İki araç ile polis memuruna çarpan tır körpüden uçtu; 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İki araç ile polis memuruna çarpan tır körpüden uçtu; 1 ölü, 2 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
İki araç ile polis memuruna çarpan tır körpüden uçtu; 1 ölü, 2 yaralı
25.09.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İki araç ile polis memuruna çarpan tır körpüden uçtu; 1 ölü, 2 yaralı
Haber Videosu

Manisa'da TIR, polis memuruna çarpıp köprüden düştü; 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sabah saatlerinde İzmir- Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara istikametinden İzmir istikametine giden Şah İsmail Topçuoğlu'nun kullandığı 34 GLH 876 plakalı tır, aynı yönde seyir halindeki Muhammed Nedir'in (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. TIR daha sonra bariyerlere, Ahmet Taş (54) yönetimindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile ve Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Osman Yanar'a (49) çarptıktan sonra Sarıpınar Köprüsü'nden uçtu.

İki araç ile polis memuruna çarpan tır körpüden uçtu; 1 ölü, 2 yaralı
İki araç ile polis memuruna çarpan tır körpüden uçtu; 1 ölü, 2 yaralı
İki araç ile polis memuruna çarpan tır körpüden uçtu; 1 ölü, 2 yaralı

POLİS MEMURUNUN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Tır, park halindeki 2 özel halk otobüsü ile taksinin üzerine düştü. Kazada Muhammed Nedir hayatını kaybetti, polis memuru Osman Yanar ve tır şoförü Şah İsmail Topçuoğlu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yanar'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Salihli, 3-sayfa, Güncel, Manisa, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki araç ile polis memuruna çarpan tır körpüden uçtu; 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç için lokma dağıtıldı Ali Koç için lokma dağıtıldı
Galatasaray’a Osimhen şoku Galatasaray'a Osimhen şoku
Noterden çıkan vatandaş öfkeden deliye döndü: 8 bin TL aldılar, içime oturdu Noterden çıkan vatandaş öfkeden deliye döndü: 8 bin TL aldılar, içime oturdu
Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin’i tanıma şartını açıkladı İtalya Başbakanı Meloni, Filistin'i tanıma şartını açıkladı
İlkay Gündoğan’a Galatasaray’da yeni görev İlkay Gündoğan'a Galatasaray'da yeni görev
Eşine şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşan şahıs tutuklandı Eşine şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşan şahıs tutuklandı
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Gariban emekçiye bu yapılır mı Feryatları bütün mahalleyi inletti Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti
Filistinli futbolcu, İsrail’in saldırısında hayatını kaybetti Filistinli futbolcu, İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti

12:45
Makyajlı dans, ojeli tırnak Oğlunu izleyen baba mahkemeye koştu
Makyajlı dans, ojeli tırnak! Oğlunu izleyen baba mahkemeye koştu
12:38
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda
12:17
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi MSB’den tartışılan iddiaya yanıt
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt
11:53
Hırvat basını haddini aştı Fenerbahçe için neler yazdılar neler
Hırvat basını haddini aştı! Fenerbahçe için neler yazdılar neler
11:51
Zincir markette vatandaşa akılalmaz tuzak: Belediye başkanı fark etti
Zincir markette vatandaşa akılalmaz tuzak: Belediye başkanı fark etti
11:37
Erzurum’da korkutan deprem
Erzurum'da korkutan deprem
11:28
Tepki çeken atama Okul önünde toplanan öğrenciler ’’Tacizci istemiyoruz’’ sloganı attı
Tepki çeken atama! Okul önünde toplanan öğrenciler ''Tacizci istemiyoruz'' sloganı attı
11:27
El kadar çocuk orta refüjde öylece uyuya kaldı Hayatı tam bir dram
El kadar çocuk orta refüjde öylece uyuya kaldı! Hayatı tam bir dram
11:07
Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın
Bakanlık gıda sahtekarlarının listesini güncelledi: Bu markaları evinize sokmayın
10:45
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş
10:38
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2025 13:31:16. #7.13#
SON DAKİKA: İki araç ile polis memuruna çarpan tır körpüden uçtu; 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.