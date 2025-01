TRT 2, Şubat'ta Ödüllü Filmleri Yayınlayacak

Güncel

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 2'de şubat ayında her akşam bir film, orijinal dilinde ekrana gelecek.

1 Şubat?'ta "Acemi Golfçü" (The Phantom of the Open), 2 Şubat?'ta "?Aşırıcılar" (The Secret World of Arrietty), 3 Şubat?'ta "?Kovan" (Zgjoi), 4 Şubat?'ta "?Kemik İliği" (Maghze Ostokhan), 5 Şubat?'ta "İki Şafak Arasında", 6 Şubat?'ta "?Başka Bir Dünya" (Un Autre Monde)", 7 Şubat'ta??"Akasyalar" (Las Acacias), 8 Şubat?'ta "?Tyson'ın Koşusu" (Tyson's Run), 9 Şubat'ta "Vurgun" (Narcosis), 10 Şubat?'ta "?Macarlar" (Magyarok), 11 Şubat'ta "? Jüpiter Macerası" (Europa Report), 12 Şubat?'ta "?Ceviz Ağacı", 13 Şubat'ta? "Dilsiz", 14 Şubat?'ta "Aşıklar Şehri" (La La Land), 15 Şubat'ta "?Pinokyo" (Pinocchio) izlenebilecek.

"Göçebeler Diyarı" (Nomadland) 16 Şubat?'ta, "Babam" (Otac) 17 Şubat?'ta, "Sevgi Dolu Yaşam" (Love Life) 18 Şubat?'ta, "Hayat" 19 Şubat'ta, "Olli Maki'nin En Mutlu Günü" (Hymyileva Mies) 20 Şubat?'ta, "Sanat Okulu 1994" (Art College 1994) 21 Şubat?'ta, "Notting Hill'deki Pastane" (Love Sarah) 22 Şubat'ta, "Kutup" (Arctic) 23 Şubat?'ta, "Mezuniyet" (Bacalaureat) 24 Şubat'ta, "Ayrı Dünyalar" (Ouistreham) 25 Şubat?'ta, "Gölgeler İçinde" 26 Şubat?'ta, "Nabat" 27 Şubat?'ta, "Yola Devam" (Hit the Road) ise 28 Şubat?'ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.