşallah ne ocaklar söndü onların yüzünden 97 17 Yanıtla
  • k2s8ysdrp7:
    elimde satılık köprü var almak isteyen ulaşsın 80 25 Yanıtla
  • Muhammed Gönülaçar:
    perde arkası nasıl bir antlaşma yapıldı acaba hiç şeffaf değil. Barış olsunda ne verdiğimizi bilelim. 79 25 Yanıtla
  • Ali Kır:
    aha iste fırsat gönder ihaları patır patır bomba yagdirsin kökten temizlik...ne anlaşmasıymış terörle anlaşmamı olur 63 32 Yanıtla
  • Vedat Demir:
    Kürtlerin özgürlüğü Ortadoğu'nun (bütün halkların) selametidir dileğim o ki bu kadim topraklarda kardeş kanının artık dökülmemesi. 58 36 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Hadi BİSMİLLAH 41 23 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay:
    anlaşma metni görmek istiyoruz 44 9 Yanıtla
  • 124212421:
    tüm türkiye nefesimizi tuttuk ???? 25 27 Yanıtla
  • Bekir Demiri:
    Fırsat bu fırsat, F16 ile havadan vurun bunları 14 13 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Hâlâ fesh edeceğine inananlar var. Ula pkk fesh ederse PJAK a toplanacaklar. Ypg ye toplanacaklar. Sdgye toplanacaklar. Bunların örgütümü biter. Sadece adı değişecek. 21 5 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    olmayan şeyin tribine girdik bitmemismiydi ben dağlarda göremiyorum da bunca savaş sehit verdik biten birseyin nesiyle barisicaz Abdullah Öcalan ajansa devlete çalışıyorsa açıklayın zaten gelmiş kaç yaşına çıkarın yoksada biz küstuk bize ilk önce bizi bı baristirin Allah için gerisi gelir hayata küsüyoruz gormuyormusunuz 13 3 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    DEM Parti bir milli güvenlik sorunudur. Mehmetçiğimize, Polisimize kurşun sıkan, şehirlerimize mayınlar döşeyen, çocuklarımızı dağa kaçıran terör örgütüdür. Teröre demokrasi ve özgürlük olmaz. 8 3 Yanıtla
  • Sk 06:
    hikaye pkk külmadı ypg sdg oldu trıvırı 6 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    mesele pkk degil .. yp ve iran kolu pejak midir nedir onlar.. pkk emekli terorist tatil köyu su 10 yildir. adamlar gomlek degistirdi isleri gucleri Suriye su siraler.. . ne gunlere kaldik.. kendilerinin demokratik gucumuz diye isimlendirdigi kravatli teroristlere guzellemeler ile.. 6 3 Yanıtla
  • Nihat Goktas:
    ben de barış'a inanıyorum keşke olsa da kısır döngü bitse takıldığım nokta adamlar 5 ve 7 Mayıs'ta kongre yapıyorlar bizim istihbaratımız bu kongrenin yapıldığını nasıl tespit edemiyor ve ülkemizde halen kongre ne zaman yapılacak diye naralar atılıyor 6 1 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Eskiden olsa SÖZDE Kongre diye yazılırdı... Ne günlere kaldık 4 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    bunlar halkın arasınamı karısacak 3 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Bunların ipini tutanlar belli , ABD,AB bunlar sürekli bu maşalara dünya para harcıyor.Akpmhp PKK barış olacak diye üflüyorlar, onurlu barışı kim istemez ? 2 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Topunuzun... 2 0 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    yine birilerinin altina yatarsıniz alişmişsiniz kullanilmaya hem Türkiyeye hemde halkınıza çok eziyet ettiniz 1 0 Yanıtla
  • Veysel dağlı:
    Çok ocaklar söndürdünuz.gebermeden bi iş yapinda Yeni ocaklar sönmesin 1 0 Yanıtla
  • Sadettin Erturk:
    tiktok'un yaptığını Siz yapsaydınız bu Haberinizi diğer uygulamalarda paylaşsaydım kullanıcılar tıkladığında son dakikayı yükle bildirimi gelseydi iyi tanıtımınız olmaz mıydı 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:57:53. #7.11#
SON DAKİKA: Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.