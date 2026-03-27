Trakya\'da Hava Kirliliği Artıyor

27.03.2026 10:02
Trakya'da hava kirletici oranlarında mart ayının ikinci yarısından itibaren artış gözlemleniyor.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, özellikle mart ayının ikinci yarısından itibaren Trakya'da hava kirletici parametrelerde ciddi bir artış gözlemlendiğini belirterek, "Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Keşan, Çorlu gibi yoğun nüfusun olduğu merkezlerde, trafiğin de bol sirkülasyonunun olduğu bölgelerde hava kirleticileri konsantrasyonlarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bazı saat dilimlerinde gerçekten insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek, tehlikeli boyutlarda zarar verebilecek konsantrasyonların yaşandığını gözlemliyoruz" dedi.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Trakya genelinde özellikle mart ayının ortasından sonra hava kirliliğinde artış yaşandığını söyledi. Bölgede Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Keşan ve Çorlu gibi merkezlerde hava kirletici konsantrasyonunda dikkat çeken artışlar görüldüğünü belirten Prof. Dr. Tecer, ana nedenler arasında yoğun araç trafiği ve sanayinin olduğunu belirtti. Prof. Dr. Tecer, "Trakya bölgesinde bu ayın ikinci yarısından itibaren hava kirletici parametre bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Keşan, Çorlu gibi yoğun nüfusun olduğu merkezlerde, trafiğin de bol sirkülasyonunun olduğu bölgelerde hava kirleticileri konsantrasyonlarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Ulusal hava kalitesi izleme ağı verilerine göre 15 Mart'tan sonra 16, 17 ve 18 Mart 2026 tarihlerinde hava kirleticilerinde dramatik bir artış var" dedi.

'İYİ HAVA KALİTESİNDEN ORTA HAVA KALİTESİNE DÜŞMÜŞ'

Bölgenin, söz konusu tarihler aralığında iyi hava kalitesinden, orta hava kalitesine düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Tecer, "Yani bugüne kadar iyi hava kalitesi indeksine sahip olan bölgelerde 16, 17 ve 18 Mart'ta orta hava kalitesi indeksine dönüşmüş durumda. Yani 50'nin altında iken bu bölgeler 60'lara, 70'lere çıkmışlar. Burada belirgin olan kirleticilere baktığımız zaman bütün bu merkezlerde partikül madde konsantrasyonları yüksek. Bir de Tekirdağ merkezde 17 Mart'ta azot oksit konsantrasyonları yüksek. Bunlarda tabi 24 saatlik ortalamalar esas alınarak hava kalitesi indeksleri oluşturuluyor ama gün içerisindeki 24 saatlik ortalamaları saat saat önümüze döktüğümüz zaman özellikle bazı merkezlerde 50 mikrogram/metreküp olması gereken partikül madde konsantrasyonunun 420 mikrogram/metreküplere kadar çıktığı görülmüş Çorlu merkezde. 17 Mart 2026 tarihinde sabah saatlerinde bu dramatik artış gözlenmiş. Özellikle Çorlu bölgesinde yine gece saatlerinde bir artma meydana gelmiş" diye konuştu.

'TRAFİĞİN YOĞUNLUĞUNA İŞARET EDEN ARTMA VAR'

Prof. Dr. Tecer; özellikle hava kirliliğine neden olan partikül maddelerin artış gösterdiği saat aralığının sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında yaşandığını kaydetti. Tecer, "Bütün bu Trakya bölgesine baktığımız zaman da partikül madde konsantrasyonlarının arttığı saat aralığı sabah 9 ile 11 saatleri arasında. Dolayısıyla trafiğin yoğunluğuna işaret eden bir artma var. Hava kalitesi indekslerinde iyi durumda, ya da işte normal seviyede olan hava kalitesinin günlük 24 saat ortalamasına bakılmaksızın saat saat aldığımız zaman, bazı saat dilimlerinde gerçekten insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek, tehlikeli boyutlarda zarar verebilecek konsantrasyonların yaşandığını gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

'SANAYİ VE TRAFİK HAVA KİRLİLİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Hava kirliliğinin sadece trafik değil, sanayi kaynaklı da olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tecer, "Sadece araçlar, trafik değil, sanayinin de bu bölgede ciddi etkisi var. Özellikle kontrolsüz salımların yapılması, endüstriyel faaliyetler sonucunda kaçak yakımlar yapılması ve gece saatlerinde buna daha çok rastlanıyor olması gerçekten bizim de dikkatimizden kaçmadı. Sanayi ve trafik bu bölgede hava kalitesini olumsuz etkileyen, daha doğrusu insan sağlığını etkileyen bir çevresel problem olarak karşımızda duruyor. Son üç günde de yaşanan hava kirliliği dramatik bir şekilde artmış, bunu gözlemliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Pentagon, İran’a son darbeyi vurma planları yapıyor Pentagon, İran'a son darbeyi vurma planları yapıyor
Galatasaray’dan kolu kırılan Osimhen için özel kolluk Galatasaray'dan kolu kırılan Osimhen için özel kolluk
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
Nereden nereye 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e düştüler Nereden nereye! 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştüler
Kabul ederse paraya para demez Okan Buruk için sıraya girdiler Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
“Arda Güler’in formu sizi çekindiriyor mu“ sorusuna olay yanıt "Arda Güler'in formu sizi çekindiriyor mu?" sorusuna olay yanıt
İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu

10:28
Galatasaray’dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok
Galatasaray'dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok
10:16
Yediği gollere tepki yağıyor Ederson’a milli maçta büyük şok
Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok
09:54
Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu Çuvalla para verecek
Kosova Başbakanı Türkiye maçı öncesi coştu! Çuvalla para verecek
09:24
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı Ehliyete el konulacak
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı! Ehliyete el konulacak
09:20
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
08:59
Akaryakıta indirim Motorinin litresi kritik eşiğin altına indi
Akaryakıta indirim! Motorinin litresi kritik eşiğin altına indi
08:30
Ortalık yangın yeri Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
Ortalık yangın yeri! Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
08:20
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
08:04
Trump’ın tek sözü piyasayı alevlendirdi Altında toparlanma sinyali
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali
07:50
Barış görüşmeleri sürerken ABD’den benzeri görülmemiş askeri yığınak
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak
