Trabzon'da Kalandar Şenliği Coşkulu Bir Etkinlikle Kutlandı - Son Dakika
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Trabzon'da Kalandar Şenliği Coşkulu Bir Etkinlikle Kutlandı

Trabzon\'da Kalandar Şenliği Coşkulu Bir Etkinlikle Kutlandı

Trabzon'da Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayı olan 'Kalandar' için düzenlenen şenlikte geleneğe özgü kostümler giyen tiyatro ekipleri etkinliği renklendirdi. Katılımcılar, manilerle dolu sokaklarda eğlenirken, Kalandar geleneğinin önemine vurgu yapıldı.

14.01.2025 10:38  Güncelleme: 10:48
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TRABZON'da Rumi takvime göre, yeni yılın ilk ayının adı olan 'Kalandar' için şenlik düzenlendi. 'Kalandar' şenliğinde, geleneğe özgü kıyafetler giyen bir grup tiyatro ekibi maniler okuyarak çevredeki insanları etkinliğe davet etti.

Trabzon ve çevresinde, Rumi takvime göre, yeni yılın ilk günü kabul edilen 'Kalandar' için etkinlik yapıldı. Her yıl 13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan gecede bölgenin pek çok yerinde yaşatılan 'Kalandar' geleneği, bu yıl da sürdürüldü. Atatürk Alanı'nda yapılan etkinlik, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Bilgi Merkezi ve TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Kadınla Başlar Derneği ve Forum Trabzon'un destekleriyle gerçekleştirildi. Etkinlikte, 'Kalandar' geleneğine özgü, ana karakter 'Karakoncolos' ve çeşitli kostümler giyen Trabzon Tiyatrolar Derneği üyeleri kentin işlek caddesi olan Uzun Sokak'ta gezinerek halkı etkinliğe davet etti. Davul ve şarkılar eşliğinde gezen kostümlüler, maniler okuyarak torba atma geleneği ile esnaflardan yiyecek istedi. Kostüm giyen tiyatro oyuncuları şenliğe katılanlarla şakalaştı, tiyatro gösterileri sunup, 'Kalandar' geleneklerini canlandırdı. Horon ekibinin gösterileri ile renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları fotoğraflayarak, sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

'TRABZON'UN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ YANSITIYOR'

Kalandar'ın yaşatılmasının çok önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Kadim kültürlerin ve geleneklerin beşiği olan Trabzon'da bir Rumi takvim geleneği olan Kalandar'ın yaşatılması bizim için çok kıymetli. Miladi takvime geçişten önce Rumi takvime göre 13 Ocak akşamı Rumi Yılbaşı olarak kutlanırdı. Günümüzde bu gelenek, somut olmayan kültürel miraslarımız arasında yerini aldı ve ilçelerimizde hala kutlanmaya devam ediyor. Burada gördüğümüz şenlik havası Trabzon'un kültürel zenginliğini yansıtıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak yaz aylarında dünyanın en büyük horon halkasını kurmayı hedeflediğimiz uluslararası bir horon festivali düzenleyeceğiz" diye konuştu.

'BUNU BİR FESTİVALE DÖNÜŞTÜRELİM'

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 'Kalandar' geleneğini Trabzon'da yaşatmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Dünyanın birçok ülkesinde, birçok şehrinde somut olmayan kültür mirasları var. Trabzon'umuzun da böyle bir geçmişi var. Bu kadim geçmişinde 'Kalandar' kutlamaları var. Bizler de çocukken yaptık bunu. Torbalara ip bağlardık, komşumuzun kapısını çalıp, ip atardık. Büyüklerimiz hep bilir, yeni nesil biliyor mu bilmiyorum. Geçmişimizde var olan dedelerimizin, ninelerimizin, anneannelerimizin bu güzel geleneğini Trabzon olarak yaşatalım istedik. Şehrin eminleri ve yerel yöneticileri olarak bizlere bir sorumluluk düşüyor. Bir dahaki sene bunu bir festivale dönüştürelim. Birbirinden renkli kıyafetlerle, çok eğlenceli güzel bir akşamımız olsun. Yurdun farklı bölgelerinden, belki dünyanın farklı coğrafyalarından turistler gelsin, fotoğraflar çekilsin, bunu kentin kültür mirası olarak kayıtlara geçirelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLUĞUMUZA DÖNDÜK'

Etkinliğe katılan Şerif Uzun, "Çok keyifli, çok güzel. Bir anda çocukluğumuza döndük. Bu atmosfer inanılmaz güzel. Demek ki insanların böyle şeylere ihtiyacı varmış. 'Kalandar' dedelerimizden ninelerimizden kalma. Poşetler asardık. Bize de dağıttılar. Acayip bir duygu. Bu kalabalığı görmek çok iyi hissettirdi" dedi.

Ayşenur Kaya etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu kötü günlerde böyle etkinliklerin olması çok güzel. Kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimizin bizden sonraki nesle aktarılması bizi çok mutlu etti. İnşallah daha güzel etkinliklerle devam eder" diye konuştu.

Etkinlik sonunda, katılımcılara yiyeceklerin bulunduğu 'Kalandar' çantaları hediye edildi.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Kalandar Şenliği Coşkulu Bir Etkinlikle Kutlandı - Son Dakika

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