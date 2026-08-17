Tire\'de Tabanca Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Tire ilçesinde evde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralandığı öne sürülen Yiğit Can Bişkin (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İsmail Taşlı Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Yiğit Can Bişkin, evde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bişkin, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.