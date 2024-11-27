TOROSLAR EDAŞ Kilis'te Enerji Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika
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TOROSLAR EDAŞ Kilis'te Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

TOROSLAR EDAŞ Kilis\'te Enerji Altyapısını Güçlendiriyor

2024 yılının ilk 9 ayında TOROSLAR EDAŞ, Kilis'te enerji altyapısını güçlendirmek için bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptı. Eklenen yeni trafo, kablo ve aydınlatma armatürleri ile kaliteli ve kesintisiz enerji hedefleniyor.

27.11.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
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TOROSLAR EDAŞ, 2024'ün ilk 9 ayında Kilis'te hizmet verdiği bin 315 trafo ve 3 bin 851 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptığını duyurdu. Şirket, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için de attığı adımlara devam ettiğini bildirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Kilis'te yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde toplamda bin 269 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Bunun yanı sıra, 16 trafo ve 13 dağıtım merkezinin bakımı yapılarak enerji altyapısı güçlendirildi. Aynı dönemde 287 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirilerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağlandı.

Şirket, 2024 yılının ilk 9 ayında belirlediği yatırım hedeflerini gerçekleştirirken, hizmet verdiği 86 binden fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 21 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 426 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 15 yeni elektrik panosu ve 8 trafo kurarak altyapısını güçlendirdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ HIZLANDI

Enerjisa Dağıtım Şirketleri 2024 yılının ilk 9 ayında verimliliği artırmak amacıyla Şebeke Yönetim Sistemi, Filo Bildirim Portal & Platformlu Araç Kontrolleri, CBS ile Enerji Müsaadesi Verilmesi, Doküman Yönetim Sistemi Uygulama Projesi, EPDK Deprem ve Doğal Afet Projesi ve Tesisatın Yaşam Serüveni projelerini yaklaşık 52 milyon TL bütçeyle geliştirdi.

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümü ağırlık veren şirket, kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TOROSLAR EDAŞ Kilis'te Enerji Altyapısını Güçlendiriyor - Son Dakika

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