Trafikte Bakım ve Onarım Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafikte Bakım ve Onarım Çalışmaları

Kara yollarında devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülecek.

24.12.2024 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM İzmit-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometreleri güney taşıma yolunda bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle çalışmalar sırasında bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresinde şev destekleme çalışmaları sebebiyle 31 Aralık'a kadar 12.00-13.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Toprakkale- İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge, Erzin Kavşağı ve Gözeneler kavşakları bölgesinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16. ve 21-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sinop-Gerze- Samsun yolunun 10. kilometresinde Demirciköy Tüneli'ndeki bakım çalışmaları sebebiyle sürücüler Heyyamola Kavşağı'ndan eski Sinop yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım servis yolundan sağlanacak.

Manavgat- Alanya devlet yolunun 39-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ yoldan çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Sakarya- Bozüyük devlet yolunun 38-41. kilometreleri Sakarya- Bilecik istikametinde Osmangazi Tüneli'nin sol şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

Zonguldak- Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerinde (Karabük geçişi) orta refüjdeki düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, trafik, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafikte Bakım ve Onarım Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:42 Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette Binlerce ilan kaldırıldı Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Binlerce ilan kaldırıldı
08:20 Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
07:44 Uyarılar art arda geldi 6 il için turuncu kod Uyarılar art arda geldi! 6 il için turuncu kod
07:16 Suriye’de TSK’nın desteğiyle 300 bin kişilik yeni bir ordu kurulacak Suriye'de TSK'nın desteğiyle 300 bin kişilik yeni bir ordu kurulacak
04:58 Husiler’den İsrail’i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
14:46 Manchester United, Altay’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay'ın kalemini kırdı
14:40 Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu aylar önceden belirledi
14:33 TRT’nin iddialı dizisine ABD heyetine verilen hediye damga vurdu TRT'nin iddialı dizisine ABD heyetine verilen hediye damga vurdu
14:22 Belgrad Ormanı’na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB’ye ait tabelalar söküldü Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
14:11 Dünyaca ünlü milyarder parasını harcayacak yer bulamadı Dünyaca ünlü milyarder parasını harcayacak yer bulamadı
14:07 Kıyıda korkunç anlar: Köpekbalığı, timsahı parçaladı Kıyıda korkunç anlar: Köpekbalığı, timsahı parçaladı
14:06 Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım
13:49 İsa peygamberin kardeşine ait kemikler 2.200 yıllık kutuda bulundu İsa peygamberin kardeşine ait kemikler 2.200 yıllık kutuda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 09:17:37. #1.11#
SON DAKİKA: Trafikte Bakım ve Onarım Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.