Toroslar Belediye Başkanı\'ndan Kayyum Uyarısı: \'Demokratik Sisteme Dinamit Koyuluyor\'

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Haber: İleyda ÖZMEN Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, "Meseleler sadece belli başlı belediye başkanlarını görevden almak meselesi olmaktan çıkıp Türkiye'deki demokratik sistemin altına dinamit koyma haline gelmiştir" dedi.

CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki parti genel merkezindeki belediye başkanları toplantısı başladı. Toplantı öncesi ANKA Haber Ajansı'na yapılan kayyum atamalarını değerlendiren Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, şöyle konuştu:

"Demokrasinin temel kuralı seçimle gelen seçimle gider. Bir kere kesinlikle kafamızın bir tarafına her birimizin yazması lazım. Bu bir belediye başkanının görevden alınmasının ötesinde birşey. Birkaç belediye başkanının görevden alınmasının ötesinde birşey. Bu ülkenin demokrasi tuğlalarının altından çekilmesi anlamına gelir. Yani insanların demokrasiye olan, seçime olan ya da bir bütün olarak bu sisteme olan güvenlerini kökten sarsan bir şey. Seçime gitme gerekliliğini ortadan kaldıran bir şey insanların kafasında. Dolayısıyla bu kayyum meselesini komple dürüp, büküp bir kenara koymamız lazım. Bu belediye başkanlarının suç işleme hakkı olduğu anlamına gelmiyor. Aksine zaten belediye başkanlarınn koruma zırhı falan yok biliyorsunuz. Yargılama süreci devam eder, hiç kimsenin itiraz etmeyeceği şekilde yargılama sona erer ve belediye başkanı gerçekten suç işlemişse görevinden alırsınız. Onun da yerine nasıl bir belediye başkanının seçileceği belli. 5393 Sayılı Kanunda yazıyor. Dolayısı ile meseleler sadece belli başlı belediye başkanlarını görevden almak meselesi olmaktan çıkıp Türkiye'deki demokratik sistemin altına dinamit koyma haline gelmiştir. Ülkeye olan güveni sarsmaktadır. Bu da hem ekonomik anlamda hem demokratik anlamda ülkenin gidişatının nereye geldiğini zaten hep beraber görüyoruz. Çok daha büyük bir felakete yol açabilecektir. Kesinlikle ve kesinlikle kayyumları kabul etmiyoruz. Hukukun olmadığı, adaletin olmadığı bir ülkede ekonomi de gelişmiyor, demokrasi de gelişmiyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklememiz doğru değil. Bu ülkenin ekonomik buhrandan, siyasal buhrandan çıkabilmesinin temel koşulu adaletin tesis edilmesidir."