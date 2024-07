TRT 2 Ağustos Ayında Ödüllü ve Prestijli Filmleri Ekrana Getiriyor

Güncel

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ağustos ayında ekrana getirecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2'nin merakla beklenen ağustos ayı filmleri belli oldu.

Birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ay boyunca her akşam 21.30'da orijinal dilinde farklı bir filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Yarın "Erken Gelen Turnalar" (Rannie zhuravli) 2 Ağustos'ta "Hatıra Kutusu" (Memory Box), 3 Ağustos'ta "Tek Çocuk" (The Only Son), 4 Ağustos'ta "Fırtınalı Hayatlar" (Genius), 5 Ağustos'ta "Yol Türküsü" (Pather Panchali), 6 Ağustos'ta "Minari", 7 Ağustos'ta "Sessiz Kız" (An Cailín Ciúin), 8 Ağustos'ta "Komşuluk Halleri" (Deset u pola), 9 Ağustos'ta "Gagarin: Uzayda İlk Kez" (Gagarin. Pervyy v kosmose), 10 Ağustos'ta "Geç Gelen Bahar" (Late Spring), 11 Ağustos'ta "Nebraska", 12 Ağustos'ta "Yenilmez" (Aparajito), 13 Ağustos'ta "Korteks" (Cortex), 14 Ağustos'ta "Eski Şehir" (Icheri Sheher), 15 Ağustos'ta da "İncir Ağaçlarının Altında" (Taht alshajra) filmleri ekrana gelecek.

"Kurak Mevsim" (Daratt) 16 Ağustos'ta izleyiciyle buluşurken, 17 Ağustos'ta "Erken Gelen Yaz" (Early Summer), 18 Ağustos'ta "Son Kelime" (The Last Word), 19 Ağustos'ta "Apu'nun Dünyası" (Apur Sansar), 20 Ağustos'ta "Luxor", 21 Ağustos'ta "Akasyalar" (Las Acacias), 22 Ağustos'ta "Olli Maki'nin En Mutlu Günü" (Hymyilevä mies), 23 Ağustos'ta "Umudun Tarifi" (Sweet Bean), 24 Ağustos'ta "Tokyo Hikayesi" (Tokyo Story), 25 Ağustos'ta "Kursk", 26 Ağustos'ta "Nabat", 27 Ağustos'ta "Tom Medina", 28 Ağustos'ta "Üniversitede İkinci Yılım" (Sale dovom daneshkadeh man), 29 Ağustos'ta "Elveda Oğlum" (Di jiu tianchang), 30 Ağustos'ta "Beynimdeki Yangın" (Brain on Fire), 31 Ağustos'ta ise "Bir Son Duygusu" (The Sense of An Ending) filmleri izlenebilecek.