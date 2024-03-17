TİP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Adaylığını Geri Çekti

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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti. TİP Parti Meclisi'nden yapılan (PM) açıklamada; "Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" denildi.

TİP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğini duyurdu. TİP PM'nin "En ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağız" diyerek yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Ülkemizin yaşadığı büyük yıkımların suçlusu olan AKP'nin yerel seçimde Hatay'dan gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkan adayı karşısında, yine bir deprem suçlusu olan mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın Hatay halkının tüm itirazlarına rağmen yeniden aday gösterilmesi üzerine, Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkını seçeneksiz bırakmayacağımızı ilan edip Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için girişimlerde bulunduk. Bu girişimler sonucunda Hatay halkının çeşitli temsilcilerinin ve önde gelen kanaat önderlerinin de inisiyatifiyle deprem günlerindeki özverili çalışmasıyla tanınan eski milli futbolcu, Hataylı spor insanı Gökhan Zan ortak bir iradeyle önerilen isim oldu. Partimiz ise 'Hatay İttifakı' olarak adlandırılan bu iradeye saygı duyduğunu belirtti ve partimizin üyesi olmayan Gökhan Zan'a adaylık sırasını verdi.

"GÖKHAN ZAN'IN PARTİMİZİN ASLA TASVİP ETMEYECEĞİ İLİŞKİLERE GİRDİĞİNE DAİR İDDİALAR TARAFIMIZA ULAŞMIŞTIR"

Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkının iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasının ve Lütfü Savaş'ın CHP adayı olarak dayatılmasının telafisi mümkün olmayan bir ayıp olduğunu ve acılı Hatay halkına bir hakaret anlamı taşıdığını tekrar ifade ediyoruz. Bununla birlikte, Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak, her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

"TİP, ŞİMDİYE KADAR HİÇBİR SİYASİ GRUP YA DA PARTİYLE PAZARLIK İLİŞKİSİ KURMAMIŞ, BUNDAN SONRA DA KURMAYACAKTIR"

Türkiye İşçi Partisi, mücadelesini sadece ve sadece halkın gücüyle, halkın çıkarları doğrultusunda ve halkın sesini güçlendirmek amacıyla yürütür. Türkiye İşçi Partisi, alacağı her türlü kararı yetkili kurullarında alır ve kurulları aracılığıyla uygular. Türkiye İşçi Partisi, şimdiye kadar hiçbir siyasi grup ya da partiyle pazarlık ilişkisi kurmamış, bundan sonra da kurmayacaktır. Siyasetin kirli pazarlıklarla, kumpas ve şantajlarla yürütüldüğü bir ülkede temiz, dürüst ve şeffaf siyasette inat eden Türkiye İşçi Partisi olarak, ilkelerimizin üzerine hiçbir gölge düşmemesi için bugüne kadar olduğu gibi azami hassasiyeti göstereceğiz.

"İSTEMEDEN DE OLSA PARÇASI OLDUĞUMUZ BU TABLO İÇİN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Başta Hatay halkına olmak üzere, Türkiye'nin gönlü TİP'ten yana atan tüm emekçilerine kararımızı duyuruyor, istemeden de olsa parçası olduğumuz bu tablo için özür diliyoruz. Partimiz, halka karşı işlenmiş bir suça bulaşmış hiç kimseyi desteklememeyi, dolayısıyla Hatay'da da deprem suçlarında ve yıkımda payı bulunan iktidar ve ana muhalefet adayları karşısında mücadele etmeyi ve halkımızı onlara oy vermemeye çağırmayı görev bilir. Mücadelemizde, haysiyetimizde, ilkelerimizde inat edeceğiz. Türkiye İşçi Partisi, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da pazarlıksız, tavizsiz, düzen siyasetinin kirli ve yozlaşmış ilişkilerinden tamamen uzak bir kimlikle yürüyüşüne devam edecektir."