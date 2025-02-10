Trafikte Yavaşlama Uyarısı! - Son Dakika
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Trafikte Yavaşlama Uyarısı!

Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, dikkatli olun.

10.02.2025 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Muallimköy- Altınova kavşaklarında, Osmangazi Köprüsü'ndeki derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir ve İstanbul yönlerinde bazı şeritler trafiğe kapatılıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerindeki (Aydın-İzmir istikameti) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Yılankale- Ceyhan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Ankara- Kızılcahamam yolunun 45. kilometresinde Akıncılar Köprülü Kavşağı'ndaki üstyapı yenileme, köprü ve genişletme çalışmaları dolayısıyla kavşak kolları trafiğe kapatıldı. Bu nedenle Ankara yönünden gelen sürücülerin Otoyol ve TUSAŞ yönüne gidebilmesi için Veterinerlik Köprülü Kavşağı'nı ya da Bitik Alt Geçidi'ni, Kahramankazan yönünden gelenlerin ise Saray, Keresteciler veya Susuz köprülü kavşaklarını kullanmaları gerekiyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Gerze- Samsun yolunun 10. kilometresinde Demirciköy Tüneli'ndeki bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım eski Sinop yolundan sürdürülüyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle her iki yöndeki araç alt geçitleri 21.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım aynı istikamette bulunan üst bağlantı yollarından devam ediyor.

Antalya-Serik- Manavgat yolunun 16-17. kilometrelerinde Boğazkent Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Alanya-Antalya istikametinden iki yönlü ve kontrolü sağlanıyor.

Zonguldak- Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 50-52. kilometrelerinde (Karabük geçişi) orta refüj düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, trafik, ankara, Yaşam, Son Dakika

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