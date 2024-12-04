TİSK'in "Ortak Yarınlar Ödül Töreni" düzenlendi

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından sosyal sorumluluk projelerinin ödüllendirildiği "Ortak Yarınlar Ödül Töreni" düzenlendi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, JW Marriott Otel'de düzenlenen törendeki konuşmasında, "Ortak Yarınlar"ın Türkiye'nin kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki en kapsayıcı program olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Programımız ile bugüne kadar bine yakın kurumdan 1500'e yakın başvuru aldık. Tüm bu projelerle 20 milyonu aşkın insanın hayatına dokunduk. TİSK olarak 'birlikte mümkün' diyoruz. Ülkemizin yarınlarını ortak fayda bilinciyle, birlik ve beraberliğin gücünden inşa edeceğimiz inancındayız."

"Ortak Yarınlar Ödül Töreni"ni geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla "Cumhuriyet'in 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla düzenlediklerini anımsatan Akkol, şunları kaydetti:

"Bu senede kamudan özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından eğitim kurumlarına varıncaya kadar yaklaşık 100 kurumdan birbirinden kıymetli 300'e yakın büyük proje başvurusu aldık. Bunlar ülkeye, bulunduğu coğrafyaya değer katan 300 proje. Emek sarf eden, ülkemiz için fayda yaratan tüm kurumlara ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bu sene projeler 8 farklı kategoride değerlendirildi. Her bir kategorimiz kendi içerisinde çok özel ve konfederasyonumuzun önem verdiği konular. Bugün her ne kadar 26 projeye ödül verilecek olsa da tüm aday projelerin ülkemize kattığı değer en büyük ödül. Programımıza başvuru yapan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum."

Jüri özel ödülü SGK'ye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve davetlilerin katıldığı programda, 8 ayrı kategoride toplam 26 proje ödüllendirildi.

Ödül kategorileri ve ödül kazananlar şu şekilde:

"Kadınlar için Fayda Yaratanlar" kategorisinde: Denizli Sanayi Odası, Ditaş Denizcilik, Otokoç Otomotiv

"Gençlerin Yolunu Açanlar" kategorisinde: Alarko Holding, Borçelik Çelik Sanayii-Borçelik Teknik Akademi, Türk Eğitim Derneği

"Sosyal Uyum" kategorisinde: Abdi İbrahim İlaç, Koç Holding, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

"İşimizin Yarını" kategorisinde: Çimsa, Siemens, Temsa

"Dijitalleşme" kategorisinde: Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, KoçSistem

"Yeşil Dönüşüm" kategorisinde: Assan Panel, Batıçim, Mercedes-Benz Türk AŞ

"Birlikte Mümkün" kategorisinde: Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Coşkunöz Eğitim Vakfı, GEBKİM OSB

"İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü" Karsan, OTOKAR ve Yünsa'ya verildi.

Jüri Özel Ödülüne ise SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile Tohum Eğitim, Kültür Doğa Derneği layık görüldü.