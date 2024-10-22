Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler yavaş gitmeli ve işaretlere uymalı.

22.10.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu- Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe- Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde (Bahçe Kavşağı mevkisi) onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Gümüşova- Düzce yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma İstanbul-Düzce istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Manavgat- Alanya ayrımı-Akseki yolunun 11-12, Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 16-22. ve 49-51. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ- Malatya yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Trabzon- Akçaabat yönündeki tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, trafik, Yaşam, Son Dakika

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