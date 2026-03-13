Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

Tokat\'ta 5.5 büyüklüğünde deprem
13.03.2026 05:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD'ın son dakika bilgisine göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amasya, Sivas ve Samsun'da da hissedilen deprem sonrası olumsuz ihbar bildirilmedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır" açıklaması yaparken, depremin merkez üssü Niksar'da tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Tokat'tan geldi.

Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

TOKAT'TA KORKUTAN DEPREM

AFAD'ın son bilgilerine göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğün deprem meydana geldi. Amasya, Sivas ve Samsun'da da büyük paniğe neden olan deprem sonrası olumsuz ihbar bildirilmedi. Depreme uykularında yakalanan vatandaşlar panik ve korku içerisinde evlerinden dışarıya çıktı.

Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

TOKAT VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Allah milletimizi memleketimizi her türlü afetten korusun" denildi.

Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

1942 YILINDA BÖLGEDE BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELDİ

Deprem uzmanları Tokat'ın, içerisinden fay hattı geçen 24 ilden biri olduğu bilgilini paylaştı. Bölgeden geçen Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde 1942 yılında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatan uzmanlar, bu depremin ana fay hattı üzerindeki kollarından birinde meydana gelmiş olabileceğini bildirdi. Depremin büyüklüğü dikkate alındığında hasar meydana getirebileceğini ifade eden uzmanlar, ayrıca devam edeceği beklenen artçı depremler nedeniyle özellikle hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulundu.

Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.

NİKSAR'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Depremin merkez üssü Niksar'da tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Son Dakika, Samsun, Amasya, Niksar, Deprem, Güncel, Sivas, Tokat, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • yasinazder yasinazder:
    1 saat oldu son dakıka diye geçiyorsunuz 25 0 Yanıtla
  • Resul Özdemir Resul Özdemir:
    ALLAH vatanımızı her türlü afatlardan korusun.. 19 0 Yanıtla
  • Polat Kılıç Polat Kılıç:
    geç bi bildirim oldu 15 0 Yanıtla
  • Osman Özen Osman Özen:
    geçmiş olsun rabbim beterinden korusun 13 0 Yanıtla
  • Nurgül Köçekli Nurgül Köçekli:
    ordu olarak fazlasıyla hissettik 10 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
SGK denetimde 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir SGK denetimde! 650 bin emeklilik iptal edildi, sizin de olabilir
650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler 650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler
’’Galatasaray’ı çok seviyorum ama...’’ deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı ''Galatasaray'ı çok seviyorum ama...'' deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı
Yeniden yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında karar Yeniden yargılanan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında karar
Sinan Engin: Eski Galatasaray Yani sizin babanız Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

05:28
ABD’ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak’ta düştü
ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü
00:22
İran’ın, İsrail’in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
00:19
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
00:14
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 05:55:43. #7.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta 5.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.