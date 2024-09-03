TKP Üyeleri, USS Wasp Gemisine İzmir Limanı'nda Protesto Düzenledi - Son Dakika
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TKP Üyeleri, USS Wasp Gemisine İzmir Limanı'nda Protesto Düzenledi

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Türkiye Kominist Partisi (TKP) üyeleri, ABD'nin USS Wasp adlı amfibi gemisinin İzmir Limanı'na demir atmasını protesto etti. TKP İzmir İl Başkanı Savaş Sarı, geminin İsrail'e destek amacıyla bölgeye geldiğini belirterek, ABD askerlerinin İzmir sokaklarını terk etmeden burayı terk etmeyeceklerini söyledi. Protestocu grup, 'Filistin'e savaş ve ölüm götüren ABD gemisini İzmir'de istemiyoruz' pankartı açarak liman girişine yürüdü.

03.09.2024 01:30
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(İZMİR) - Türkiye Kominist Partisi (TKP) üyeleri, ABD'nin USS Wasp adlı gemisinin, İzmir Limanı'na demir atmasına tepki gösterdi. TKP İzmir İl Başkanı Savaş Sarı, "Bu gemi buradan defolup gidecek. Yankeeler İzmir'den defolup gidecek. İzmir Valiliği'ne, AKP iktidarına duyuruyoruz çeksinler bu kanlı gemiyi İzmir limanından. Biz Filistin'de ölen kardeşlerimize söz veriyoruz. Bu gemi buradan gitmeden biz burayı terk etmeyeceğiz" dedi.

İzmir'de TKP üyeleri, ABD'nin İsrail'i korumak üzere bölgeye gönderdiği USS Wasp adlı amfibi hücum gemisinin İzmir Limanı'na demirlemesini protesto etti. Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanarak liman girişine yürüyen TKP'liler burada "Filistin'e savaş ve ölüm götüren ABD gemisini İzmir'de istemiyoruz" yazılı pankart açarak basın açıklamasında bulundu.

TKP İzmir İl Başkanı Savaş Sarı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gördüğünüz gemi niye burada biliyor musunuz? İsrail'e destek olmak için. İsrail kim kardeşler? Bir senedir Gazze'de çoluk çocuk kadın erkek demeden on binlerce insanı katleden bir terör devleti. Ona destek olmak için işte şu eli kanlı katil ABD gemisi İzmir'de, Türkiye kara sularında. İzmir Limanı'na demirlemiş durumda. Bu gemi bin 500'e yakın ABD askeri alıyor. Irak'ta, Suriye'de, Orta Doğu'da dünyanın dört bir yanında kan, ölüm, acı, terör ve her şeyin sorumlusu ABD var ya işte onun askerleri var o gemide. O askerler, kardeşler şu anda nerede biliyor musunuz? İzmir'deler. Ter atıyorlar. Keyif yaşıyorlar. Yorgunluk gideriyorlar. Turist muamelesi görüyorlar.

"Eli kanlı katilleri dibimize getirdiler, İzmir'e soktular"

Öfkeliyiz. Öfkemizin nedeni belli. Çünkü eli kanlı katilleri dibimize getirdiler, İzmir'e soktular. Öfkemizin nedeni belli. Çünkü AKP iktidarı, riyakar, yalancı. Öfkeliyiz çünkü halkın vicdanını, aklını, onurunu hiçe sayıyorlar. Öfkeliyiz çünkü o İsrail göz göre göre, göstere göstere Orta Doğu'yu savaşa sürüklüyor. ABD arkasından ittiriyor. Türkiye 'mış' gibi yapıyor. Pazarlık yapıyor. 'Bu işten bana ne düşer'den başka bir şey demiyor AKP iktidarı. Bu gemi bu limandan gitmeden o ABD askerleri İzmir sokaklarını terk etmeden biz burayı terk etmeyeceğiz. Burada nöbet tutacağız. Onur, egemenlik, bağımsız yurtseverlik nöbeti tutacağız. Bunun hesabını verecekler. Bu gemi buradan defolup gidecek. Yankeeler İzmir'den defolup gidecek. Sözümüzdür; İzmir Valiliği'ne, AKP iktidarına duyuruyoruz çeksinler yankeeleri İzmir sokaklarından. Çeksinler bu kanlı gemiyi İzmir Limanı'ndan. Biz Filistin'de ölen kardeşlerimize söz veriyoruz. Bu gemi buradan gitmeden biz burayı terk etmeyeceğiz. Burada yarın sabahtan itibaren nöbet tutacağız. Onur nöbeti tutacağız."

TKP Üyeleri, USS Wasp Gemisine İzmir Limanı\'nda Protesto Düzenledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TKP Üyeleri, USS Wasp Gemisine İzmir Limanı'nda Protesto Düzenledi - Son Dakika

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