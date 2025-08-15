Trafik Çalışmaları Hakkında Uyarılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trafik Çalışmaları Hakkında Uyarılar

15.08.2025 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayollarında bakım, onarım ve yapım çalışmaları devam ediyor. Trafiğe kapatılan yollar açıklandı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu'nun Çorlu-Çerkezköy kavşakları 146-151. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın çevre yolu Güney-Kuzey kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Aydın- İzmir istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun 4-7. kilometreleri İstanbul yönünde 00.00-07.00 saatlerinde periyodik bakım ve onarım çalışması yapılacak. Çalışmalar sırasında Bolu Tüneli'nin bazı şeritleri dönüşümlü olarak ulaşıma kapatılarak trafik akışı, diğer şeritlerden gerçekleştirilecek.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerindeki üstyapı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Osmaniye-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin yolunun 29-33. kilometrelerindeki üstyapı ve Kırşehir- Ankara yolunun 0-5. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 44. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Amasya- Turhal yolunun 41-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Tokat istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Keçiborlu-Burdur- Antalya yolunun 2-3. kilometrelerindeki menfez çalışmaları sebebiyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ettiriliyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan- Siirt bölünmüş yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Beşiri-Kurtalan istikametinde ulaşım, diğer istikametten çift yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, trafik, ankara, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Çalışmaları Hakkında Uyarılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten boşanma iddialarına ilk yanıt geldi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten boşanma iddialarına ilk yanıt geldi
Çatıda ağlayan kadın intihar edecek zannedildi, kaçak göçmen olduğu öğrenildi Çatıda ağlayan kadın intihar edecek zannedildi, kaçak göçmen olduğu öğrenildi
İrem Helvacıoğlu tatilde kaza geçirdi: Felç kaldım sandım İrem Helvacıoğlu tatilde kaza geçirdi: Felç kaldım sandım
Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan’dan WCI Forumu’nda stratejik Tunus vurgusu Büyükelçi Ahmet Misbah Demircan'dan WCI Forumu'nda stratejik Tunus vurgusu
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun “Sigarasız şehir olacak“ dediği ilimiz İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
Ne altın ne araba Düğünde çifte 400 bin liralık sürpriz takı Ne altın ne araba! Düğünde çifte 400 bin liralık sürpriz takı
İzmir için korkutan uyarı 1 milyon kişi susuzluk riski altında İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi susuzluk riski altında
Sahilde yürüyüş yaptığı kadını darbetti, gözaltına alındı Sahilde yürüyüş yaptığı kadını darbetti, gözaltına alındı
Jhon Duran’ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş
4 yaşındaki Mert’i hayattan koparan kazada sürpriz tanık davanın seyrini değiştirdi 4 yaşındaki Mert'i hayattan koparan kazada sürpriz tanık davanın seyrini değiştirdi

08:22
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
07:28
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 40 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 40 kişi gözaltında
23:30
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
22:51
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
12:21
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
12:11
’’Hediyem olacak, saat 12’yi bekleyin’’ diyen Özgür Özel’den bomba iddia
''Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin'' diyen Özgür Özel'den bomba iddia
12:07
Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilen genç, video çekip yardım istedi
Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilen genç, video çekip yardım istedi
11:49
“Van Gölü canavarı“ tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü
"Van Gölü canavarı" tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü
11:47
Taraftarlar çıldıracak Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
Taraftarlar çıldıracak! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
11:46
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var
Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
11:32
Bakan Memişoğlu duyurdu: Avrupa’nın 4 katı şeker içeren ürünlere düzenleme geliyor
Bakan Memişoğlu duyurdu: Avrupa'nın 4 katı şeker içeren ürünlere düzenleme geliyor
11:31
Berk Oktay’dan eski eşinin ’’aldatma’’ sözlerine sert çıkış
Berk Oktay'dan eski eşinin ''aldatma'' sözlerine sert çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 08:57:36. #7.12#
SON DAKİKA: Trafik Çalışmaları Hakkında Uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.