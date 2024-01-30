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TKDF, çocuk istismarına karşı dijital farkındalık oluşturmayı hedefliyor - Son Dakika
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TKDF, çocuk istismarına karşı dijital farkındalık oluşturmayı hedefliyor

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, UNICEF işbirliğinde başlatılan 'Noktaları Birleştir' projesiyle çocuk istismarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı ve önleyici politika önerileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Proje kapsamında çocukların dijital mecralarda paylaşılan içeriklerin risklerine dikkat çekilerek, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Tiktok gibi platformlarla görüşmeler yapıldığı belirtildi. Ayrıca, yapay zeka temelli bir sistem üzerinde çalışılarak, çocuklarla yetişkinler arasındaki görüntülü temasların önüne geçilmesi planlanıyor.

TKDF, çocuk istismarına karşı dijital farkındalık oluşturmayı hedefliyor
30.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:27
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Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) işbirliğinde başlatılan "Noktaları Birleştir" projesiyle çocukların dijital istismarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı ve önleyici politika önerileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güllü, AA muhabirine, çocuk istismarıyla mücadele kapsamında bir süre önce hayata geçirilen "Dijitalde Çocuk İstismarı-Noktaları Birleştir" projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

UNICEF'in işbirliğinde yürütülen projeye, Türkiye'nin dört bir yanından baroların da destek verdiğini anlatan Güllü, federasyonun ihbar hattına özellikle son dönemde sadece kadına yönelik şiddet değil, çocuklara yönelik siber zorbalık ve istismar şikayetlerinin de geldiğine işaret etti.

Güllü, dijital dünyada hiçbir verinin silinmediğine, çocuklarla ilgili paylaşılan fotoğrafların, içeriklerin uzun yıllar burada kaldığına ve kötü niyetli kişilerin eline geçebildiğine vurgu yaparak, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Projemizle çocukların bilgilerinin, fotoğraf ve videolarının dijital mecralarda paylaşılmasının oluşturduğu riskler konusunda hem toplumsal farkındalık oluşturmayı hem de önleyici politika önerileri geliştirip yasal altyapının sağlamlaştırılmasını amaçlıyoruz. Çocuklarla ilgili dijital ortamlarda senelerce kalabilen içeriklere ilişkin UNICEF işbirliğinde Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

"Tiktok'la içerik prosedürünün değiştirilmesine yönelik görüşüyoruz"

Proje kapsamında İzmir ve Hakkari barolarının çocuk hakları büroları ile çalışmaların başlatıldığını, uygulamanın İstanbul, Edirne, Gaziantep barolarıyla devam edeceğini aktaran Güllü, "Her yaştan kişinin ulaşabildiği Tiktok ve benzeri uygulamalarda çocukları mağdur haline getiren içerikler dolaşımda. Bu içerikler kötü niyetli kişilerin eline geçebileceği gibi bir çocuğun yaşamı boyunca karşısına çıkma yönüyle de bir istismar konusu. Bu nedenle Tiktok'la bu tip paylaşımlarda içerik prosedürünün değiştirilmesine yönelik de görüşmeler yapıyoruz. Onlar da bu çalışmalarımıza destek vermek istiyor." dedi.

Göz merceğinden yaşı saptayacak yapay zeka üzerinde çalışılıyor

Çocuk istismarına ilişkin bir görüntü veya paylaşımın tespit edilmesi durumunda bu içeriğin hızla kaldırılmasına yönelik de sosyal medya platformlarına başvuruda bulunduklarını dile getiren Güllü, şunları kaydetti:

"Projeyle ayrıca sosyal medyada yetişkinlerin çocuklarla görüntülü görüşme gibi temaslarının önüne geçecek yapay zeka temelli bir sistemi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kişilerin göz merceğinden yaşını saptayacak bir sistem üzerinde çalışılıyor. Bu sayede eğer yabancı bir yetişkin küçük bir çocukla internette görüntülü temas kurmaya çalışırsa sistem otomatik olarak o kişinin görüşmesine engel koyacak"

Güllü, proje çerçevesinde toplanan verileri Adalet Bakanlığına da sunacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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