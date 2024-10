Trabzon İtfaiyesi Eylülde 289 Olayın Üstesinden Geldi

Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin şehir genelinde eylülde 289 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin şehir genelinde birçok olaya müdahale ettiği belirtildi.

Olay yerine en hızlı şekilde ulaşmaya çalışan itfaiyecilerin, eylülde 110 yangın ve 22 trafik kazasına müdahalenin yanı sıra 157 de hayvan kurtarma operasyonu gerçekleştirdiği aktarıldı.

Şehrin her noktasında itfaiye ekiplerinin büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her koşulda göreve koşan ekiplerimiz 7/24, yaz kış demeden vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için nöbettedir. Trabzon'umuza daha iyi hizmet verebilmek için her geçen gün güçlenen teşkilatımız, donanımlı personeli ve modern teçhizatı ile sadece yangınlarda değil, sel, heyelan ve trafik kazaları gibi tüm olaylarda vatandaşlarımızın yanındadır. Bu özveriyle çalışmalarımız devam edecektir."