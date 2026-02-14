TOGEMDER'in 22 okulda kurduğu kütüphanelerin açılışı yapıldı

Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneğince (TOGEMDER), "Okul Kütüphaneleri" projesi kapsamında Türkiye genelindeki 22 okulda yapımı tamamlanan kütüphanelerin açılışı gerçekleştirildi.

"22 Okula 22 Kütüphane" açılış töreni, TOGEMDER Onursal Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla kütüphanelerden birinin yer aldığı Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlendi."

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından itibaren Türkiye'de eğitim öğretim alanında devrim niteliğinde adımlar atıldığını söyledi.

Tekin, Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ile okulların teknolojik alt yapılarının dünya standartlarının üzerine çıkarılması gibi birçok konuda adımlar atıldığını, neredeyse eğitim öğretime devam edilen dersliklerin yüzde 75'inin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitim öğretimle ilgili hiçbir taleplerini geri çevirmediğini, problemleri her daim öncelediğini kaydeden Tekin, "Bugün geldiğimiz noktada çok şükür dünyanın hangi ülkesine gidersek gidelim rakamlar, göstergeler üzerinden baktığımızda gurur ve onur duyacağımız bir eğitim öğretim iklimi oluşturduk." dedi.

Bakan Tekin, Aralık 2024'te OECD'nin TİMS raporunu açıkladığını hatırlatarak, "Türkiye matematik ve fen bilimlerinde, OECD ve Avrupa ülkeleri arasında ilk üç sırada. Bu da öğretmen arkadaşlarımızın, eğitim gönüllüsü fedakar öğretmenlerimizin katkısıyla oldu." ifadelerini kullandı.

Yazar Mustafa Kutlu'nun "Fırtınayı Kucaklamak" eserine atıfta bulunan Tekin, "Reddimiras yapmayan, doğada, etrafında, evinde sahip olduğu her şeyi kendisine emanet olarak gören ve emanet bilinciyle sahip çıkan, hiçbir şeyi israf etmeden, özensiz kullandığı her şeyi gelecek kuşakların mirasını çalmak olduğunun bilincinde olan ve bunu Hanımefendi'nin Sıfır Atık Projesi'yle de şekle büründüren bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Müfredatımızı da buna göre revize ettik." diye konuştu.

Sadece bina yapmadıklarını, mevcut derslikleri de deprem açısından güçlendirdiklerini aktaran Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilde 9 bin 700 civarında dersliğin kullanılamaz hale geldiğini, bunun üzerine bölgede 15 bin derslik yaptıklarını, bu sayıyı eylül ayında 25 bine çıkaracaklarını kaydetti.

Bakan Tekin, kendisini vicdanen rahatsız eden bir husus olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu kadar iş yapmışken, yapılanlardan dolayı bunun siyasi bir polemik konusu yapılması, siyasi tartışmada, manipülasyonlarda kullanılmasından da gerçekten çok rahatsızım. Biz bütün bunları yaparken, 'Deprem bölgesinde 2,5 yılda 25 bin derslik yaptık.' derken, bizi eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 Elazığ depreminde, 'Bir okul yapacağız.' dedi. Depremin üzerinden 6 yıl geçti. 24 derslikti, sadece 24 sınıfı olan bir okulu bu yıl ocak ayında teslim ettiler. Yani 6 yılda 24 derslik yaptılar. Yine 2020 yılında Elazığ depreminde İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Bir okul yapacağız.' dedi. 32 derslikli, peki okul nerede? Daha yeni ihalesini yaptılar. Şimdi karneleri bu iken, '2,5 yılda 25 bin derslik yaptık.' diyen bizi eleştirmek için insanda biraz ahlak, izan olması gerekiyor."

İşlerini yaparken meslek odalarından, sivil toplum örgütlerinden, yerel yönetimlerden, ailelerden destek almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Tekin, eğitim öğretim süreçlerini bir milli seferberlik ruhu içerisinde yapmaktan keyif aldıklarını kaydetti.

Tekin, ramazan ayında 81 ildeki okullarda yardımlaşma, dayanışma, beraberlik ruhunu pekiştirecek bir dizi etkinlik yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Her kütüphanede 4 bin farklı kitap olacak

Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül ile TOGEMDER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konuşmaların ardından okulda açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gül, İstanbul Valiliği olarak "Ben okuyorum, İstanbul okuyor" projesini başlattıklarını, bunun en önemli ayaklarından birinin de okullarda kütüphane oluşturmak ve kitap sayısını 2 katına çıkarmak olduğunu aktardı.

Bunu yaparken hem kamu bütçesini kullandıklarını hem de sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını talep ettiklerini dile getiren Gül, "Bugün de TOGEMDER'in bu projeye önemli katkısına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde TOGEMDER, toplumu ilgilendiren her konuda çok güzel faaliyetler yapıyor, bizim de her projemizin bir ucundan tutuyor. Burada da adeta mahalle kütüphanesi kalitesinde bir yapı ortaya çıkmış." diye konuştu.

Vali Gül, TOGEMDER'e ve finansal desteklerinden dolayı Halkbank'a teşekkür ederek, "Allah hayırlı uğurlu etsin, bu tür projelerin sayısını artırsın." dedi.

TOGEMDER Başkanı Sekmen, İstanbul'da 10 olmak üzere Türkiye genelinde toplam 22 ilkokul, ortaokul ve lisede kütüphane açtıklarını bildirdi.

Kütüphanelerin özelliklerinden bahseden Sekmen, "Her kütüphanemizde 4 bin farklı kitap olacak. Bunlardan 500'ü öğretmenler ve velilerin okuyabileceği seviyedeki kitaplar. Bu projenin başından beri yönetim kurulu üyemiz, yayıncı akademisyen Melike Günyüz hocamızla birlikte çalıştık. Bu kütüphanelere 'yaşayan kütüphaneler' diyoruz çünkü kütüphanelerimizde her ay bir aktivite yapılacak." bilgisini verdi.

Sekmen, yapımını gerçekleştirdikleri kütüphaneleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilere emanet ettiklerini kaydederek, "Düşünen, sorgulayan, yorum yapan ve güzel hayaller kuran gençler için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Halkbank Genel Müdürü Arslan, her işin başında eğitimin geldiğini vurgulayarak, dijital materyaller okumayı kolaylaştırsa da basılı materyallerin öneminin devam ettiğini söyledi.

Arslan, "İsmimizden hareketle halkımıza, milletimize faydası olan her projeye irili ufaklı katkı sağlamaya çalışıyoruz. Böyle önemli bir kütüphaneye de katkı sağladığımız için çok mutluyuz. Bu vesileyle gücünü halkımızdan alan özel sermayeli, kamu sermayeli fark etmez, bütün kuruluşlarımızı bu tür eğitim projelerine katkı sağlamaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul'da proje kapsamında 10 okulda kütüphane kuruldu

TOGEMDER'in "Okul Kütüphaneleri" projesi, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dezavantajlı bölgelerinde yer alan okullarda öğrencilerin nitelikli kitaplara erişimini artırmak, öğrenme ortamlarını zenginleştirmek ve okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirildi.

Proje kapsamında her biri en az 4 bin kitaptan oluşan, modern kütüphanecilik anlayışına uygun şekilde tasarlanan ve yazılım altyapısıyla desteklenen kütüphaneler kurulması hedeflendi.

İstanbul'da tamamlanan 10 okul kütüphanesi Halkbank'ın katkılarıyla öğrencilerin hizmetine sunulurken, projedeki 2 kütüphaneye Türk Telekom sponsor oldu.

Kurulan kütüphaneler, öğrencilerin bireysel ve grup halinde okuma, araştırma ve proje çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri çok yönlü öğrenme alanları olarak tasarlandı.

Proje kapsamında uygulanan "Yaşayan Kütüphane" modeliyle kütüphanelerin yalnızca kitap okunan alanlar olmanın ötesine geçmesi, yaratıcı okuma etkinlikleri, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları ve veli katılımını içeren faaliyetlerle aktif ve sürdürülebilir biçimde kullanılması hedeflendi.

Projenin kamu ve özel sektör işbirliği anlayışıyla farklı illerde de yaygınlaştırılması, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunacak sürdürülebilir bir model oluşturulması amaçlandı.