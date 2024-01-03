Trabzon\'da 2023 yılında 14 cinayet, 27 bin 920 olay yaşandı

TRABZON Valisi Aziz Yıldırım, kentte 2023 yılında 14'ü cinayet, 27 bin 920 olay ile 4 bin 350 trafik kazasının yaşandığını söyledi. Bu olaylardan 35'inin yorgun mermi vakası olduğunu belirten Vali Yıldırım, "Boş alana diye düşündükleri mermiler yere düşüyor. Bunların canlının üzerine düşmesi mümkün. Bu yüzden asla havaya mermi sıkmayalım. Bir yıl içinde yorgun mermiden 12 vatandaşımız yaralandı, 15 kişi hakkında işlem yapıldı" dedi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 2023 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı, kentte 2023 yılı asayiş olaylarına ilişkin bilgiler verdi. Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı'nın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "Bir il ne kadar güvenli ise vatandaşlar da o kadar huzur içinde yaşarlar. Bizim Trabzon'da huzur hakikaten en üst noktada. Bunda tabii ki Trabzon'da yaşayan vatandaşlarımızın payı çok büyük olduğu gibi asayiş anlamında kamu görevi yapan arkadaşlarımızın çalışmaları hakikaten küçümsenmeyecek miktardadır. 1 yılda kentte 27 bin 920 olay meydana geldi. Bunların içerisinde asayiş, trafik kazaları, siber, narkotik, kaçakçılık, göçmen kaçaklığı ve terör operasyonları var. Trafik kazalarımızın çok olduğu söylenir ama kentte 4 bin 350 civarında kaza meydana gelmiş. Onun için büyük bir trafik yükünün olduğu bir alanda bunun da çok fazla görülmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

'35 YORGUN MERMİ OLAYI MEYDANA GELDİ'

Yorgun mermi kaynaklı olaylara ilişkin bilgi paylaşan Vali Yıldırım "Havaya çok silah sıkılıyor; maalesef üzücü bir durum. Biz bunları gördüğümüzde eriştiğinizde incelemelerini yapıp adli makamlara bildiriyoruz. Bu konuda emniyetimizin, jandarmamızın en küçük toleransı yoktur. Vatandaşımızın bu konuda bilinçli olması lazım. Boş alana diye düşündükleri mermiler yere düşüyor. Bunlar canlının üzerin düşmesi mümkün. Bu yüzden asla havaya mermi sıkmayalım. Bir yıl içinde 35 yorgun mermi olayı meydana geldi ve bunlardan dolayı 12 vatandaşımız yaralandı, 15 kişi hakkında işlem yapıldı. İnsanlar fındık bahçesinde çalışıyorken bir bakıyorsunuz vuruluyor. Araçlara, evlere, camlara isabet eden mermiler var. Bunlar büyük risk taşıyor. O yüzden hiç kimse boşluğa da havaya sıkmasın" diye konuştu.

470 TUTUKLAMA

1 yılda meydana gelen 27 bin 920 olayın içerisinden 470 kişinin tutuklandığını aktaran Vali Yıldırım, "27 bin 920 olayın içerisinde 18 bin 968'lik rakamımız var bunlar yakalanan şahıs. Bunların 470 tanesi tutuklanmış. Arada bu kadar fark olmasının nedeni bir kısmı ifade için aranmakta. İfadeleri alındıktan sonra adli mercilerce bırakılıyorlar. Sonrasına bizim emniyet ve jandarmamız çok bakmıyor. Önemli olan bunlar hakkında yakalama kararlarının olmasıdır. Biz yakalayıp ilgili mercilere teslim ediyoruz. Bu konuda oldukça iyiyiz" dedi.

'3 BİN 880 KİŞİ YAKALANDI'

Farklı illerinden yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalara değinen Yıldırım, "2023 yılında Türkiye'nin değişik illerinden bile verilmiş olsa yakalama kararlı olan kişiler var. 3 bin 880 kişi yakalandı. Bunların bin 720 tanesi tamamen cezası kesilmiş kişiler. Bunlar doğrudan cezaevine gönderildi. 2 bin 153'ü sadece ifadeye yönelik yakalamalardır" ifadelerinde bulundu.

2023'TE 2'Sİ KADIN 14 CİNAYET

Kentte son 1 yılda 2'si kadın 14 cinayet olayının yaşandığını belirten Vali Yıldırım, "2023 yılında ne yazık ki 2 tane kadın cinayeti oldu. Hiç olmamasını isterdik. Ümit ediyoruz ki 2024 yılında hem alınan tedbirler hem vatandaşımızın duyarlılığıyla inşallah hiç olmayacaktır. 3 bin 600 kişiye önleyici tedbir almışız. Bunlar riskli görülen kişiler. Burada 6 tane elektronik kelepçe var. Çok fazla değil. 2023 yılında 22 intihar var. Ne yazık ki arzu etmezdik. 2023'te 14 cinayet var. Rakam olarak az gibi görülse de hiç olmamalı. Cinayet olmasın, intiharlar olmasın, kadına, aile şiddet olmasın. Hepimiz bununla mücadele ediyoruz" dedi.