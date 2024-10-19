Trafik Uyarısı: Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarında bakım ve onarım nedeniyle sürücülerin yavaş gitmesi ve işaretlere uyması gerekiyor.

19.10.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Gelibolu Güney- Lapseki kavşaklarında, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım onarım çalışması nedeniyle her iki istikamette sağ şerit trafiğe kapatıldı.

TAG Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde (Bahçe kavşağı mevkii) onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti Güzelbahçe gişeleri bölgesi 0-1. kilometrelerinde SGS altyapı çalışmaları dolayısıyla 25 Ekim'e kadar yol trafiğe kapatılacağından ulaşım, bant aktarma yapılarak iki yönlü sürdürülüyor.

Gümüşova- Düzce yolunun 10-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul-Düzce istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 36-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kayseri- Malatya yolunun 45-46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım, tek şeritten sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 53-54. kilometrelerinde (Devrek şehir geçişi) Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Burdur- Antalya yolunun 17-18. kilometrelerinde yol genişletme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, kontrollü sürdürülüyor.

Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde yol şevi temizlik çalışması nedeniyle kısa sürelerle kapatılmak suretiyle ulaşım, tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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