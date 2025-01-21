Trump Göreve Başladı, Destekçilerini Affetti

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(ANKARA) - ABD Başkanı olarak yemin ederek görevine başlayan Donald Trump, yeniden koltuğa oturduktan birkaç saat sonra, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'nı basan yaklaşık bin 500 destekçisini affetti. Trump, ABD'ye göçmen girişini engellemek, çevre ve iklimin uygulamalarını düzenlemek, ırk ve cinsiyet çeşitliliği girişimlerini kaldırmak üzere çok sayıda idari eylem emri imzaladı.

Donald Trump destekçilerinin dört yıl önceki Kongre Binası baskını sırasında yaklaşık 140 polis memuru saldırıya uğramıştı. Aralarında polis tarafından vurularak öldürülen bir Trump destekçisinin de bulunduğu dört kişi, kargaşa sırasında hayatını kaybetmişti. Buna rağmen Trump, seçim kampanyasında da sıkça söz ettiği Kongre Binası'nı basan yaklaşık bin 500 destekçisini affetti.

Trump, uzun hapis cezalarına çarptırılan aşırı sağcı Oath Keepers ve Proud Boys ve beraberindeki 14 kişinin cezaevinden erken tahliye edilmesini emrederken, mahkumiyetlerine yönelik bir girişimde bulunmadı.

Göçmenlerin ABD'ye girişi önlendi

Trump, Biden'ın başkanlığı döneminden kalan ve sınır dışı etme önceliklerini ciddi suçlar işleyen, ulusal güvenlik tehdidi olarak görülen ya da sınırda durdurulan kişilerle sınırlandıran bir emir de dahil olmak üzere çeşitli göçmenlik emirlerinin tekrar düzenlenmesini emretti. Trump, 2015'te siyasete girdiğinden beri imza attığı bir konu olan yasadışı göçü engellemek için hızla harekete geçti.

ABD Mülteci Kabul Programını, programın "kamu güvenliği ve ulusal güvenlik" üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere bir inceleme yapılana kadar geçici olarak askıya aldı. Ayrıca sığınmacıları Meksika sınırında beklemeye zorlayan bir politikayı yeniden başlatma sözü verdi, ancak yetkililer Meksika'nın göçmenleri tekrar kabul edip etmeyeceğini belirtmedi.

Trump, göreve başlamasının ardından Biden döneminde yaklaşık 1 milyon göçmene yasal giriş hakkı tanıyan CBP One uygulamasını sonlandırdı. ABD sınır yetkilileri, bu program aracılığıyla yüz binlerce göçmenin akıllı telefon üzerinden randevu alarak yasal yollardan ülkeye giriş yapmasına olanak tanırken, uygulamanın kapanmasıyla birlikte mevcut randevular da iptal edildi.

ABD'li bir yetkili ve önde gelen bir mülteci yerleştirme savunucuları, yaptıkları açıklamada, ABD hükümeti tarafından ABD'ye yerleşmelerine izin verilen ve aralarında aktif görevdeki ABD askeri personelinin aile üyelerinin de bulunduğu yaklaşık bin 660 Afgan'ın, Trump'ın ABD mülteci programlarını askıya alan emri uyarınca uçuşlarının iptal edildiğini söyledi.

ABD-Meksika sınırında acil durum ilan edildi

Beyaz Saray'da Trump, ABD-Meksika sınırında ulusal acil durum ilan eden bir kararname imzaladı. Kararnameye göre, ABD-Meksika sınırına asker gönderilecek. Trump, ayrıca ABD'de doğanlara vatandaşlık hakkı tanıyan politikayı sona erdirecek bir kararname imzaladı.

ABD medyasının aktardığı haberlere göre, Trump'ın imzaladığı bu karar, ABD'de doğan ve vatandaşlık başvurusunda bulunan veya vatandaşlık hakkı kazananlar için uzun bir mahkeme mücadelesini tetikleyecek çünkü doğuştan vatandaşlık hakkı, ABD Anayasası'nda yer alıyor.

Bir başka kararname ile Trump, Meksikalı uyuşturucu kartellerini de terör örgütü olarak tanımladı.

"Hükümetin Verimliliği Departmanı" oluşturmak için resmi adımlar atıldı

Federal işe alımların dondurulmasını emreden Trump, kamu çalışanlarının evden çalışmak yerine ofise dönmelerine ilişkin bir karar aldı. Trump, Elon Musk'ın başkanlığını yapacağı ve hükümet harcamalarının büyük bir bölümünü kesmeyi amaçlayan bir danışma kurulu olan "Hükümetin Verimliliği Departmanı'nı" oluşturmak için gereken evrakları imzaladı.

Kamu kurumlarında çok sayıda çalışandan istifa etmeleri istendi

Trump, ordu ve hükümetin adı açıklanmayan diğer bölümleri hariç olmak üzere federal hükümetin işe alımlarını durdurdu. İkinci yönetimini oluştururken yeni federal düzenlemeleri de dondurdu.

Dışişleri Bakanlığında çok sayıda Cumhuriyetçi olmayan üst düzey diplomat ve memurlardan, istifa etmelerinin istendiği belirtildi. ABD medyası, Trump'ın bu kararını "partizan olmayan kamu kurumlarında çalışanları görevden alıp yerlerine kendisine sadık kişileri getirmeye" yönelik bir planın parçası olarak ele aldı.

Trump'tan hükümetin cinsiyetleri tanımına ilişkin kararnameleri de yolda

Trump, ayrıca federal çeşitlilik programlarının kaldırılması ve hükümetin sadece doğumda atanan cinsiyetleri tanıması için emir vereceğini söyledi. Trump, trans bireylere yönelik korumaları geri alırken, federal hükümet bünyesindeki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını sonlandırdı. Emirlerden biri federal hükümetin sadece iki değişmez cinsiyeti, kadın ve erkek olarak tanıyacağını ilan etti.

Gelecek kararnamenin ayrıntılarına göre, bu cinsiyetler insanların kromozomlarına göre değil, yumurta ya da spermle doğup doğmadıklarına göre tanımlanacak. Kararname uyarınca, göçmenler ve tecavüz mağdurları için federal hapishaneler ve sığınma evleri, kararnamede tanımlandığı şekilde cinsiyete göre ayrılacak. ve federal vergi mükelleflerinin parası "geçiş hizmetlerini" finanse etmek için kullanılamayacak

Trump'tan "ulusal güvenlik" hamlesi

Bu arada, ulusal güvenlik konusunda Trump, aralarında eski ulusal istihbarat direktörü James Clapper, eski CIA Direktörü ve Savunma Bakanı Leon Panetta ve kendi eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un da bulunduğu ve kendisine "düşman" olarak algıladığı uzun bir listede yer alan pek çok kişinin aktif güvenlik izinlerini iptal etti.

Paris İklim Anlaşması iptal edildi

Trump, ABD'yi Paris iklim anlaşmalarından resmen çekeceğini söylediği belgeleri imzaladı. Aynı hamleyi ilk döneminde de yapmış ancak Biden, Trump'ın bu kararını iptal etmişti. ABD medyası, Trump'ın bu hamlesini, "ABD'yi on yıl içinde ikinci kez iklim değişikliğiyle mücadele çabalarından uzaklaştırdığı" şeklinde yorumladı. Trump, Oval Ofis'te bir yığın kararnameyi imzalarken "Biden yönetiminin neden olduğu ... tüm kanserden kurtuluyoruz" dedi.

Ayrıca Trump, "sondaj, bebek, sondaj" sözü vererek enerji acil durumu ilan etti ve Biden'ın elektrikli araç zorunluluğu olarak adlandırdığı politikayı ortadan kaldıracağını söyledi.

Trump, TikTok yasağını 75 günlüğüne durdurdu

Donald Trump, imzaladığı kararnameler ile Biden yönetiminin yapay zeka ile ilgili politikalarını da iptal etti. Trump ayrıca Kongre'nin TikTok yasağını 75 günlüğüne durdurmayı amaçlayan bir emir imzaladı; bu süre zarfında Başkan, popüler sosyal medya platformu TikTok'u ABD'lilere açık bırakırken ulusal güvenlik çıkarlarını koruyabilecek bir anlaşma için ABD'li bir alıcı arayacağını belirtti.

Trump'ın yemin töreninde, aralarında dünyanın en zengin üç adamı Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in de bulunduğu, çok sayıda teknoloji yöneticisi sahnede kabine adayları ve Trump'ın aile üyelerinin yanında ön sıralarda yer aldı.

Joe Biden, ulusa veda konuşmasında, "Amerikalıların haklarını ihlal eden ve ülkedeki demokrasinin geleceğini tehdit eden ultra zenginlerden oluşan bir 'oligarşi' ve teknoloji-endüstriyel kompleksi" hakkında uyarılarda bulunmuştu.

Trump'tan tüketici enflasyonuyla mücadele hamlesi

Trump, "her federal kurumu, tüketici enflasyonu ile mücadele etmeye yönlendirdiğini açıkladığı" büyük ölçüde sembolik bir muhtırayı imzaladı. Biden'ın eylemlerini yürürlükten kaldırarak ve kendi emirlerini ekleyerek Trump, petrol ve doğal gaz üretimi üzerindeki düzenleyici yükleri hafifletti ve bunun tüm tüketim mallarının maliyetlerini düşüreceğini vaat etti. Trump, fosil yakıt üretiminin genişletilmesi için özellikle Alaska'yı hedefliyor.

Trump, seçim kampanya vaatlerinden biri olan gümrük vergilerini arttırmak için hemen harekete geçmezken, 1 Şubat'ta Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 vergi uygulayabileceğini söyledi.

Trump'tan ABD'nin dış yardım harcamalarını düzenleme emri

Trump, ilk yönetimi sırasında yaptığı gibi, ABD'yi Dünya Sağlık Örgütü'nden çekmek için harekete geçti ve ABD'nin dış yardım harcamalarının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini emretti. ABD medyasında bu her iki hamlenin de "Trump'ın uluslararası ilişkilere yönelik daha izolasyonist 'Önce Amerika' yaklaşımına uyduğu" şeklinde değerlendirmeler yapıldı.

Meksika Körfezi'nin adı Amerika Körfezi olacak

Trump, yemin törenindeki konuşmasında Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştiren bir kararname imzalamayı planladığını belirtti. Kuzey Amerika'nın en yüksek dağı olan ve şu anda Denali olarak bilinen dağının adı, McKinley Dağı'na geri dönecek. Eski ABD Başkanı Barack Obama dağın adını Denali olarak değiştirmişti.

Trump, gelecekteki her Başkan'ın yemin töreninde bayrakların tam tepede olması gerektiğine ilişkin bir emir imzaladı. Bu emir, eski Başkan Jimmy Carter'ın ölümü nedeniyle bayrakların yarıya indirilmesinden sonra geldi. Trump, dün bayrakların göndere çekilmesini talep etti. Trump'ın bir başka emri de "Güzel Federal Sivil Mimari'nin" teşvik edilmesi oldu.

Biden'ın son resmi icraatleri

Biden ise son resmi icraatlarından birinde, Trump'ın misillemeyle tehdit ettiği, aralarında Trump'ın "Çin'le gizli görüşmeler yaptığı için idam edilmesi gerektiğini" söylediği eski ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley'in de bulunduğu çok sayıda kişiyi affetti. Ayrıca Milley'in portresi Trump'ın göreve başlamasından kısa bir süre sonra Pentagon'dan kaldırılmıştı. Biden, görevden ayrılmadan dakikalar önce Trump'ın kendilerini hedef alacağı korkusuyla beş aile üyesini de affetti.