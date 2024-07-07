TRT 12 Punto Senaryo Geliştirme ve Ortak Yapım Platformu Başladı

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Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT'nin bu yıl 6. kez düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" başladı.

Feriye'de düzenlenen, basın ve sinema camiasından isimlerin katıldığı açılış toplantısında TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş ve TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, bu yılki etkinlik takvimine ve programın içeriğine ilişkin bilgileri paylaştı.

Keleş, TRT 12 Punto'nun 6 yıldır Türk sinemasının yeni ve farklı hikayelerini geliştirmeyi, festival ve dağıtım süreçlerini desteklemeyi hedeflediğini belirterek, "Dünyanın en önemli sinema kuruluşlarının yöneticileri, film fonlarının ve merkezlerinin başkanları, ortak yapım marketlerinin direktörleri, festival programcıları, yapımcılar, uzun metraj finalistlerimizle ve projelerin ekipleriyle bir araya gelecekler, toplantılar yapacaklar ve deneyimlerini paylaşacaklar." dedi.

"Filistinli yönetmenlerin güçlü ve etkili 4 filmine yer vereceğiz"

Keleş, her yıl TRT ortak yapımlarına yer verdikleri açık hava gösterimlerini bu sene Filistin sinemasına adayacaklarına işaret ederek, "Filistinli yönetmenlerin güçlü ve etkili 4 filmine yer vereceğiz. Bu filmlerin yönetmenleri de filmleri katılımcılarla birlikte izleyecekler. Hem seyirciyle buluşulacak hem de sorular da cevaplanmış olacak." diye konuştu.

TRT 12 Punto için 6 yıldır emek veren TRT ekibine teşekkür eden Keleş, "Bir hafta boyunca film, sinema üzerine konuşmaya ve tartışmaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

Keleş, TRT 12 Punto'nun ayrıca Türk sinemasındaki ve dünya sinemasında büyük etkileri olduğundan bahsederek, "12 Punto sadece Türk sinemasına değil, dünya sinemasına ve sinema endüstrine Türkiye'den bir marka olarak ciddi katkı sağlıyor. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Medyanın etkinliği duyurması çok kıymetli"

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ise 12 Punto'nun tanıtılmasında medyanın önemine dikkati çekerek, basının da bunları ayrıca desteklemesi, katılımcıları bu etkinliğe yönlendirmesinin kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

TRT'nin dijital platformu "tabii" aracılığıyla da "TRT 12 Punto"yu tanıtmaya daha fazla ağırlık vereceklerinin altını çizen Güven, "12 Punto'nun desteklediği yapımların tanıtılması için ilerleyen yıllarda tabii'de 12 Punto sekmesi yer alabilir." bilgisini verdi.

"TRT 12 Punto" hakkında

Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto", bu yıl 14 Temmuz'a kadar Beşiktaş'taki Feriye Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Oscar ödüllü yönetmen ve yapımcılarla dünya sinema endüstrisinin önemli kuruluşlarının yöneticileri yer alırken ustalık dersleri, paneller ve sunumlar herkese açık ve ücretsiz olacak.

Fransa, İtalya, Katar, Romanya, Filistin, Karadağ, Yunanistan, İspanya, Hollanda, İngiltere, Kamboçya, Estonya, Hollanda, Gürcistan, Polonya, Slovenya, Bulgaristan, Kosova, Ukrayna, ABD, Bosna Hersek, Sırbistan, Almanya, Belçika, Makedonya, Suriye, İran ve Mısır'dan, 40'ın üzerinde sinema profesyoneli, etkinliğe katılacak.

Uluslararası jüri koltuğunda ise "Cennetin Krallığı" adlı 2005 yapımı filmde Selahaddin Eyyubi'yi canlandıran Ghassan Massoud, Kamboçyalı yönetmen ve yapımcı Rithy Panh, Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski, ödüllü İngiliz yapımcı Cat Villiers ve FIPRESCI Başkanı Ahmed Shawky yer alacak.

"Filistin Sineması Özel Bölümü"

Filistin'deki soykırıma karşı farkındalığı artırmak, empati geliştirmek ve fikir paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla açık hava film gösterimlerinde bu yıl Filistin filmlerine ve Filistinli sinemacılara yer verilecek.

Filistinli yönetmenler film gösterimlerinin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

"Filistin Sineması Özel Bölümü" kapsamında yönetmen Maha Haj'ın "Akdeniz Ateşi" (Mediterranean Fever), yönetmen Kamal Aljafari'nin "Bir Fedai Filmi" (A Fidai Film), yönetmen Annemarie Jacir'in "Düğün Davetiyesi" (Wacib) ve yönetmen Mai Masri'nin "3000 Gece" (3000 Nights) filmleri, açık hava gösterimlerinde izleyicinin beğenisine sunulacak.

"Yapım Danışmanlığı" programı ilk kez düzenlenecek

Her yıl yeni bir içeriğin eklendiği "TRT 12 Punto"nun bu yılki yeni konsepti "Yapım Danışmanlığı" toplantıları olacak.

Yapımcılık ve yapım danışmanlığı konularında alanının en iyi isimlerinden yapımcılar Amra Baksic Camo ve Labina Mitevska, 12 uzun metrajlı finalist projenin ekipleriyle toplantılar gerçekleştirerek danışmanlık verecek.

TRT 2'den her akşam özel yayın

Finale kalan 12 eserden, 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye de "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.

Ödül gecesi 14 Temmuz'da düzenlenecek ve TRT 2'den canlı yayınlanacak. "12 Punto" kapsamında "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan projelerin sahipleri de Türk sinemasının önde gelen yönetmen ve senaristleriyle senaryolarını geliştirecek.

TRT 2'de 7-14 Temmuz'da her akşam 19.00'da "12 Punto Özel" yayını izleyiciyle buluşacak.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi "trt12punto.com" adresinden duyurulacak.