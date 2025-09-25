İki araç ile polis memuruna çarpan tır körpüden uçtu; 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sabah saatlerinde İzmir- Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara istikametinden İzmir istikametine giden Şah İsmail Topçuoğlu'nun kullandığı 34 GLH 876 plakalı tır, aynı yönde seyir halindeki Muhammed Nedir'in (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. TIR daha sonra bariyerlere, Ahmet Taş (54) yönetimindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile ve Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Osman Yanar'a (49) çarptıktan sonra Sarıpınar Köprüsü'nden uçtu.
Tır, park halindeki 2 özel halk otobüsü ile taksinin üzerine düştü. Kazada Muhammed Nedir hayatını kaybetti, polis memuru Osman Yanar ve tır şoförü Şah İsmail Topçuoğlu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yanar'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
