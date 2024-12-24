Trafikte Bakım ve Onarım Çalışmaları

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM İzmit-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometreleri güney taşıma yolunda bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle çalışmalar sırasında bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresinde şev destekleme çalışmaları sebebiyle 31 Aralık'a kadar 12.00-13.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometreleri İstanbul istikametindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Toprakkale- İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge, Erzin Kavşağı ve Gözeneler kavşakları bölgesinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16. ve 21-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sinop-Gerze- Samsun yolunun 10. kilometresinde Demirciköy Tüneli'ndeki bakım çalışmaları sebebiyle sürücüler Heyyamola Kavşağı'ndan eski Sinop yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım servis yolundan sağlanacak.

Manavgat- Alanya devlet yolunun 39-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ yoldan çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Sakarya- Bozüyük devlet yolunun 38-41. kilometreleri Sakarya- Bilecik istikametinde Osmangazi Tüneli'nin sol şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

Zonguldak- Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerinde (Karabük geçişi) orta refüjdeki düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.