Trafikte Dikkat! Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Yassıören-Tayakadın kavşakları İstanbul- Edirne istikametinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılıyor. Bu kesimde trafik akışı Edirne-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Toprakkale- İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge, Erzin ve Gözeneler kavşakları bölgesinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Mudurnu-Nallıhan yolunun 4-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler alternatif güzergahlar olarak, Nallıhan- Sakarya istikameti için Göynük-Taraklı-Geyve-Sakarya yoluna, Sakarya-Nallıhan istikameti için Geyve-Taraklı-Göynük-Nallıhan yoluna yönlendiriliyor.

Kayseri- Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çorum- Amasya il sınırı- Tokat il sınırı yolunun 39-42. kilometrelerinde Aydınca Tüneli'ndeki elektromekanik sistemleri bakım çalışması sebebiyle ulaşım Aydınca Köyü yolundan devam ediyor.

Afyonkarahisar- İzmir yolunun 40. kilometresinde Karahisar Köprüsü'ndeki genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla İzmir-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma yan yoldan izin veriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 29. kilometresinde Karadere Köprüsü'nün Rize yönündeki derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akseki-İbradı yolunun 31-32. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması sebebiyle bugün 10.00-17.00 saatlerinde sürücüler Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahına yönlendirilecek.

Sakarya- Bilecik il sınırı- Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor.