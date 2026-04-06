Toprak Kayması Evi Yıktı

06.04.2026 14:10
Yalova'da toprak kayması nedeniyle evsiz kalan İrfan Güngör, çocuklarının yanında yaşamaya başladı.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle bitişikteki İrfan Güngör'e (78) ait ev yıkıldı. Evsiz kalan Güngör, eşi ile birlikte çocuklarının yanına sığındı.

Çınarcık ilçesinde yaşayan İrfan Güngör'ün 2 katlı evinin bir kısmı, 3 ay önce, 10 metre mesafedeki inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle yıkıldı. Eşiyle birlikte, evli olan çocuklarının yanında yaşamaya başlayan Güngör'ün evi, bu süre zarfında yağan yağmurun da etkisiyle tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ayakta kalan evinin, bitişiğinde başlatılan inşaat kazısının ardından zarar görmeye başladığını söyleyen İrfan Güngör, 3 metre derinliğinde kazı yapıldığını, kazıdan sonra toprağın kaymaya başladığını ve önlem alınmadığını söyledi. İstinat duvarının da geç yapıldığını belirten Güngör, şikayetçi olmasına rağmen, inşaat firması tarafından zararının hala karşılanmadığını ifade etti.

'2,5 AY SONRA İSTİNAT DUVARI YAPTILAR'

Toprak kayması sırasında evde olmadıkları için şanslı olduklarını söyleyen İrfan Güngör, istinat duvarının uyarılara rağmen zamanında yapılmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Misafirlikteydik. Komşular aradı, 'Ev yok oldu' dediler. Şu an gidecek yerim yok. Çocuklarımın yanında kalamıyorum. Devletin verdiği yaşlılık maaşıyla geçiniyorum. 1999 depreminde yıkılmadı. O kadar kuvvetli. Fakat bu binaya başladılar. Başladığı zamanlar 3 metre derin kazdılar. Kazdıktan sonra bu yer başladı kaymaya aşağı doğru" dedi.

Yetkililerin yapılan inceleme sonrası istinat duvarı yapılmasına karar verdiğini, ancak duvarın 2,5 ay sonra yapıldığını söyleyen Güngör, "2,5 ayda da bina gitti yani. Bunlara söylemişlerdi. Dediler ki, 'Bir an önce hızlandırın binayı, yoksa bu bina gider.' Ama bunlar ne yaptılar, 2,5 ay sonra buraya duvar çektiler. 2,5 ay yağan yağmurla beraber bir de çukur olduğundan dolayı kaydı" diye konuştu.

DEVLETİN VERDİĞİ YAŞLILIK MAAŞIYLA GEÇİNİYORUM'

Çocuklarının da maddi durumunun iyi olmadığını söyleyen Güngör, "Şimdi gidecek yer yok. Kızın yanında kalsak olmuyor. Çocuklar çok kalabalık. Oğlanın yanında kalsan o da olmuyor. Maddi durumu onların da pek iyi değil. Kalacak yer yok şu an. Takma ayakla dolaşıyorum, çalışamıyorum. Devletin vermiş olduğu, 6-7 bin liralık yaşlılık maaşıyla geçiniyorum. Eşim, torunların yanında kalıyor. Evimiz gitti" diye konuştu.

Güngör'ün komşusu Kadir Geçkin de istinat duvarı zamanında yapılmadığı için toprak kayması meydana geldiğini belirterek, "Toprak çöktükten sonra duvar yaptılar. O saatten sonra zaten iş işten geçti. Süreç yargıya taşındı" dedi.

Kaynak: DHA

