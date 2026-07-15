15 Temmuz\'un 10. yılında Edirnekapı\'da anma töreni

15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılında Edirnekapı 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu destansı bir zaferdir. Dünya tarihine kahraman milletimizin altın harflerle yazdığı bir demokrasi ve hürriyet destanıdır. Bu milli iradenin zaferidir. İrade bizim, zafer bizim tecelli etmiştir ve gerçekten de o günden bu güne de Türkiye'miz çok daha güçlü bir şekilde ekonomisiyle, ordusuyla, milli birliğiyle, toplumsal dayanışmasıyla yoluna devam etmektedir" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılında Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve şehit yakınları ile gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Bakan Bolat ve Vali Davut Gül, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Daha sonra Bakan Bolat ve beraberindeki heyet, Polis Şehitliği ile Mehmet Akif Ersoy'un kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

'DÜNYA TARİHİNE KAHRAMAN MİLLETİMİZİN ALTIN HARFLERLE YAZDIĞI BİR DEMOKRASİ VE HÜRRİYET DESTANIDIR'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu sabah 15 Temmuz hain darbe girişiminin kahraman milletimizin destansı bir zaferiyle, milli iradenin zaferiyle püskürtüldüğü o günün 10. yıl dönümü için Edirnekapı Şehitliğimizde bir aradayız. Aradan 10 yıl geçti. Bir sözümüz vardı, '15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' diye. Gerçekten de aradan geçen 10 yılda dahi görüyoruz ki halkımızın 15 Temmuz'u unutturmama azmi dimdik ayakta. O meşum gece bir avuç hain darbeci, uzun yılların kökü dışarıda olan örgütün çalışmalarıyla birlikte demokrasimize, milli irademize, vatanımıza, birliğimize, inancımıza ve ekonomimize kastetmişlerdi. Ülkemizi vesayet altına alıp, parçalama ve ülkemizi dış güçlerin vesayetine teslim etme gayeleri vardı. Ama Cumhurbaşkanımızın milletimize olan çağrısı ve meydanlara koşun demesi ile azmi ve kararlılığı ile, Aziz ve Necip milletimiz meydanlara koştu ve helikopterle, tankla, savaş uçağıyla, ağır silahlarla halkımıza karşı darbe yapmaya çalışan bu hain darbecileri püskürtmeyi ve onları bozguna uğratmayı başardık. Bu destansı bir zaferdir. Dünya tarihine kahraman milletimizin altın harflerle yazdığı bir demokrasi ve hürriyet destanıdır. Bu milli iradenin zaferidir. İrade bizim, zafer bizim tecelli etmiştir ve gerçekten de o günden bu güne de Türkiye'miz çok daha güçlü bir şekilde ekonomisiyle, ordusuyla, milli birliğiyle, toplumsal dayanışmasıyla yoluna devam etmektedir" dedi.

'15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK DESTANINI KIYAMETE KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Bakan Bolat, "Bin yıldır bu topraklarda yaşamamızı borçlu olduğumuz aziz ecdadımız, kahraman şehitlerimiz, gazilerimiz, onlardan Rabbim gani gani razı olsun. Onların sayesinde bu topraklarda huzur içinde yaşıyoruz ve inşallah da bundan sonra da kıyamete kadar aziz, Necip Türk milleti bu vatan topraklarında huzur ve esenlik içinde yaşayacaktır. Bu milli irade destanında hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Rabbim onları sevgili Peygamberimizin Liva-ül Hamd sancağı altında inşallah buluşturdu. Yakınlarına, değerli ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Devlet, hükümet, millet olarak her zaman onların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kahraman gazilerimize de Rabbimden şifalar diliyor, hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye vizyonu ve hedefleri doğrultusunda Aziz ve Necip Türk milleti olarak nice destanlar yazacağız ve bu hain darbe Fetöcü darbe girişiminin, ekonomimizi de sarsmaya ve yıkmaya çalıştığı o darbeyi, başarıyla bozguna uğrattıktan sonra, ekonomimizde de Allah'a şükür, dünyada gerçekten emin adımlarla, istikrarlı bir şekilde yükselişimiz devam ediyor. Son NATO zirvesi de Türkiye'nin dünyada ne kadar saygın, itibarlı, güçlü bir yere sahip olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onları daima kalbimizde yaşatacağız ve Türkiye olarak dünyaya altın harflerle yazdığımız 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik destanını kıyamete kadar devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'15 TEMMUZ GECESİNİ ÜLKEMİZİN DİRİLİŞİ OLARAK GÖRÜYORUM'

Gazi Bayram Ceylan, "15 Temmuz gecesini ben kendi adıma ülkemizin dirilişi olarak görüyorum. O gün akşam hain kalkışmacılar bu ülkeyi parçalayıp bölmek için gelmişlerdi ve bütün millet sokağa çıkarak bunu önledi. Mevlam bize ve tüm sokağa çıkanlara öyle bir güç verdi ki, silahın karşısında insanın ne kadar değerli olduğunu gösterdi. 15 Temmuz'da Saraçhane'de gazi oldum. Saraçhane'ye biz vardığımızda, önümüzden geçen bir grup, 'Burada insanları öldürüyorlar, biz de ölmek için geldik' dedik, hep birlikte Allah-u Ekber nidalarıyla içeriye girdik ve önümüzde biri vurulmuştu, o vurulanı kaldırmak için uğraşırken biz de vurulmuşuz, o zaman fark ettik. Hiç acı hissetmedik. Mevlam o günleri bir daha yaşatmasın. Aynı durum olsa bugün yine çıkarım. Vatan, millet için canımızı vermeye hazırız. Gurur, sevinç ve onur hissediyoruz, Mevlam o günkü acıların bedeli olarak bugünleri bize bahşetti. Nice 10 yıllar nasip etsin" diye konuştu.

'6 ARKADAŞ GİTTİK, BİRİMİZ KURTULDUK'

Gazi Muzaffer Vardar, "6 arkadaş elimizde Türk bayrağı ile gittik. Polis 'Gitmeyin' dedi. Biz 'vatan için mücadele edelim' dedik. 'Sen, ben kalkmazsak bu ne olacak' dedik. O an gittiğimiz zaman arkadaşlarımı kurşuna dizdiler. Öbür dünyada onlar da hesap soracak, ben de hesabını soracağım. Çünkü, bir insan devletin verdiği silahı nasıl halkına namlu doğrultabilir. Tarifiz bir acı. 6 arkadaş gittik gazi olarak geldim. Eserleri burada mermi izi elimde duruyor. 6 arkadaş gidiyoruz, birimiz kurtuluyor. Keşke ben de şehit olsaydım, ben bu vatan için, milletim için şehit olmaya hazırım" dedi.