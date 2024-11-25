Trafik Kazasında Beyin Ölümü Gerçekleşen Genç Kızın Kalbi Hayat Kurtardı - Son Dakika
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Trafik Kazasında Beyin Ölümü Gerçekleşen Genç Kızın Kalbi Hayat Kurtardı

Trafik Kazasında Beyin Ölümü Gerçekleşen Genç Kızın Kalbi Hayat Kurtardı

Burdur'da bir trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Fatma Sude Uran'ın bağışlanan kalbi, 10 yıldır kalp nakli bekleyen Mehmet Yıldırım'a başarıyla nakledildi. Yıldırım, artık daha iyi bir yaşam süreceğini ifade etti.

25.11.2024 17:24  Güncelleme: 17:30
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BURDUR'da, trafik kazasında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Fatma Sude Uran'ın (19) bağışlanan kalbi Mehmet Yıldırım'a (32) can oldu. Doğuştan kalp yetmezliğiyle mücadele eden, 10 yıldır da nakil bekleyen Yıldırım, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyonun ardından, "Nakil haberini aldığımda çok heyecanlandım. Artık daha güzel bir yaşam beni bekliyor" dedi.

Burdur'da, 12 Kasım'da alkollü direksiyon başına geçen arkadaşının kullandığı aracın yoldan çıkarak takla attığı kazada ağır yaralanan Fatma Sude Uran'ın tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Fatma Sude Uran'ın ailesi tarafından bağışlanan organlarından kalbi, böbrekleri ve karaciğeri nakledilmek üzere alındı. Genç kızın kalbi doğuştan kalp yetmezliği bulunan 2 çocuk babası Mehmet Yıldırım'a 21 Kasım'da, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid başkanlığındaki ekip tarafından nakledildi.

Hayatının büyük bir bölümünü hastanelerde geçirdiğini söyleyen Mehmet Yıldırım, "Hastalık doğuştan beri var ama son bir yıldır durumun ağırlaşmıştı. Nakil olabilmek için Gaziantep'ten Antalya'ya taşındım. Şu an burada yaşıyorum ve benim için çok yorucu bir süreçti. Solunum problemi çekiyordum. Ömrüm hastanelerde geçti. Gaziantep'te tedavi görüyordum. Acilen nakil olmam gerektiği söylendi" dedi.

'ARTIK DAHA GÜZEL BİR YAŞAM SÜRECİ BENİ BEKLİYOR'

Nakil haberini aldığında tarifsiz duygular yaşadığını belirten Mehmet Yıldırım, "Akdeniz Üniversitesi ilk tercihim oldu. Hocalarımıza güveniyordum. Akşam saatlerinde beni hastaneye çağırdılar. Nakil olacağımı söylediler. Farklı bir duygu. Çok heyecanlandım. Çok şükür kurtuldum. Ben gelirken çocuklarım uyuyordu. Benim nasıl olduğumu merak ediyorlarmış. Allah, bütün organ bekleyenlerin yardımcısı olsun. Herkes benim gibi sağlığına kavuşsun. Şu anda hastane sürecim çok iyi gidiyor. Hocalarımız ve hastane çok iyi. Bundan sonra daha iyi olacak. Artık daha güzel bir yaşam süreci beni bekliyor. Eskiden bir yere gidemiyordum, koşamıyordum, spor yapamıyordum. 13 ay kalp piliyle yaşadım. Bazen pil sıkıntılarım oluyordu. Artık olmayacak" diye konuştu.

EKİP, NAKİL İÇİN ZAMANLA YARIŞTI

Prof. Dr. Ömer Bayezid, "Burdur'da bir trafik kazasından sonra beyin ölümü gerçekleşen hastanın yakınları organ bağışında bulundu. Bizim bekleyen bir hastamız vardı. Fakat hasta 90 kilo, organ sahibiyse 45 kiloydu. Kalp naklinde vücut metrekare uyumu gerekir. Yani küçük bir kalp, iri bir insana olmaz. Bunun üzerine 10 yıldır kalp bekleyen Mehmet Yıldırım'ı çağırdık. Daha önce de 2 kez nakli için çağırmıştık. Ama yapamadık, şimdiyse nakli gerçekleştirdik. Kalp naklinde 5 saati geçirmemeniz gerekiyor. Diğer organların saati daha uzun ama kalp ve akciğer naklinde hızlı olmak gerekiyor. Ekibimiz gitti ve kalbi Burdur'dan aldı. Ameliyat 4 saat sürdü. Hastamız çok iyi durumda. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bir hafta kadar yoğun bakımda kalacak. Organ reddine karşı güçlü ilaçlar veriyoruz. 3 hafta da serviste yatacak. Ardından taburcu edeceğiz" dedi.

'KALP HASTALARI NAKİL BEKLERKEN HAYATINI KAYBEDİYOR'

Organ bağışı sayılarına dikkati çeken Prof. Dr. Bayezid, "Sağlık Bakanlığı listesinde yaklaşık 1600 hasta var. Bunlardan 350'si Akdeniz Üniversitesi'nde bekliyor. Bu oldukça büyük bir sayı Türkiye'de yılda 3 bin nakil yapılması gerekiyor ama bağış olmadığı için bu sayı çok düşük kalıyor. Şimdi bir böbrek hastası bir yakınından böbrek alabilir ama kalp hastalarının böyle bir şansı yok. Kalp hastaları nakil beklerken hayatını kaybediyor. Tek şansları nakil olmak. Organ bağışı sayılarının artırılması gerekiyor. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yaşama yeniden döndüğünü görmedik" diye konuştu.

Mehmet Yıldırım'ın kardeşi Yunus Yıldırım da "Abim nakil oldu. Çok şükür kurtuldu. Bundan sonra yeni hayatına başlayacak. Ailecek çok mutluyuz" dedi.

Haber: İrem GÜNEYBAZ - Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trafik Kazasında Beyin Ölümü Gerçekleşen Genç Kızın Kalbi Hayat Kurtardı - Son Dakika

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