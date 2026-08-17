Tire'de Tabanca Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tire'de Tabanca Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Tire\'de Tabanca Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Tire ilçesinde evde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu 16 yaşındaki Yiğit Can Bişkin yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR'in Tire ilçesinde evde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralandığı öne sürülen Yiğit Can Bişkin (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İsmail Taşlı Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Yiğit Can Bişkin, evde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bişkin, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yiğit Can, Güncel, İzmir, Tire, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tire'de Tabanca Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi Irak'ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi
Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı
İran’dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül İran'dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı
İran Hamaney’in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı İran Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Kayserispor’dan kusursuz başlangıç Sivasspor’u devirdi, 2’de 2 yaptı Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
Manchester’de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası Manchester'de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı

19:32
Galatasaray’dan Amedspor’a transfer
Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
19:20
Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı
Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı
19:00
İmzayı attı Batshuayi’nin yeni takımı çok sürpriz
İmzayı attı! Batshuayi'nin yeni takımı çok sürpriz
18:48
Ederson sonunda muradına eriyor
Ederson sonunda muradına eriyor
18:44
4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma Bakan Gürlek: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu
4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma! Bakan Gürlek: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu
18:35
Süper Lig devlerinden ikinci hafta maçlarına erteleme talebi
Süper Lig devlerinden ikinci hafta maçlarına erteleme talebi
18:24
’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası’nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
18:23
Çorum FK’den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek
Çorum FK'den forması çıkarılmaya çalışılan Fenerbahçeli çocuğa anlamlı destek
18:03
Rusya’da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı
Rusya'da akaryakıt krizi yeniden büyüyor: Benzin kıtlığının ikinci dalgası başladı
17:50
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
17:17
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 19:46:30. #7.13#
SON DAKİKA: Tire'de Tabanca Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.