Tour de France Ruhu, Marmaris'te Yaşandı

(MUĞLA) - 16 ülkeden 700'ün üzerinde bisikletçi, Tour de France ruhunu Marmaris'te ilk kez düzenlenen yarışta yaşadı. Sporcular, Hisarönü, Turgut, Bayırköy, Selimiye, Osmaniye ve İçmeler güzergahında; Akdeniz manzaraları, çam ormanları ve Bozburun Yarımadası'nın coğrafyasında pedal çevirdi.

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın resmi amatör serisi olan Visa Maximiles Black L'Étape Marmaris by Tour de France, ilk yılında Türkiye ve dünyanın 16 farklı ülkesinden gelen 700'ün üzerinde bisikletçiyi Marmaris'te buluşturdu. Organizasyon, Marmaris'i hafta sonu boyunca uluslararası bisiklet dünyasının buluşma noktası haline getirdi.

MARMARİS MANZARASI EŞLİĞİNDE YARIŞ

Yarışın startı, sabah saat 08.00'de 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndan verildi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, L'Étape Marmaris by Tour de France Direktörü Ömer Kafkas, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Kırt, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Marmaris Gençlik ve Spor Müdürü Burak Üstündağ, L'Étape Series by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin ve çok sayıda vatandaş da etkinlikte hazır bulundu.

Marmaris merkezden verilen startın ardından sporcular, Hisarönü, Turgut, Bayırköy, Selimiye, Osmaniye ve İçmeler güzergahında; Akdeniz manzaraları, çam ormanları ve Bozburun Yarımadası'nda pedal çevirdi.

96,8 kilometrelik uzun parkur, bin 967 metre irtifa kazanımıyla günün en zorlu mücadelesine sahne olurken, Bayırköy ile Osmaniye arasında yer alan King of the Mountain (KOM) bölümü yarışın en dikkat çekici noktalarından biri oldu. Yer yer yüzde 12'yi aşan eğimlere ulaşan tırmanışlar, sporculara Tour de France'ın ikonik dağ etaplarını aratmayan bir deneyim yaşattı.65,8 kilometrelik kısa parkur ise bin 194 metre irtifa kazanımıyla performans ve keşif deneyimini bir araya getirdi. Marmaris'in mavisi ile Bozburun Yarımadası'nın doğal güzellikleri arasında uzanan rota, katılımcılara hem rekabet hem de unutulmaz bir sürüş deneyimi sundu. Köy geçişlerinde vatandaşlar da alkışlarla sporculara destek verdi.

ŞAMPİYONLAR KÜRSÜDE YERİNİ ALDI

Visa Maximiles Black L'Étape Marmaris by Tour de France'ta gün boyu süren mücadelenin ardından dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu. Uzun parkurda erkeklerde Anton Hrabovskyi (02: 59: 21), kadınlarda Şeniz Pamuk (03: 47: 31) birinciliği elde etti. Kısa parkurda erkeklerde İsmet Doğanay Yüksek (02: 05: 28), kadınlarda ise Aylin Yüce (02: 19: 31) günün kazananları oldu.

Ödül törenine Vali Akbıyık, Kaymakam Kaya ve Başkan Ünlü de katıldı. Ödül töreninde bir konuşma yapan Ünlü, Marmaris'in uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, etkinliğin ilçenin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi. Ünlü, organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, yarışmaya katılan sporcuları tebrik etti ve L'Étape Marmaris by Tour de France'ın gelecek yıllarda da büyüyerek devam etmesini temenni ettiğini dile getirdi.

MARMARİS SOKAKLARINDA BİSİKLET ŞENLİĞİ

Organizasyon, Expo Alanı etkinlikleri, halk sürüşü ve binlerce ziyaretçinin katılımıyla Marmaris'i iki gün boyunca gerçek bir bisiklet festivaline dönüştürdü. Yarış heyecanı, S Sport ve S Sport Plus, HT Spor, D-Smart ve D-Smart Go ekranlarından canlı olarak da yayınlandı. Visa Maximiles Black L'Étape Marmaris by Tour de France, yalnızca bir yarış değil, aynı zamanda iki gün süren bir bisiklet şenliği olarak gerçekleştirildi.

Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan Expo Alanı; sporcuları, markaları ve ziyaretçileri bir araya getirirken, 6 Haziran'daki Halk Sürüşü ile Tour de France atmosferi Marmaris sokaklarına taşındı. Binlerce kişi etkinlik alanında bir araya gelerek bisiklet kültürünü ve festival coşkusunu birlikte yaşadı.

UZUN PARKUR ERKEKLER

Anton Hrabovskyi BikePedia Racing Team 02: 59: 21

Gökhan Uzuntaş İstanbul Gençlik Spor Kulübü 03: 03: 32

Ivan Baranov TREK RMK 03: 03: 44

UZUN PARKUR KADINLAR

Şeniz Pamuk Team ISS Academy 03: 47: 31

Esra Kürkçü Akgönül Ferdi 03: 51: 40

Züleyha Dikbaş BikePedia Racing Team 03: 59: 29

KISA PARKUR ERKEKLER

İsmet Doğanay Yüksek Antalya Bisiklet Sevenler Spor Kulübü 02: 05: 28

Tuğrul Atakan Demirtaş Team ISS Academy 02: 05: 30

Erkan Güngör BikePedia Racing Team 02: 06: 24

KISA PARKUR KADINLAR

Aylin Yüce Ferdi 02: 19: 31

Zale Karakaş Team ISS Academy 02: 33: 22

Olena Maksymenko Ferdi 02: 37: 15