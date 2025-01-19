Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafikte Dikkat: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle çeşitli yollar trafiğe kapatıldı, sürücüler dikkat etmeli.

19.01.2025 09:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları 7-15. kilometrelerinde TEKNOSAB kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle İzmir ve İstanbul istikametlerinde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Toprakkale- İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Hatay istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerinde bulunan Metin Aytekin köprülü kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan ve kontrollü izin veriliyor.

Denizli- Serinhisar yolunun 24-28., Muğla-Denizli yolunun 47-52. ve Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Niğde yolunun 35-37. kilometrelerinde Gümüşler kavşağında yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım yan yollardan devam ediyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 7-8. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Antalya- Manavgat yolunun 15-18. kilometrelerinde Boğazkent kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Zara-İmranlı istikametinden sağlanıyor.

Kaynak: AA

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