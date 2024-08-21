Trafikteki Taşıt Sayısı Temmuz Ayında Arttı - Son Dakika
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Trafikteki Taşıt Sayısı Temmuz Ayında Arttı

Trafikteki Taşıt Sayısı Temmuz Ayında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre 276 bin 615 arttı. Trafikteki toplam araç sayısı 30 milyon 261 bin 176 oldu.

21.08.2024 10:47
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 276 bin 615 arttı. Trafikteki toplam araç sayısı 30 milyon 261 bin 176 oldu.

TÜİK, temmuz ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Verilere göre temmuz ayında 276 bin 615 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,9'unu motosiklet, yüzde 39,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bir önceki aya göre artış yüzde 39,3, yıllık artış ise yüzde 19,1

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttığı belirlendi. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 106,6, kamyonda yüzde 99,2, kamyonette yüzde 76,9, otobüste yüzde 56,1, otomobilde yüzde 43,7, motosiklette yüzde 30,3, traktörde yüzde 18,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,4 arttı.

Geçen yıla göre artışın yüzde 19,1 olduğu açıklandı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 123,7, otobüste yüzde 47,0, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,4, motosiklette yüzde 27,9, kamyonda yüzde 23,3, otomobilde yüzde 13,5, kamyonette yüzde 8,3 artarken traktörde yüzde 8,7 azaldı.

Temmuz ayında 108 bin 907 adet otomobilin trafiğe çıktı

TÜİK verilerine göre temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 10,4'ü Renault, yüzde 9,3'ü Fiat, yüzde 8,1'i Volkswagen, yüzde 7,2'si Chery, yüzde 6,1'i Citroen, yüzde 6'sı Peugeot, yüzde 5'i Hyundai, yüzde 4,8'i Opel, yüzde 4,7'si Toyota, yüzde 4,5'i MG, yüzde 4,1'i Skoda, yüzde 3,6'sı Dacia, yüzde 3,2'si Honda, yüzde 3,0'ı Ford, yüzde 2,4'ü Nissan, yüzde 2,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 1,9'u Seat, yüzde 1,6'sı BMW, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,4'ü Kia ve yüzde 8,8'i diğer markalardan oluştu.

Bu yıl trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 65,2'si benzinli

Rapora göre Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin yüzde 65,2'si benzin, yüzde 13,1'i hibrit, yüzde 12,4'ü dizel, yüzde 8,3'ü elektrikli ve yüzde 1,0'ı LPG yakıtlı.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 835 bin 588 adet otomobilin ise yüzde 34,7'sinin dizel, yüzde 32,4'ünün LPG'li, yüzde 29,8'inin benzinli, yüzde 1,9'unun hibrit ve yüzde 0,8'inin elektrikli olduğu görüldü.

Gri en çok tercih edilen renk

Bu yıl trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 otomobilin yüzde 38,7'sinin gri, yüzde 25,5'inin beyaz, yüzde 13'ünün siyah, yüzde 11,3'ünün mavi, yüzde 6,3'ünün kırmızı, yüzde 2,8'inin yeşil, yüzde 0,9'unun turuncu, yüzde 0,6'sının sarı, yüzde 0,4'ünün kahverengi ve yüzde 0,4'ünün diğer renklerde olduğu açıklandı.

Kaynak: ANKA

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