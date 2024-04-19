Tokat'ın üzerinde bulunduğu fay hattında beklenen büyük şiddetli deprem hala olmadı - Son Dakika
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Tokat'ın üzerinde bulunduğu fay hattında beklenen büyük şiddetli deprem hala olmadı

Gazi Üniversitesi DEMAR Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, Tokat'ın da üzerinde bulunduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda beklenen büyük şiddetli depremin hala olmadığını belirtti. Arslan, önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu hat üzerinde 7.0 ila 7.5 büyüklüğünde bir deprem olma olasılığının yüzde 90 olduğunu ifade etti.

19.04.2024 20:50
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Deprem uzmanından uyarı: "Tokat'ın üzerinde bulunduğu fay hattında beklenilen büyük şiddetli deprem hala olmadı"

Prof. Dr. Arslan: "Önümüzdeki 10 yılda Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde 7.0 ila 7.5 civarında deprem beklemek yanlış olmaz"

-"Deprem olan bir bölgede bir kırılmanın tekrar yaşanma ihtimalinin neredeyse sıfır"

ANKARA - Gazi Üniversitesi DEMAR (Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, Tokat'ın da üzerinde bulunduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda beklenilen büyük şiddetli depremin hala olmadığını kaydetti.

Arslan, Tokat'ta meydana gelen ve Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum gibi çevre illerde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arslan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingöl çevresinde birleşen Doğu Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın birbirleri üzerinde sürekli hareket halinde olduğunu kaydederek, "Son 1 ayda özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın her iki ucunda hareketlenmeler mevcut. 4'ün üzerinde çok fazla sayıda deprem oldu. Hem Doğu bölgesinde özellikle Adıyaman'ın biraz daha ilerisinde depremler oldu hem de hattın batı ucunda yani Yunanistan'da 4'ün üzerinde depremler oldu. Dolayısıyla bu fay hattının üzerinde bir hareketlenmenin olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na doğru 9 metre kaydığını kaydeden Arslan, yukarıya doğru meydana gelen hareket sonucu Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda kırılmalar meydana geldiğini ve Tokat'ın da bu hat üzerinde olduğunu kaydetti.

Arslan, iki hattın birleştiği noktalarda bulunan Bingöl, Erzincan, Bitlis ve Muş çevresinde stres birikimi yaşandığını kaydetti.

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde ortaya çıkan jeolojik verilere değinen Arslan, 10 yıl içerisinde bu hat üzerinde 7.0 ila 7.5 büyüklüğünde bir deprem olma olasılığının yüzde 90 olduğuna dikkati çekti.

"Deprem olan bir bölgede bir kırılmanın tekrar yaşanma ihtimalinin neredeyse sıfır"

Deprem olan bir bölgede bir kırılmanın tekrar yaşanma ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu belirten Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne zamana kadar? Periyodu doluncaya kadar. Kahramanmaraş depreminin periyodu 450 ila 500 yıl civarındadır. Dolayısıyla da Pazarcık bölgesinde fayın tekrar kırılması için 450 yıla daha ihtiyacımız var ancak buradaki kırık meydana geldiğinde hem Elazığ ve Bingöl'e doğru olan bir bölgede hem de Hatay'ın daha güneyinde olan bölgelerde gerilme birikmesi meydana geldi. 9 metreye ileriye doğru giden hareket, Malatya civarında durdu. Sonra bu hareket bir türlü devam edecek, kırılmayı tamamlayacak."

"Önümüzdeki 10 yılda Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde 7.0 ila 7.5 civarında deprem beklemek yanlış olmaz"

Bingöl civarında büyük şiddetli depremin hala olmadığını ifade eden Arslan, "İki fay hattının buluştuğu kavşak nokta olan Bingöl'de henüz beklediğimiz deprem olmadı. Bu depremi de hakikaten bekliyoruz. Kuzey Anadolu Fay Hattı boyunca 7.0 ila 7.5 büyüklüğündeki depremi beklememek çok hata değil ama zamanlamasını söyleyebilmek çok zor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde kesinlikle 7.0 ila 7.5 civarında deprem beklemek yanlış olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

Çevre, Güvenlik, Doğa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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