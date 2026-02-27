Trump'a İran'a Saldırı Seçenekleri Sunuldu - Son Dakika
Trump'a İran'a Saldırı Seçenekleri Sunuldu

27.02.2026 10:33
CENTCOM Komutanı Brad Cooper, Trump'a İran'a karşı olası askeri saldırı seçeneklerini sundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, Başkan Donald Trump'ı, İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirdiği öne sürüldü.

ABC News'in ismini açıklamak istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington'ın, İran'a yönelik olası saldırı seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

Haberde, İran ile ABD arasında 6 Şubat'ta Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerde de yer alan CENTCOM Komutanı Cooper'ın Trump'ı, İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri üzerine bilgilendirdiği, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in de görüşmeye katıldığı ileri sürüldü.

Birçok Cumhuriyetçi parti üyesi ve yönetimden bazı yetkililerin, son günlerde yaptığı özel görüşmelerde, İran'a karşı olası saldırıda ABD'nin yerine İsrail'in çatışmaları başlatması gerektiğini savunduğu ifade edildi.

ABD-İsrail ortaklığındaki askeri harekatın halen ihtimal dahilinde olduğu, ABD'nin bölgeye konuşlandırdığı gemi ve savaş uçaklarının tümünün İran'ı vurabilecek menzil içinde bulunduğu öne sürüldü.

Tahran'ı talepleri kabul etmeye zorlamak amacıyla balistik füze fırlatma sistemleri ve nükleer tesisleri hedef alan sınırlı saldırı ihtimalinin Trump'ın seçenekleri arasında olduğu iddia edilen haberde, "rejimi devirmeyi" amaçlayan daha uzun soluklu harekatın başlatılması durumunda olası saldırıların, İran'ın hava savunma kapasitelerinin daha da zayıflamasına yol açabileceği kaydedildi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra ikinci tur görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

Kaynak: AA

